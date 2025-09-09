PARLAMENTUL EUROPEAN
Comisia Europeană este pregătită să ia măsuri împotriva Israelului pentru acțiunile din Gaza, dar nu există unitate în rândul statelor membre, arată Înaltul Reprezentant al UE
Comisia Europeană este pregătită să suspende legăturile comerciale și să întrerupă parteneriatul de cercetare cu Israelul, dar guvernele naționale împiedică adoptarea unor măsuri suplimentare în acest sens, a subliniat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, informează Politico Europe.
„Opțiunile noastre pentru mai multe acțiuni sunt clare și rămân pe masă, dar statele membre nu sunt de acord cu privire la modul în care să determine guvernul israelian să-și schimbe cursul. Nu putem acționa ca Uniune până când statele membre nu vor împărtăși aceeași opinie cu privire la ceea ce trebuie făcut”, a declarat Kaja Kallas marți, în cadrul unei dezbateri în Parlamentul European.
UE se află într-un impas fără ieșire în ceea ce privește sancționarea Israelului pentru războiul în derulare din Gaza, Spania și Belgia luând măsuri unilaterale pentru impunerea unor sancțiuni severe, în timp ce țări precum Germania și Ungaria s-au arătat mai reticente în a sancționa Israelul.
Kallas a anunțat că UE a elaborat o „listă” de opțiuni posibile pentru a pune presiune asupra guvernului israelian, printre aceste opțiuni aflându-se și o propunere de întrerupere a relațiilor comerciale și de suspendare a participării Israelului la programul de cercetare Orizont Europa, dar a arătat că „nu există unitate în privința măsurilor care ar trebuie adoptate în continuare”.
„Au existat unele evoluții pozitive, 2 904 camioane au intrat între 10 iulie și 1 septembrie”, a declarat Kallas, în timp ce „niciun camion nu a intrat în Fâșia Gaza între martie și iulie”.
„Cred că trebuie să continuăm eforturile diplomatice cu Israelul, deoarece nu putem ajunge nicăieri dacă nu discutăm”, a afirmat ea.
În iunie, Înaltul Reprezentant al UE a ripostat la acuzațiile de inacțiune, venite din partea europarlamentarilor, argumentând că este dificil să se treacă rapid la măsuri mai dure, deoarece este nevoie de unanimitatea statelor membre.
Zeci de mii de palestinieni au murit în atacurile aeriene și terestre ale forțelor israeliene care au urmat după atacul Hamas din octombrie, când 1.200 de persoane au decedat, majoritatea civili, iar alte 200 au fost luate captive.
Sâmbătă, autoritățile israeliene au anunțat populația din Gaza să se adăpostească în ceea ce ele au numit o zonă umanitară aflată în sudul enclavei, având în vedere că forțele militare israeliene se pregătesc să preia controlul orașului Gaza.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a descris marți, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, amploarea atacurilor hibride coordonate de Moscova împotriva țării sale, avertizând că aceste metode sunt deja exportate și în alte state europene.
Cu mai puțin de trei săptămâni până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale și aflate sub semnul încercărilor destabilizatoare ale Rusiei, Maia Sandu a vorbit în hemiciclul de la Strasbourg, despre amenințările în creștere la adresa democrațiilor și le-a prezentat eurodeputaților lecțiile Republicii Moldova din lupta pentru democrație.
„Am rezistat multor presiuni venite din partea Moscovei în trecut. Independența noastră a fost câștigată cu greu – cu dificultăți economice și politice și un conflict alimentat de Rusia pe pământul nostru. Iar de fiecare dată când ne-am exercitat cu adevărat dreptul de a alege liber, Moscova a ripostat: ne-a tăiat gazul, ne-a interzis vinul și fructele, a provocat tensiuni în regiunea transnistreană. Dar astăzi ne confruntăm cu un război hibrid fără limite – de o amploare nemaivăzută până la invazia pe scară largă a Ucrainei. Scopul Kremlinului este limpede: să captureze Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene”, a spus ea.
