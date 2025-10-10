COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană examinează măsurile de protecție a minorilor pe Snapchat, YouTube, Apple Store și Google Play în temeiul Actului privind serviciile digitale
Comisia Europeană a inițiat primele acțiuni de investigare în conformitate cu Orientările privind protecția minorilor în temeiul Actul privind serviciile digitale (DSA).
Comisia Europeană solicită Snapchat, YouTube, Apple și Google să furnizeze informații cu privire la sistemele lor de verificare a vârstei, precum și la modul în care împiedică minorii să acceseze produse ilegale, inclusiv droguri sau țigări electronice, sau materiale dăunătoare, cum ar fi conținutul care promovează tulburările alimentare.
„Vom face tot ce este necesar pentru a asigura bunăstarea fizică și psihică a copiilor și adolescenților online. Acest demers începe cu platformele online. Platformele au obligația de a asigura siguranța minorilor pe serviciile lor, fie prin măsuri incluse în orientările privind protecția minorilor, fie prin măsuri la fel de eficiente, alese de ele însele. Astăzi, împreună cu autoritățile naționale din statele membre, evaluăm dacă măsurile luate până în prezent de platforme protejează într-adevăr copiii”, a declarat vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, Henna Virkkunen, într-un comunicat al instituției din care face parte.
Comisia solicită Snapchat să furnizeze informații despre modul în care împiedică accesul copiilor cu vârsta sub 13 ani la serviciile sale, astfel cum este interzis de propriile condiții de utilizare ale platformei. Comisia solicită, de asemenea, Snapchat să furnizeze informații despre măsurile pe care le-a luat pentru a împiedica vânzarea de produse ilegale destinate copiilor, cum ar fi țigările electronice sau drogurile.
În ceea ce privește YouTube, pe lângă informații despre sistemul său de verificare a vârstei, Comisia solicită mai multe detalii despre sistemul său de recomandări, în urma semnalării difuzării de conținut dăunător către minori.
În ceea ce privește Apple App Store și Google Play, Comisia solicită informații cu privire la modul în care acestea gestionează riscul ca utilizatorii, inclusiv minorii, să poată descărca aplicații ilegale sau dăunătoare, inclusiv aplicații de jocuri de noroc și instrumente pentru crearea de conținut sexualizat fără consimțământ, așa-numitele „aplicații nudify”.
Comisia Europeană încearcă, de asemenea, să înțeleagă modul în care cele două magazine de aplicații aplică clasificările pe categorii de vârstă ale aplicațiilor.
Pentru a asigura aplicarea eficientă a Orientărilor privind protecția minorilor pe toate platformele, mari și mici, Comisia ia măsuri suplimentare împreună cu autoritățile naționale pentru a identifica platformele care prezintă cel mai mare risc pentru copii.
Sănătatea mintală trebuie să facă parte din modul în care pregătim tinerii pentru viitorul lor, atenționează comisarul european pentru sănătate
„Sănătatea mintală trebuie să facă parte din modul în care pregătim tinerii pentru viitorul lor, ca o responsabilitate comună a educației, sănătății și tehnologiei”, a transmis comisarul european pentru sănătate cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale.
Comisarul european subliniază că tinerii din UE se confruntă cu provocări foarte diferite de cele ale părinților lor: „Digitalizarea rapidă, conectivitatea constantă, presiunea online și expunerea la provocări globale au toate un impact profund asupra modului în care gândesc, simt și interacționează. Lumea online oferă oportunități enorme de învățare, comunicare și creativitate, dar aduce și noi riscuri care pot submina încrederea și stima de sine”, a mai adăugat acesta.
Comisia Europeană sprijină statele membre și părțile interesate să ia măsuri. Aproape 1,3 miliarde de euro din fondurile UE susțin 20 de inițiative emblematice pentru toate vârstele, cu un accent special pe copii și adolescenți.
Un nou studiu finanțat de UE și care va fi publicat astăzi de Biroul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății arată că aproape unul din trei medici și asistenți medicali prezintă simptome ale unei afecțiuni de sănătate mintală, iar unul din patru medici lucrează peste 50 de ore pe săptămână: „Presiunea crește din cauza lipsei de personal. Cei care au grijă de alții nu trebuie să fie lăsați fără ajutor.”
„UE sprijină investițiile în sănătatea mintală și în servicii de sănătate mai solide în întreaga Europă. Colaborăm cu statele membre pentru a consolida personalul din domeniul sănătății prin programul nostru EU4Health, abordând problema deficitului de personal, prevenind epuizarea profesională și îmbunătățind condițiile de muncă. O Europă rezilientă are nevoie de servicii solide de sănătate mintală. Investițiile de astăzi ne pregătesc pentru provocările de mâine”, a conchis acesta.
Comisia Europeană va investiga informațiile potrivit cărora guvernul lui Viktor Orban ar fi trimis agenți ai serviciilor secrete la Bruxelles pentru a culege informații despre instituțiile UE
Comisia Europeană a declarat joi că va investiga informațiile potrivit cărora guvernul prim-ministrului ungar Viktor Orban ar fi trimis agenți ai serviciilor secrete la Bruxelles pentru a culege informații despre instituțiile UE și a recruta un funcționar al UE.
O anchetă comună realizată de revista germană Der Spiegel, cotidianul belgian De Tijd, publicația maghiară Direkt36 și alte instituții media a relevat că agenți ai serviciilor secrete maghiare deghizați în diplomați au încercat să se infiltreze în instituțiile UE în perioada în care Olivér Várhelyi (actual comisar european) era ambasadorul Ungariei la UE, informează Politico Europe.
