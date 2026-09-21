Comisia Europeană îmbunătățește eficiența energetică și sustenabilitatea centrelor de date din UE

Comisia Europeană a propus astăzi un sistem comun de rating pentru centrele de date, menit să sporească transparența în ceea ce privește utilizarea energiei și să sprijine integrarea durabilă a acestora în sistemul energetic european, potrivit comunicatului oficial.

Centrele de date sunt esențiale pentru viitorul digital al Europei. Creșterea capacității de calcul în Europa este importantă pentru consolidarea independenței tehnologice și a suveranității digitale a Europei. Acesta este motivul pentru care UE dorește să își tripleze capacitatea centrelor de date în următorii cinci până la șapte ani.

Totuși, această creștere aduce provocări care trebuie abordate. Pe lângă utilizarea unei cantități mai mari de energie, o creștere a centrelor de date ar putea exercita o presiune suplimentară asupra rețelelor de energie electrică și asupra utilizării resurselor naturale, cum ar fi apa, și ar putea contribui la creșterea emisiilor de dioxid de carbon. Pentru a limita aceste impacturi, este esențial ca centrele de date să fie foarte eficiente din punct de vedere energetic și al consumului de apă și să fie integrate în mod durabil în sistemul energetic.

Prin sistemul comun de rating propus astăzi, Comisia Europeană va contribui la asigurarea unor informații transparente cu privire la utilizarea efectivă a resurselor (energie, apă) de către centrele de date. Schema de rating va acoperi centrele de date individuale cu o capacitate de peste 500 kW.

Acesta va acoperi, de asemenea, contribuția centrelor de date la rețea, cum ar fi reutilizarea căldurii reziduale, adăugarea de capacități de generare a energiei curate, precum și flexibilitatea. Un exemplu frapant: reutilizarea a aproximativ jumătate din căldura reziduală din centrele de date europene este echivalentă cu cererea totală de încălzire a 4 milioane de gospodării din Europa.

Centrele de date sustenabile, flexibile și bine concepute, care își pot adapta consumul de energie electrică la condițiile rețelelor, pot contribui la reducerea costului total al sistemului de energie electrică, pot îmbunătăți stabilitatea rețelei și pot integra mai multă energie din surse regenerabile.

Pentru a crea piețe-pilot pentru active și servicii digitale durabile în întreaga Europă și pentru a sprijini în continuare integrarea centrelor de date durabile în sistemul energetic, Comisia a lansat o cerere de contribuții și o consultare publică privind standardele minime de performanță pentru centrele de date care își desfășoară activitatea în Europa.

„Triplarea capacității centrului nostru de date nu poate însemna triplarea presiunii asupra rețelelor noastre, a apei și a facturilor noastre la energie. Aceasta începe cu transparența, evaluând marile centre de date în funcție de impactul lor asupra sistemului nostru energetic. Eficiente, flexibile, alimentate cu energie curată suplimentară și reutilizarea căldurii reziduale, acesta este modul în care centrele de date devin un atu pentru tranziția energetică a UE”, a declarat Teresa Ribera, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

Regulamentul delegat de stabilire a sistemului comun de rating face în prezent obiectul unei perioade de control de două luni de către Parlamentul European și Consiliu înainte de a intra în vigoare. Colegiuitorii au dreptul de a formula obiecții la actul delegat adoptat de Comisie (de exemplu, pun sub semnul întrebării competența delegată sau procesul), însă nu pot propune modificări ale textului.

Se preconizează că primele etichete de durabilitate pentru centrele de date individuale vor fi afișate în 2027. O primă revizuire a sistemului este prevăzută până la sfârșitul anului 2028 pentru a evalua eficacitatea acestuia și posibilele îmbunătățiri, dacă este necesar. De asemenea, sunt în curs de desfășurare lucrări suplimentare pentru integrarea durabilă a centrelor de date în sistemul energetic. Comisia dă curs declarației de intenție semnate în iunie 2026, colaborând cu operatorii de centre de date, cu operatorii de rețea, cu furnizorii de energie și cu autoritățile publice în vederea încheierii unui acord tripartit privind centrele de date în a doua jumătate a anului.

Consultarea privind standardele minime de performanță energetică pentru centrele de date se încheie la 14 decembrie 2026. Comisia va continua să se consulte cu statele membre, cu industria și cu societatea civilă pentru a asigura un cadru de politică solid și favorabil incluziunii.