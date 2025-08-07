Comisia Europeană ia măsuri în domeniul digitalizării și inteligenței artificiale în sectorul energetic

Administrația Trump a cerut diplomaților americani din Europa să demareze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene, pe care Washingtonul o acuză că limitează libertatea de exprimare și generează costuri suplimentare pentru companiile de tehnologie americane, arată o telegramă diplomatică internă consultată de Reuters, potrivit Agerpres.

Într-o telegramă datată 4 august, semnată de secretarul de stat american Marco Rubio, Departamentului de Stat susține că UE urmărește restricții „nejustificate” asupra libertății de exprimare prin eforturile sale de combatere a discursului instigator la ură și a dezinformării, iar DSA înăsprește și mai mult aceste limitări.

DSA este o lege europeană care urmărește să facă spațiul digital mai sigur și mai echitabil, impunând platformelor mari obligația de a acționa mai ferm împotriva conținutului ilegal, de la discursul instigator la ură până la materialele ce implică abuzuri sexuale asupra copiilor.

Trump a făcut din combaterea cenzurii – în special ceea ce consideră a fi sufocarea vocilor conservatoare online – o temă majoră a administrației sale. Înalți oficiali americani, inclusiv vicepreședintele JD Vance, s-au concentrat asupra oficialilor și reglementărilor din UE, acuzând o „cenzurare” a americanilor, reproș pe care Uniunea Europeană îl respinge.

Telegrama, al cărei titlu o descria ca o „cerere de acțiune”, a însărcinat diplomații americani din ambasadele SUA din Europa să interacționeze în mod regulat cu guvernele UE și autoritățile de servicii digitale pentru a transmite preocupările SUA cu privire la DSA și costurile financiare pentru companiile de tehnologie americane.

„Postările ar trebui să își concentreze eforturile pentru a consolida sprijinul guvernului gazdă și al altor părți interesate pentru a abroga și/sau modifica DSA sau legile UE sau naționale conexe care restricționează exprimarea online”, se arată în telegramă în secțiunea sa privind obiectivele, referindu-se la misiunile diplomatice ale SUA.

Mesajul le oferă sugestii specifice diplomaților americani cu privire la modul în care legislația UE ar putea fi modificată și punctele de discuție care să îi ajute să își susțină argumentul.

Solicitat de Reuters, Departamentul de Stat nu a făcut comentarii. Biroul șefei departamentului de tehnologie al UE, Henna Virkkunen, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

În martie, șefii departamentelor antitrust și de tehnologie din UE le-au spus aleșilor americani că DSA urmărește menținerea piețelor digitale deschise și nu vizează giganții tehnologici americani.

Comisia Europeană a respins, de asemenea, speculațiile conform cărora regimul de reglementare tehnologică de referință al UE ar putea fi inclus în negocierile UE-SUA. „Legislația noastră nu va fi modificată. DMA (Digital Marketing Act – n.r.) și DSA nu sunt pe masa negocierilor comerciale cu SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, într-o conferință de presă zilnică.

Ordinul adresat diplomaților americani marchează o accelerare a eforturilor administrației de a promova ceea ce numește „tradiția americană a libertății de exprimare”, o politică ce a adăugat fricțiuni la relația deja tensionată a SUA cu aliații europeni.

Această politică a ieșit în evidență în februarie, când Vance i-a uimit pe liderii europeni acuzându-i – la o conferință cunoscută de obicei pentru demonstrațiile de unitate transatlantică – de faptul că cenzurează discursul unor grupuri precum partidul de dreapta AfD din Germania și că regresează în ceea ce privește democrația.

Trump și aliații săi republicani au acuzat în repetate rânduri administrația fostului președinte democrat Joe Biden că încurajează suprimarea libertății de exprimare pe platformele online, afirmații care s-au concentrat pe eforturile de a stopa afirmațiile false despre vaccinuri și alegeri.

Curtea Supremă a SUA a decis anul trecut că niciun contact al administrației Biden cu companiile de social media nu a încălcat protecția libertății de exprimare prevăzută de Primul Amendament din Constituția Americii.

Directiva Departamentului de Stat le-a ordonat diplomaților americani să investigheze orice acuzații de cenzură, pe care le-a descris ca „orice eforturi guvernamentale de a suprima formele protejate de exprimare sau de a constrânge companiile private să facă același lucru”, adăugând că ar trebui acordată prioritate oricăror incidente care afectează cetățenii și companiile americane.