Învecinată doar cu România și Ucraina, țara cu 2,4 milioane de locuitori, care împarte o frontieră de 1 200 de kilometri cu Ucraina, a devenit o țintă a războiului hibrid purtat de Rusia, inclusiv prin dezinformare și propagandă, atacuri cibernetice și manipularea alegerilor.
Șefa statului moldovean a subliniat că interferența rusă nu se rezumă la ziua votului, ci începe cu luni întregi înainte și persistă mult după.
„Precum un virus, găsește slăbiciunile – și lovește”, a spus Sandu, amintind criza energetică artificial provocată în ianuarie, care a lăsat regiunea transnistreană „în frig și beznă” și a semănat dezbinare între cetățeni.
Ea a detaliat mecanismele de finanțare ilicită.
„Finanțarea ilicită a curs prin criptomonede, firme-paravan și carduri preplătite. Anul trecut, într-o singură zi, peste un milion de euro în numerar au fost confiscate pe aeroportul din Chișinău. Iar instituțiile noastre estimează că, pe parcursul anului, Rusia a cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influența alegerile din 2024”, a adăugat șefa statului moldovean.
Potrivit președintei Republicii Moldova, Kremlinul a recurs chiar la „o schemă de cumpărare de voturi” fără precedent.
„O bancă rusească aflată sub sancțiuni a deschis 138.000 de conturi pentru a influența rezultatul prin intermediul unor plăți directe. Nu este ceva cu care să ne mândrim, dar arată cum Rusia identifică și exploatează vulnerabilitățile. Iată însăși democrația transformată într-o țintă”, a continuat aceasta.
Citiți și Maia Sandu, ovaționată în hemiciclul Parlamentului European: “Calea noastră europeană este despre supraviețuire” în fața Rusiei. “Câmpul de luptă”, alegerile din 28 septembrie
Sandu a acuzat Moscova că alimentează proteste cu bani și logistică, folosește minciuni, e-mailuri false, deepfake-uri și site-uri inventate pentru a răspândi propaganda. „Un think tank românesc a constatat că doar o sută de conturi coordonate au promovat videoclipuri cu 13 milioane de vizualizări într-o singură lună. Comentariile lor — mii de rânduri copiate cuvânt cu cuvânt — reflectă o manipulare, nu o dezbatere autentică”, a arătat ea.
Atacurile cibernetice completează tabloul prezentat de Maia Sandu. „Anul trecut a fost atacată Poșta – pentru că duce pensiile acolo unde băncile nu ajung. Campanii de phishing țintesc demnitari”, a mai spus ea.
În același timp, religia, grupările criminale și chiar diaspora sunt transformate în instrumente de destabilizare. „La ultimele alegeri, paisprezece secții de vot din țări membre ale UE au primit alerte false cu bombă pentru a fi oprită votarea”, a continuat ea.
„Toate acestea se întâmplă acum. Sunt coordonate, astfel încât să ne copleșească instituțiile și să suprasolicite resursele limitate. Sunt finanțate cu sute de milioane – bani murdari. Și amplificate de propagandă”, a avertizat șefa statului moldovean.
Ea a explicat și trăsăturile care fac atacurile Kremlinului și mai periculoase.
„Se schimbă constant: noi canale de finanțare, noi metode, noi narative de dezinformare. Sunt digitale: plăți pe Telegram, minciuni pe TikTok, deepfake-uri pe Facebook și Instagram. Peste 80% din conținutul toxic pe TikTok este generat de inteligența artificială. Și lovesc chiar în inima democrației: libertatea religioasă se transformă în propagandă, libertatea de întrunire – în proteste plătite, libertatea de asociere – în partide susținute de Kremlin, create peste noapte, libera circulație a capitalului – în bani iliciți pompați în politică”, a precizat aceasta.
În final, Maia Sandu a transmis un avertisment direct către Europa.
