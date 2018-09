Comisia Europeană îi răspunde europarlamentarului Daniel Buda (PNL, PPE): Legislația privind deșeurile solicită statelor membre să reducă risipa de alimente în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare

Comisia Europeană depune eforturi considerabile pentru a combate risipa alimentară, a transmis executivul european urmare a unei solicitări scrise a europarlamentarului Daniel Buda (PNL, PPE). Potrivit comisarului european pentru Sănătate şi Siguranţă Alimentară, Vytenis Andriukaitis, un element central al acțiunilor CE îl reprezintă instituirea Platformei UE privind pierderile alimentare și risipa de alimente. Legislația privind deșeurile adoptată la 30 mai 2018 solicită statelor membre să reducă risipa de alimente în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente, să pregătească programe de prevenire a risipei de alimente, și să monitorizeze nivelurile de deșeuri alimentare și să prezinte rapoarte anuale pe acest subiect, mai arată executivul comunitar.

„Suntem săracii Europei, dar ne permitem să aruncăm mâncare mai mult decât alții. O arată studiile, care spun că alocăm aproape jumătate din salariu pe alimente și că 6 000 de tone dintre acestea ajung în fiecare zi la tomberon. Totul înseamnă mâncare! Preferăm să nu ieșim în oraș, la un film, sau să nu ne înnoim garderoba, doar ca să avem frigiderul plin. Cumpărăm din toate, dar cum nu le putem mânca, alimentele ajung să se altereze, să iasă din garanție și ajung direct la coșul de gunoi. E tipic românesc am putea spune, având în vedere că cifrele arată că, deși suntem săraci, 40 % din veniturile realizate le dăm pe mâncare”, transmite europarlamentarul român.

„Cu puţin timp în urmă am adresat o întrebare Comisiei Europene, în baza procedurilor parlamentare de care dispun, în care am solicitat să mi se comunice dacă instituţia are în vedere instituirea unui program unitar la nivelul tuturor statelor membre în vederea combaterii fenomenului de risipă alimentară”, amintește Buda.

Răspunsul comisarului european pentru Sănătate şi Siguranţă Alimentară, Vytenis Andriukaitis:

„Prevenirea pierderilor alimentare și a risipei de alimente necesită măsuri la toate nivelurile – mondial, european, național, regional și local – și o implicare a tuturor actorilor-cheie din lanțul valoric alimentar, inclusiv a consumatorilor. Comisia s-a angajat cu fermitate să conducă eforturile UE de a combate pierderile și risipa de alimente de la fermă la consumator și pune deja în aplicare o serie de inițiative în vederea atingerii acestui obiectiv. În cadrul planului de acțiune privind economia circulară, Comisia lansează inițiative destinate să sprijine eforturile tuturor actorilor în vederea atingerii obiectivului de dezvoltare durabilă referitor la risipa de alimente, elaborând o metodologie armonizată de măsurare a risipei alimentare, redactând un ghid al UE pentru a facilita donarea de produse alimentare și utilizarea în condiții de siguranță a fostelor alimente ca hrană pentru animale și explorând modalitățile de îmbunătățire a marcării datei pe alimente.

Un element central al planului de acțiune a fost instituirea Platformei UE privind pierderile alimentare și risipa de alimente. Platforma este operațională începând din toamna anului 2016 și urmărește să accelereze progresele tuturor actorilor prin schimbul de bune practici și identificarea de noi inițiative și oportunități pentru a aborda prevenirea risipei de alimente la nivelul UE. Legislația revizuită privind deșeurile adoptată la 30 mai 2018 solicită statelor membre să reducă risipa de alimente în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente, să pregătească programe de prevenire a risipei de alimente, și să monitorizeze nivelurile de deșeuri alimentare și să prezinte rapoarte anuale pe acest subiect.

Având în vedere eterogenitatea fluxului de deșeuri din statele membre și lipsa actuală de statistici fiabile și comparabile în acest sens, în așteptarea adoptării unei metodologii comune de către Comisie, care ar trebui să aibă loc până în luna martie 2019, nu a fost adoptată nicio țintă specifică”.

Recent, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind diminuarea risipei alimentare. În lege se prevăd măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, măsuri privind vânzarea cu preţ redus a produselor aflate aproape de expirarea datei-limită de consum și multe altele. Încălcarea legii se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.000 lei şi 6.000 lei.

Conform statisticilor UE, fiecare român aruncă în fiecare zi câte o porție de mâncare. Risipa alimentară se ridică, în România la 6.000 de tone pe zi. Anual, cantitatea de mâncare pe care o risipesc românii ajunge la 2,2 miliarde de kilograme, adică aproximativ 110 kg de mâncare pe cap de locuitor.

