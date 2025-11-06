COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană împărtășește îngrijorările Franței cu privire la vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein: Nu vom ezita să luăm măsuri dacă va fi nevoie
Comisia Europeană a transmis joi că împărtășește îngrijorările exprimate de Franța cu privire la vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein, dând asigurări că tratează „foarte serios” această problemă și nu va ezita să adopte măsuri în caz de nevoie, anunță AFP și Reuters, citat de Agerpres.
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, urmează să aibă joi după-amiază o discuție cu ministrul francez al Digitalizării, Anne Le Henanff.
„Vânzarea de păpuși cu caracter de pornografie infantilă este un motiv extrem de îngrijorător. Nu vrem să vedem aceste produse (propuse spre vânzare) pentru concetățenii noștri în Europa”, a declarat Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
Acesta a confirmat că a primit scrisoarea din partea Franței prin care Parisul solicită adoptarea unor măsuri, completând că o platformă care îngăduie conținut pornografic sau comercializarea de arme încalcă legislația europeană, fapt ce ar putea determina Comisia Europeană să recurgă la următorii pași.
Thomas Regnier a fost întrebat dacă există posibilitatea ca Europa să blocheze platforma chineză. El a invocat prevederile Actului privind serviciile digitale, care stipulează că o asemenea măsură i-ar reveni statului membru unde este stabilită platforma, în acest caz Irlanda, unde Shein și-a deschis sediu în Europa.
Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma online chineză Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copii.
„Direcția Generală pentru Concurență, Consumatori și Controlul Fraudelor (DGCCRF) din Franța a constatat că site-ul de comerț electronic Shein vindea păpuși sexuale cu aspect asemănător copiilor. Descrierea și clasificarea acestora pe site nu lasă loc de îndoială cu privire la caracterul de pornografie infantilă al conținutului”, a declarat agenția sâmbătă seara, adăugând că „a sesizat procurorul public”.
Ministrul francez al Economiei Roland Lescure a anunțat că a depus o plângere în această privință și a solicitat autorității franceze de reglementare în domeniul digital Arcom, care este responsabilă de reglementarea platformelor „foarte mari” precum Shein în temeiul Actului european privind serviciile digitale, să examineze această chestiune.
În această situație, Shein a făcut publică decizia de sistare a operațiunilor online în Franța pentru a-și consolida „mecanismele de răspundere”.
Platforma chineză este acuzată în Franța și în alte țări de vânzarea de produse care nu respectă legislația UE.
În iulie, DGCCRF a amendat compania cu 40 de milioane de euro pentru inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la prețuri.
În luna mai, Comisia Europeană și autoritățile de protecție a consumatorilor au notificat platforma cu privire la presupuse încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor, inclusiv reduceri false și afirmații înșelătoare privind sustenabilitatea.
Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, a declarat ulterior că este hotărât să ia măsuri împotriva vânzării de bunuri care nu respectă reglementările UE pe platformele Temu și Shein.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană alocă 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea antreprenorilor și cercetătorilor în tehnologii de vârf prin noul program al Consiliului European pentru Inovare
Comisia Europeană a adoptat joi noul program de lucru al Consiliului European pentru Inovare (EIC), prin care alocă 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea celor mai promițători antreprenori și cercetători din domeniul tehnologiilor avansate (deep tech) din Europa.
Noul program vizează nevoile principale ale inovatorilor europeni: acces simplificat la finanțare substanțială, investiții și colaborări mai ușoare cu parteneri și clienți din întreaga Europă și din afara acesteia.
Totodată, Comisia se pregătește să lanseze Scaleup Europe Fund, un fond de investiții gestionat privat, cofinanțat și bazat pe piață, creat în parteneriat cu investitori privați, în cadrul EIC Fund. Fondul va contribui la reducerea decalajului investițional cu care se confruntă companiile europene de tip deep tech aflate în fază de expansiune și le va oferi capitalul necesar pentru creștere internațională, menținându-le totodată ancorate în Europa.
Potrivit executivului european, programul EIC 2026 și noul fond Scaleup Europe vor forma împreună „un cadru european consolidat pentru transformarea cercetării de nivel mondial în companii competitive la scară globală.”
