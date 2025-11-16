Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate

Comisia Europeană analizează posibilitatea introducerii, anul viitor, a unei taxe pe produsele alimentare ultraprocesate bogate în grăsimi, zahăr și sare, potrivit unui document intern consultat de agenția dpa, preluat de Agerpres. Măsura, care ar putea fi prezentată oficial în luna decembrie, are ca scop încurajarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase la nivelul blocului european.

Potrivit documentului, „un micro-impozit la nivelul Uniunii Europene” ar putea menține prețurile relativ stabile, dar ar stimula schimbări în comportamentul consumatorilor „fără a provoca daune financiare excesive”.

Comisia consideră că producătorii ar fi încurajați să reformuleze produsele pentru a le face mai sănătoase, în timp ce veniturile generate de taxă ar fi folosite exclusiv pentru programe europene de promovare a sănătății.

Documentul subliniază că bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în Uniunea Europeană, cu peste 1,7 milioane de cazuri anual, ceea ce generează costuri economice de peste 280 de miliarde de euro pe an.

Există dovezi solide care arată că un consum ridicat de alimente ultraprocesate crește riscul de obezitate, diabet și alte boli metabolice, atrage atenția Comisia.

Pe lângă taxa pe alimente nesănătoase, planul de sănătate al Comisiei include: modernizarea legislației privind controlul tutunului până în 2027; introducerea unui sistem de etichetare la nivel european pentru produsele alimentare procesate; și obiectivul de reducere cu 20% a mortalității cauzate de bolile cardiovasculare până în 2035.

Această inițiativă se înscrie într-un efort mai amplu al UE de a sprijini stiluri de viață sănătoase și de a preveni bolile cronice prin politici publice proactive.