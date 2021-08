Comisia Europeană dorește să condiționeze sprijinul financiar pentru protejarea granițelor externe ale UE în Grecia de respectarea drepturilor omului

Uniunea Europeană va suplimenta ajutorul umanitar pentru afganii din ţară şi din jurul acesteia până la peste 200 milioane de euro de la nivelul actual de 50 milioane, a transmis marţi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Reuters, citat de Agerpres.

”Acest ajutor umanitar se va adăuga contribuţiilor statelor membre în sprijinul poporului Afganistanului”, a precizat oficialul european într-un mesaj publicat pe Twitter, precizând că acesta va fi anunțat în cadrul summitului G7, convocat de președinția britanică.

At today’s @G7 Leaders call, I will announce an increase in the humanitarian support for Afghans, in and around the country, from #EU budget from over €50m to over €200m.

This humanitarian aid will come on top of Member States’ contributions to help the people of Afghanistan.

