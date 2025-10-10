Comisia Europeană examinează măsurile de protecție a minorilor pe Snapchat, YouTube, Apple Store și Google Play în temeiul Actului privind serviciile digitale

Comisia Europeană a inițiat primele acțiuni de investigare în conformitate cu Orientările privind protecția minorilor în temeiul Actul privind serviciile digitale (DSA).

Comisia Europeană solicită Snapchat, YouTube, Apple și Google să furnizeze informații cu privire la sistemele lor de verificare a vârstei, precum și la modul în care împiedică minorii să acceseze produse ilegale, inclusiv droguri sau țigări electronice, sau materiale dăunătoare, cum ar fi conținutul care promovează tulburările alimentare.

„Vom face tot ce este necesar pentru a asigura bunăstarea fizică și psihică a copiilor și adolescenților online. Acest demers începe cu platformele online. Platformele au obligația de a asigura siguranța minorilor pe serviciile lor, fie prin măsuri incluse în orientările privind protecția minorilor, fie prin măsuri la fel de eficiente, alese de ele însele. Astăzi, împreună cu autoritățile naționale din statele membre, evaluăm dacă măsurile luate până în prezent de platforme protejează într-adevăr copiii”, a declarat vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, Henna Virkkunen, într-un comunicat al instituției din care face parte.

Comisia solicită Snapchat să furnizeze informații despre modul în care împiedică accesul copiilor cu vârsta sub 13 ani la serviciile sale, astfel cum este interzis de propriile condiții de utilizare ale platformei. Comisia solicită, de asemenea, Snapchat să furnizeze informații despre măsurile pe care le-a luat pentru a împiedica vânzarea de produse ilegale destinate copiilor, cum ar fi țigările electronice sau drogurile.

În ceea ce privește YouTube, pe lângă informații despre sistemul său de verificare a vârstei, Comisia solicită mai multe detalii despre sistemul său de recomandări, în urma semnalării difuzării de conținut dăunător către minori.

În ceea ce privește Apple App Store și Google Play, Comisia solicită informații cu privire la modul în care acestea gestionează riscul ca utilizatorii, inclusiv minorii, să poată descărca aplicații ilegale sau dăunătoare, inclusiv aplicații de jocuri de noroc și instrumente pentru crearea de conținut sexualizat fără consimțământ, așa-numitele „aplicații nudify”.

Comisia Europeană încearcă, de asemenea, să înțeleagă modul în care cele două magazine de aplicații aplică clasificările pe categorii de vârstă ale aplicațiilor.

Pentru a asigura aplicarea eficientă a Orientărilor privind protecția minorilor pe toate platformele, mari și mici, Comisia ia măsuri suplimentare împreună cu autoritățile naționale pentru a identifica platformele care prezintă cel mai mare risc pentru copii.