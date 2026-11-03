Comisia Europeană găzduiește miercuri discuții despre reconstrucția Ucrainei, cu participarea SUA și a Regatului Unit

Comisia Europeană va găzdui miercuri, la Bruxelles, o reuniune cu reprezentanți ai SUA, Ucrainei și principalilor aliați europeni, dedicată reconstrucției postbelice și viitorului economic al Ucrainei, a confirmat marți purtătoarea de cuvânt Paula Pinho, informează Politico.

Potrivit unui oficial european citat de Politico, discuțiile vor aborda și garanțiile de securitate pentru Kiev.

La întâlnire vor participa reprezentanți ai Franței, Germaniei, Regatului Unit, NATO și Băncii Mondiale, alături de cei ai SUA, Ucrainei și Uniunii Europene.

Confirmarea Comisiei vine după ce emisarul american Steve Witkoff a anunțat consultări în această săptămână, la Bruxelles, între negociatorii americani și reprezentanți europeni și ai NATO. Acesta a indicat drept teme garanțiile de securitate pentru Ucraina, arhitectura de securitate a Europei după război și oportunitățile economice pentru sprijinirea reconstrucției ucrainene.

Paula Pinho a precizat că reuniunea de miercuri va continua discuțiile desfășurate luna trecută la Miami, care au urmărit obținerea unei păci durabile și sustenabile în Ucraina. Întâlniri cu o componență în mare parte similară au avut loc și la Oslo.

Uniunea Europeană va fi reprezentată de consilieri pentru securitate națională și alți înalți oficiali, fără ca Pinho să precizeze numele participanților. La reuniunile anterioare, reprezentarea UE a fost asigurată de Björn Seibert, șeful de cabinet al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Întrebată despre posibila participare a lui Steve Witkoff, purtătoarea de cuvânt nu a confirmat cine va reprezenta administrația americană.

„Nu pot, nu încă. Va trebui să mai așteptăm puțin pentru această informație”, a răspuns Pinho.

Consultările de la Bruxelles preced negocierile la nivel de lucru dintre Ucraina și Rusia, pe care Statele Unite le vor media la Abu Dhabi pe 10 și 11 noiembrie, potrivit anunțului lui Witkoff.

Emisarul american a precizat că agenda acestora va include aranjamentele de securitate postbelice, detensionarea situației, eforturile umanitare și următorii pași către pace. El a prezentat noile întâlniri drept o continuare a demersurilor diplomatice de la Kiev, Oslo și Sankt Petersburg.