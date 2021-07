Comisia Europeană: Din luna iunie s-au emis aproape 300 de milioane de certificate digitale COVID-19 

Comisia Europeană a anunțat în această dimineață că au fost emise deja aproape 300 de milioane de certificate digitale COVID-19 din iunie și până în prezent.

„Certificatul UE COVID-19 face mai ușoară și mai sigură călătoria în 31 de țări”, a scris Executivul European într-un mesaj pe contul de Twitter.

🏖️ Travel on your mind?

✔️ The #EUCOVIDCertificate makes it easier and safer to travel across 31 countries.

Almost 300 million certificates have been issued since June.

Learn more about it with #EUDataCrunch. ⬇️

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 19, 2021