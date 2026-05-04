Comisia Europeană „ia măsuri concrete” pentru protejarea infrastructurii critice. UE blochează finanțarea europeană pentru tehnologia fotovoltaică Huawei 

Comisia Europeană a confirmat luni că va bloca finanțarea din fonduri UE pentru invertoarele provenite de la furnizori pe care îi consideră cu risc ridicat, precum gigantul tehnologic chinez Huawei, informează Politico Europe.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Siobhan McGarry, a declarat reporterilor că executivul european a decis să ia „măsuri concrete chiar acum” împotriva „riscului de perturbare a infrastructurii critice a UE de către actori străini”, inclusiv prin „elaborarea de orientări privind restricționarea utilizării fondurilor UE pentru proiecte care implică invertoare de la furnizori cu risc ridicat”.

Furnizorii cu risc ridicat care sunt deja implicați în proiecte finanțate de UE pot solicita o excepție, a declarat un oficial al UE, iar Comisia va decide până la 1 noiembrie dacă va permite continuarea proiectelor fără restricții privind furnizorii pe care îi pot utiliza. Oficialului i s-a acordat anonimatul, deoarece nu era autorizat să facă declarații oficiale.

Invertoarele sunt dispozitive tehnologice care transformă curentul continuu produs de panourile solare în curent alternativ, compatibil cu dispozitivele electrocasnice. Huawei este lider de piață în acest domeniu.

UE este de mult timp îngrijorată de amenințarea reprezentată de gigantul tehnologic chinez Huawei și de rivalul său mai mic, ZTE, în privința rețelelor 5G, și încearcă să convingă statele membre să le elimine din rețelele lor de telecomunicații — o poziție pe care dorește să o impună acum ca normă.

Preocupările legate de dominația Huawei pe piața tehnologiei solare s-au intensificat în ultima perioadă.

Riscurile generate de interferența străină în rețelele de energie curată includ manipularea „parametrilor de producție a energiei electrice”, întreruperea generării de energie electrică și accesul neautorizat la datele operaționale, a declarat McGarry luni. Acest lucru ar putea însemna o „oprire de la distanță… care să ducă la întreruperi de curent la nivel național”, a spus ea.

Furnizorii din China, Rusia, Coreea de Nord și Iran sunt afectați de interdicție, a declarat oficialul UE, care a dorit să rămână anonim, deși a menționat că furnizorii chinezi dețin 80% din cota de piață globală a invertoarelor.

Legea revizuită privind securitatea cibernetică urmărește, de asemenea, să combată aceste riscuri pe termen mediu, a afirmat McGarry. Săptămâna trecută, Beijingul a amenințat că va riposta la măsurile care vizează restricționarea accesului furnizorilor chinezi pe piața UE.