„Aceasta nu este doar situația Moldovei. Schemele cripto testate la Chișinău ajută acum Rusia să ocolească sancțiunile UE și să finanțeze mașinăria de război. Metodele de cumpărare a voturilor încercate în Moldova au apărut în alte țări. Alertele false cu bombă, apărute mai întâi la alegerile noastre, au afectat deja scrutine în alte țări. Moldova poate fi un laborator. Dar ținta finală este Europa”, a mai adăugat președinta Republicii Moldova în discursul în fața europarlamentarilor.
De altfel, eurodeputații vor participa la o dezbatere separată cu Consiliul și Comisia privind consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a ingerințelor rusești, iar miercuri vor vota o rezoluție în acest sens.
Discursul președintei Republicii Moldova în casa democrației europene este menit să stimuleze caracterul decisiv al alegerilor de la finalul acestei luni și să contracareze tacticile hibride ale Rusiei.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European anunță că va face ”tot posibilul” pentru ca Ucraina să devină stat membru al UE: Aparține familiei europene
Într-un raport al Comisiei pentru afaceri externe, votat în plenul Parlamentului European 418 voturi pentru, 135 împotrivă și 41 abțineri, deputații europeni încurajează guvernul ucrainean să mențină ritmul de implementare a reformelor legate de integrarea europeană a Ucrainei, potrivit comunicatului oficial al Legislativului European.
„Cu ajutorul unor reforme solide, Ucraina poate atinge obiectivul de a adera la Uniunea Europeană, unde îi este locul. Consolidarea instituțiilor democratice este și va rămâne esențială, la fel ca și continuarea reformelor judiciare și anticorupție, consolidarea autorităților locale și regionale și menținerea pluralismului parlamentar. De asemenea, admirăm rolul pe care societatea civilă ucraineană îl joacă în procesul de reformă. În calitate de Parlament, dorim să transmitem un semnal clar că Ucraina aparține familiei europene și că vom face tot posibilul pentru ca aceasta să își ocupe locul care i se cuvine cât mai curând posibil”, a declarat raportorul Michael Gahler (PPE, Germania) după vot.
Astfel, deputații europeni doresc ca Ucraina să accelereze reformele în domeniul statului de drept, al justiției și al combaterii corupției.
Aceștia subliniază importanța unor procese de selecție transparente și bazate pe merite pentru organismele judiciare și anticorupție și solicită Ucrainei să intensifice reformele în domeniul statului de drept și al administrației publice, precum și măsurile anticorupție, „deoarece progresele în aceste domenii sunt esențiale nu numai pentru aderarea la UE, ci și pentru reconstrucția și încrederea economică de succes”.
De asemenea, Parlamentul European îndeamnă Comisia Europeană să deschidă grupuri de negociere pentru a avansa cât mai rapid posibil candidatura Ucrainei la aderarea la UE, sub rezerva continuării punerii în aplicare a normelor UE și a finalizării reformelor deja lansate.
Raportul exprimă, de asemenea, profunda îngrijorare cu privire la schimbarea poziției Statelor Unite față de războiul de agresiune al Rusiei sub președinția lui Donald Trump. Având în vedere aceste evoluții, deputații subliniază că UE și statele sale membre trebuie să rămână aliații strategici ai Ucrainei și ar trebui să își consolideze rolul de lider în sprijinirea luptei Ucrainei pentru suveranitate, pace și justiție.
Aceștia iau act de recenta întâlnire dintre președintele Trump și omologul său rus Vladimir Putin în Alaska și subliniază că aceasta contrastează în mod flagrant cu escaladarea masivă a atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei, care demonstrează încă o dată că Rusia nu este deloc interesată de pace, ci mai degrabă de subjugarea Ucrainei.