Principalele noutăți ale programului EIC 2026:
- Lansarea provocărilor avansate de inovare (EIC Advanced Innovation Challenges): inspirate de modelul agenției americane ARPA, aceste provocări vor finanța proiecte cu risc ridicat și potențial major de impact, în domenii în care Europa excelează la nivel de cercetare, dar întâmpină dificultăți în comercializarea rezultatelor.
Finanțarea se va acorda în etape, de la sprijin pentru idei diverse până la fonduri substanțiale pentru prototipare și testare cu utilizatori.
- Simplificarea și accelerarea procedurii pentru EIC Accelerator: formularul de aplicație va fi redus de la 50 la 20 de pagini, iar evaluările se vor face la fiecare două luni, în loc de șase. Procesul va include o evaluare tehnologică aprofundată, menită să pregătească verificările necesare investițiilor.
- Sprijin pentru implementarea Strategiei europene pentru startup-uri și scaleup-uri: programul susține crearea Rețelei Europene a Companiilor, consolidarea serviciilor pentru accesul pe piețele internaționale și introducerea unui Indice de gen pentru monitorizarea participării femeilor în ecosistemul de inovare.
- Provocări tematice specifice: vor fi lansate apeluri dedicate materialelor critice, fuziunii nucleare, inteligenței artificiale și adaptării la schimbările climatice. De asemenea, apelul în cadrul platformei STEP – Strategic Technologies for Europe Platform, lansat în 2025 pentru investiții de până la 30 de milioane de euro, va continua și în 2026, în urma cererii ridicate.
Consiliul European pentru Inovare are un buget total de peste 10 miliarde de euro pentru perioada 2021–2027. În cadrul programului Orizont Europa, EIC a sprijinit deja peste 700 de companii (dintre care peste 300 prin investiții directe) și peste 600 de proiecte de cercetare, oferind granturi și servicii de accelerare a afacerilor.
COMISIA EUROPEANA
UE trebuie să mobilizeze 695 de miliarde de euro anual între 2031 și 2040 pentru investiții în domeniul energiei, arată Comisia Europeană. Cea mai mare parte a energiei electrice din UE provine din surse regenerabile
Comisia Europeană a publicat joi Raportul privind starea Uniunii Energiei 2025 și Raportul de progres privind acțiunile climatice 2025 care îl însoțește.
Acestea arată progresele semnificative înregistrate de UE în tranziția către o Uniune a Energiei robustă și integrată, prin avansarea tranziției către energia curată cu mai multe surse regenerabile, abordarea prețurilor ridicate și volatile ale energiei și a accesibilității acesteia, precum și reducerea în continuare a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).
Comisia Europeană subliniază într-un comunicat că „acest lucru sporește competitivitatea, decarbonizarea și consolidează securitatea și independența energetică, reducând dependența UE de combustibilii fosili importați”.
Rapoartele confirmă încă o dată că UE este pe cale să își îndeplinească obiectivul climatic pentru 2030, cu o reducere de 2,5 % a emisiilor de gaze cu efect de seră în 2024 față de 2023. Rapoartele prezintă, de asemenea, modul în care UE a abordat provocările interne și globale în continuă evoluție și subliniază rolul crucial al energiei curate și accesibile și al eforturilor continue de reducere a emisiilor în atingerea obiectivelor UE în materie de securitate, independență energetică, competitivitate și neutralitate climatică.
Progrese în direcția atingerii obiectivelor climatice și energetice pentru 2030
După cum se confirmă în evaluarea Comisiei privind planurile naționale în domeniul energiei și climei, bazată pe planurile naționale în domeniul energiei și climei și pe cele mai recente prognoze privind emisiile de gaze cu efect de seră prezentate de statele membre, UE continuă să înregistreze progrese în direcția atingerii obiectivelor pentru 2030 de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % față de nivelurile din 1990 și de atingere a unei ponderi de cel puțin 42,5 % a energiei din surse regenerabile în mixul energetic al UE.
Cea mai mare parte a energiei electrice produse în UE provine în prezent din surse de energie curată, deși progresele diferă de la un stat membru la altul. Capacitatea de energie din surse regenerabile nou instalată în 2024 este estimată la aproximativ 77 GW, iar mixul energetic al UE includea deja 47 % energie din surse regenerabile în 2024. România se situează în media europeană, cu 47,7% energie regenerabilă în mixul energetic.
