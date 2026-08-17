Comisia Europeană extinde posibilitatea de aplicare a clauzei de flexibilitate fiscală pentru securitatea energetică

Comisia Europeană a adoptat o comunicare prin care oferă statelor membre orientări suplimentare cu privire la posibilitatea extinderii domeniului de aplicare al Clauzei naționale de derogare (National Escape Clause – NEC), utilizată în prezent pentru cheltuielile de apărare, astfel încât aceasta să includă și măsuri de securitate energetică.

Potrivit comunicatului oficial, comunicarea stabilește procedura pentru solicitarea flexibilității fiscale, modul în care aceasta va fi tratată în cadrul mecanismului european de supraveghere fiscală, precum și monitorizarea utilizării sale.

Posibilitatea extinderii NEC pentru a include măsuri de securitate energetică a fost anunțată la 3 iunie 2026, în cadrul pachetului de primăvară al Semestrului european, și vine în contextul conflictului în desfășurare în Orientul Mijlociu. Flexibilitatea urmărește să sprijine măsurile care consolidează reziliența structurală a sistemului energetic european și accelerează tranziția de la combustibilii fosili.

Vor fi eligibile doar măsurile bugetare adoptate după 28 februarie 2026. Acestea trebuie să fie finanțate la nivel național și să aibă un impact bugetar direct. De asemenea, măsurile trebuie concepute astfel încât să își maximizeze efectele, limitând în același timp costurile fiscale. Comunicarea include o listă orientativă, neexhaustivă, a măsurilor care ar putea fi eligibile. Comisia Europeană va evalua eligibilitatea acestora de la caz la caz.

Flexibilitatea va trebui, totodată, să asigure sustenabilitatea finanțelor publice. Plafonul general existent de 1,5% din PIB pentru abaterea permisă de la traiectoria recomandată a cheltuielilor nete în cadrul NEC va rămâne în vigoare. În interiorul acestui plafon, pentru măsurile de securitate energetică vor fi stabilite limite de 0,3% din PIB pe an și de 0,6% din PIB cumulat. Flexibilitatea va fi disponibilă în perioada 2026-2028.

Cheltuielile care depășesc plafoanele aplicabile vor rămâne supuse evaluărilor standard de conformitate prevăzute de cadrul fiscal al UE, astfel încât flexibilitatea suplimentară să fie însoțită de protejarea finanțelor publice solide și a sustenabilității fiscale.

În ceea ce privește următorii pași, comunicarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în zilele următoare.

Statele membre sunt invitate să transmită solicitările pentru extinderea domeniului de aplicare al NEC.

În cadrul acestor solicitări, statele membre trebuie să prezinte o listă inițială a măsurilor de securitate energetică planificate pentru care doresc să beneficieze de flexibilitate, împreună cu estimarea costurilor bugetare aferente.