De asemenea, aceștia îi solicită președintelui Trump să pună în aplicare anunțul său potrivit căruia Statele Unite vor adopta sancțiuni economice suplimentare ferme împotriva Rusiei și a țărilor care alimentează mașina sa de război. În plus, deputații europeni își reafirmă angajamentul ferm de a asigura garanții de securitate pentru Ucraina și declară că trebuie luate toate măsurile necesare pentru a consolida forțele armate și industria de apărare a Ucrainei.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputatul Gheorghe Falcă: ”Sistem european de declarații pentru muncitorii detașati, un pas în plus pentru protecția românilor care muncesc în UE”
Parlamentul European a votat luni seară, în cadrul sesiunii plenare a Legislativului European de la Strasbourg, introducerea sistemului european de declarații pentru muncitorii detașați, o măsură vizează consolidarea protecției lucrătorilor români și din alte state membre aflați la muncă temporară în Uniunea Europeană.
„Acesta este și un răspuns pentru cei care cred că aici nu se muncește și că nu apărăm interesele românilor. Europa înseamnă muncă serioasă și rezultate pentru cetățeni”, a declarat eurodeputatul Gheorghe Falcă.
Potrivit avestuia, noul sistem va presupune înregistrarea electronică a detașarilor printr-un portal unic european, accesibil autorităților din toate statele membre.
Pentru muncitori, inclusiv pentru românii care lucrează temporar în străinătate, sistemul aduce beneficii semnificative:
- Transparență și siguranță: informațiile despre condițiile de muncă și drepturile lor sunt clare și accesibile;
- Protecție împotriva abuzurilor: mai puține cazuri de exploatare, muncă la negru sau nerespectarea salariilor și a condițiilor legale;
- Proceduri simplificate: dispar diferențele birocratice între state, iar accesul la informații este rapid și uniform.
De asemenea, pe agenda Parlamentului European s-a aflat și acordarea de sprijin prin Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru muncitorii afectați de restructurările de la companiile Goodyear (Germania) și BelGaN (Belgia).
„Prin aceste decizii, Parlamentul European demonstrează că se implică direct în protejarea drepturilor muncitorilor și în susținerea celor afectați de schimbările economice majore”, a subliniat Gheorghe Falcă.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Comisia Europeană confirmă că Mecanismul pentru Ucraina livrează rapid rezultate și accelerează drumul spre aderarea la UE
Oficial: România va beneficia de 16,68 miliarde de euro din SAFE, a doua cea mai mare alocare pentru achiziții militare și creșterea capacității de apărare în UE
Ministrul Bogdan Ivan salută noua colaborare dintre Electrica și Romgaz, pentru un viitor mai verde al României: Înseamnă 400 MW de energie curată
Maia Sandu, recurs la istoria extinderii UE: Cele mai multe democrații nu erau depline când au aderat. Nu cerem “scurtături”, dar este o “cursă contra-cronometru” de a ancora țara în UE și a o proteja de Rusia
Finlanda și Polonia consideră „fundamentală” întărirea capacității de descurajare și apărare a NATO în fața Rusiei și cer extinderea sancțiunilor UE și ale SUA
Volodimir Zelenski: Putin nu vrea să se întâlnească cu mine, dar vrea să se întâlnească cu președintele SUA pentru a arăta tuturor imagini. „Trump i-a dat lui Putin ce a vrut”
Maia Sandu și cele 5 lecții pentru UE în apărarea “cu dinții și împreună” a democrației asaltate de Rusia: Moldova deja acționează ca un stat membru
Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE
Franța și Germania cer includerea Lukoil și a rafinăriilor din țările terțe alimentate cu petrol rusesc în cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE
Comisia Europeană este pregătită să ia măsuri împotriva Israelului pentru acțiunile din Gaza, dar nu există unitate în rândul statelor membre, arată Înaltul Reprezentant al UE
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Trending
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
- CHINA1 week ago
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Maia Sandu se va adresa Parlamentului European de la Strasbourg cu o zi înaintea discursului privind Starea UE al Ursulei von der Leyen
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia
- NATO6 days ago
“Vom ajuta Polonia să se apere”, îl întâmpină Trump la Casa Albă pe noul președinte polonez, aflat la prima vizită externă: Vom crește prezența militară SUA dacă Polonia dorește