Consumul final de energie continuă să scadă, cu o reducere de 3 % față de 2022, în principal în sectorul rezidențial, urmat de industrie și servicii.
Atingerea obiectivelor energetice ale UE pentru 2030 va necesita o adoptare mult mai rapidă a energiilor regenerabile și îmbunătățiri ale eficienței energetice în următorii ani, semnalează documentele.
Emisiile de gaze cu efect de seră în UE continuă să scadă, datele provizorii pentru 2024 arătând că emisiile nete totale de gaze cu efect de seră au scăzut cu 2,5 % față de 2023. Emisiile au fost cu 37,2 % mai mici decât în 1990 (sau cu 39 % mai mici dacă se iau în considerare numai emisiile nete interne), în timp ce PIB-ul a crescut cu 71 %, ceea ce înseamnă că creșterea economică continuă să se decupleze de emisii. Aceste cifre sunt în concordanță cu raportul privind tendințele și previziunile Agenției Europene de Mediu, publicat astăzi.
Punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE pentru energie la prețuri accesibile și a Acordului pentru o industrie curată este în curs de desfășurare și rămâne esențială pentru a aduce ajutor industriilor și consumatorilor noștri, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, mai arată Comisia Europeană.
Cu toate acestea, prețurile medii ale energiei în Europa sunt încă mai mari decât cele ale concurenților și diferă în mare măsură între statele membre ale UE, ceea ce afectează competitivitatea marilor actori industriali și economia în ansamblu.
De aceea, Comisia tratează cu seriozitate această problemă și își intensifică eforturile de reducere a prețurilor la energie, pe baza unui set de 7 acțiuni-cheie menite să aducă o ușurare rapidă și durabilă industriilor și consumatorilor.
Aceasta este o prioritate absolută pentru UE și statele sale membre. De exemplu, Banca Europeană de Investiții lansează un program în valoare de 1,5 miliarde EUR pentru a oferi garanții bancare producătorilor europeni de componente pentru rețele electrice și un proiect-pilot în valoare de 500 de milioane EUR pentru contragaranții pentru acorduri de achiziție de energie curată.
Pe termen lung, o uniune energetică autentică, bazată pe producția internă de energie curată și pe creșterea eficienței energetice, va reduce și mai mult dependența UE de importurile de combustibili fosili, va scădea în mod structural prețurile energiei și va contribui la realizarea obiectivelor noastre climatice, mai arată rapoartele.
UE a redus semnificativ ponderea gazului rusesc în importurile sale, de la 45 % în 2021 la 12 % până în august 2025.
Consumatorii de energie electrică din UE au economisit deja 100 de miliarde EUR datorită producerii de energie electrică din noi surse solare și eoliene în perioada 2021-2023, în timp ce fiecare 1 % de îmbunătățire a eficienței energetice s-a tradus printr-o reducere de 2,6 % a importurilor de gaze.
Acest lucru subliniază importanța valorificării potențialului energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice pentru a spori securitatea energetică și competitivitatea.
Valorificarea momentului pentru finalizarea Uniunii Energetice
Următorul deceniu va fi decisiv pentru finalizarea Uniunii Energetice și pentru atingerea neutralității climatice până în 2050, subliniază Comisia Europeană.
Modificarea Legii europene privind clima, care stabilește un obiectiv climatic al UE de reducere cu 90 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2040 față de nivelurile din 1990, se află în curs de negociere. Odată convenită de ambii colegiuitori, aceasta va constitui un punct de referință pentru cadrul politic post-2030.
Cu toate acestea, Comisia Europeană consideră că mai sunt încă de rezolvat mai multe provocări.
UE trebuie să realizeze electrificarea pe scară largă, să crească ponderea energiei electrice în consumul final de energie de la 23 % în prezent la aproximativ 32 % până în 2034 și să majoreze substanțial investițiile în rețele, să intensifice eforturile în materie de eficiență energetică și să stimuleze inovarea pentru a construi un sector competitiv al tehnologiilor curate.