Un agent operativ, care nu a fost identificat de către mass-media, a fost staționat la Bruxelles între 2015 și 2017 în calitate de diplomat care lucra în departamentul de politică de coeziune al ambasadei Ungariei, potrivit documentelor analizate de mass-media.
Conform rapoartelor, agentul lucra de fapt pentru serviciul de informații externe al Ungariei, cultivând contacte în cadrul Comisiei Europene și al altor organizații ale UE.
În cadrul conferinței de presă a Comisiei Europene de joi, purtătorul de cuvânt Balazs Ujvari a declarat: „Comisia ia, ca de obicei, foarte în serios astfel de acuzații și rămânem angajați să protejăm funcționarii și rețelele Comisiei împotriva spionajului ilicit.”
Executivul european „va înființa un grup intern care să analizeze aceste acuzații”, a declarat Ujvari, adăugând că, din motive de securitate operațională, nu va divulga mai multe informații.
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, a adăugat că președinta Ursula von der Leyen a fost informată cu privire la aceste informații.
Nici reprezentanții lui Varhelyi, nici guvernul maghiar nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii din partea POLITICO.
Activitățile de spionaj ar fi mai degrabă în concordanță cu practicile desfășurate de Moscova și Beijing, decât cu cele ale unui stat membru al UE. Acest lucru ar putea alimenta neîncrederea față de Ungaria la Bruxelles.
Presa a relatat că un înalt funcționar de la Bruxelles a declarat că se întâlnea cu agentul la fiecare câteva luni pentru discuții amicale, dar că în cele din urmă și-a dat seama că maghiarul era un spion care căuta „orice fel de bârfe” despre Comisie.
Întâlnirile, care aveau loc de obicei într-un parc din Bruxelles, au avut ca rezultat elaborarea unui document care îl oficializa pe funcționarul Comisiei ca „agent secret” al serviciului de informații externe al Ungariei, Információs Hivatal (IH) — chiar dacă acesta continua să lucreze în cadrul Comisiei.
Funcționarul a declarat presei că nu a semnat documentul și că agentul i-a oferit chiar și bani pentru informații, dar el a refuzat. Presa a relatat că surse din domeniul securității au confirmat declarația funcționarului.
La acea vreme, superiorul agentului operațional la ambasadă era ambasadorul Ungariei la UE, Várhelyi, care în prezent deține portofoliul Comisiei pentru sănătate și bunăstarea animalelor.
Ursula von der Leyen, salvată de familiile politice pro-europene: Parlamentul European a respins două noi moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene
Parlamentul European a respins joi, prin vot, două noi moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, majoritatea pro-europeană salvând mandatul președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen și a întregului Colegiu al comisarilor europeni.
Potrivit unui comunicat, prima moțiune, depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa”, a fost respinsă cu 179 voturi pentru, 378 împotrivă și 37 abțineri. A doua moțiune, depusă de Grupul Stângii, a fost respinsă cu 133 voturi pentru, 383 împotrivă și 78 abțineri.
Cele două voturi arate că grupările centrifuge nu au reuşit schimbarea raporturilor de forţe în care grupurile politice pro-europene, respectiv popularii (PPE), socialiştii (S&D), liberalii (Renew) şi Verzii, au format o majoritate care a susţinut-o pe Ursula von der Leyen pentru încă un mandat la conducerea Comisiei Europene, moţiunile de acum fiind şi un test pentru această majoritate.
Confruntată cele două voturi de neîncredere, von der Leyen ceruse luni într-un discurs în plenul de la Strasbourg unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze Europa, menţionându-l aici pe preşedintele rus Vladimir Putin.
Preşedintele rus Vladimir “Putin nu îşi ascunde dispreţul faţă de Uniunea noastră şi faţă de fundamentele pe care ea se susţine. Nu-şi ascunde nici bucuria şi sprijinul faţă de toţi prietenii săi obedienţi din Europa care fac munca pentru el. Acesta este cel mai vechi truc din lume: semănarea diviziunii şi răspândirea dezinformării pentru ca europenii să se lupte între ei, pentru a încerca să ne facă să lăsăm garda jos“, a susţinut ea.
După ce plenul eurodeputaților a respins moțiunile de cenzură, șefa Comisiei Europene a transmis că apreciază “profund sprijinul puternic primit.
“Comisia va continua să colaboreze strâns cu Parlamentul European pentru a aborda provocările cu care se confruntă Europa. Și împreună vom obține rezultate pentru toți cetățenii europeni. Uniți pentru cetățenii noștri, valorile noastre și viitorul nostru”, a scris von der Leyen, pe X.
I deeply appreciate the strong support received today.
The Commission will keep working closely with the European Parliament to tackle Europe’s challenges. And together deliver results for all European citizens.
United for our people, our values and our future.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025
O majoritate a Parlamentului European a respins pe 10 iulie, prin vot, moțiunea de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, a cărei eventuală a aprobare ar fi condus la demisia întregului colegiu de comisari, demersul lansat de europarlamentari eurosceptici și de extremă-dreapta eșuând, dar lăsând în urmă imaginea unui lider vulnerabilizat.
Astfel, cu 175 voturi pentru, 360 împotrivă și 18 abțineri, Parlamentul European a respins moțiunea. În context, Ursula von der Leyen a adoptat un ton sfidător, apărându-și mandatul de președintă a Comisiei Europene și promițând că „nu va permite niciodată extremiștilor să rescrie istoria”.