Pentru a depăși aceste provocări, Comisia estimează că UE trebuie să mobilizeze 695 de miliarde EUR anual în perioada 2031-2040 pentru investiții în domeniul energiei.
Propunerea privind un cadru financiar multianual ambițios al UE pentru perioada 2028-2034 vizează consolidarea infrastructurii transfrontaliere și canalizarea finanțării către tehnologii strategice de energie curată.
Revizuirea viitoare a Regulamentului privind guvernanța Uniunii Energetice și a acțiunilor climatice, ca parte a cadrului post-2030, va fi esențială în acest sens, conchide Comisia Europeană.
COMISIA EUROPEANA
Ucraina se va putea asocia Fondului european de apărare în valoare de 7,3 mld. euro: Un pas important în consolidarea securității colective
Comisia Europeană salută acordul politic încheiat ieri între Parlamentul European și Consiliu, care deschide posibilitatea ca Ucraina să se asocieze Fondului european de apărare (FEA) în valoare de 7,3 miliarde de euro.
„Acest lucru reprezintă un pas important în cooperarea în domeniul apărării dintre UE și Ucraina și în consolidarea securității colective și a rezilienței industriale a Europei. De asemenea, acesta deschide calea pentru integrarea treptată a Ucrainei în baza tehnologică și industrială europeană de apărare (EDTIB)”, transmite Executivul European într-un comunicat oficial.
Acordul face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu menit să stimuleze investițiile în domeniul apărării din bugetul UE, așa-numitul „mini-omnibus”. Acesta va spori flexibilitatea programelor UE și le va alinia mai bine pentru a sprijini baza tehnologică și industrială europeană de apărare (EDTIB), inovarea și infrastructura – de la mobilitatea militară la tehnologiile cu dublă utilizare.
Acesta este un element-cheie în punerea în aplicare a planului „ReArm Europe” și o completare directă a revizuirii la jumătatea perioadei a politicii de coeziune și a omnibusului privind pregătirea în domeniul apărării. Acesta marchează o nouă etapă importantă în consolidarea cooperării cu Ucraina și ecosistemele sale industriale din domeniul apărării.
Colegislatorii au convenit provizoriu să extindă domeniul de aplicare al STEP pentru a acoperi tehnologiile de apărare și pentru a permite acceleratorului EIC să sprijine inovarea în domeniul utilizării duale și al apărării. Programul Europa digitală (DEP) se va extinde, de asemenea, la aplicațiile cu dublă utilizare, în timp ce Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF) va fi adaptat pentru a sprijini mai bine investițiile în mobilitatea militară. Regulamentul modifică, de asemenea, Fondul european de apărare (EDF) pentru a sprijini mai bine dezvoltarea industriei europene de apărare și pentru a permite un sprijin mai agil pentru tehnologiile disruptive în domeniul apărării.
Această nouă legislație completează revizuirea intermediară a politicii de coeziune efectuată de Comisie, care a intrat în vigoare la 19 septembrie 2025 și care prevede o serie de flexibilități pentru a încuraja statele membre să efectueze o reprogramare semnificativă în direcția mai multor priorități, printre care apărarea și competitivitatea.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile de eliberare a vizelor pentru cetățenii ruși
Polonia lansează cel mai amplu program de instruire militară din istoria sa, vizând pregătirea a 500.000 de persoane până în 2026
Comisia Europeană împărtășește îngrijorările Franței cu privire la vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein: Nu vom ezita să luăm măsuri dacă va fi nevoie
Decizia SUA de a repoziționa forțe militare “nu are nicio legătură cu România”, asigură secretarul general NATO: România este un aliat extrem de respectat, mai influent decât s-ar crede (EXCLUSIV)
Comisia Europeană alocă 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea antreprenorilor și cercetătorilor în tehnologii de vârf prin noul program al Consiliului European pentru Inovare
Shein își sistează operațiunile online în Franța pentru a-și consolida „mecanismele de răspundere”, după acuzații privind comercializarea de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă
UE trebuie să mobilizeze 695 de miliarde de euro anual între 2031 și 2040 pentru investiții în domeniul energiei, arată Comisia Europeană. Cea mai mare parte a energiei electrice din UE provine din surse regenerabile
EXCLUSIV Mark Rutte avertizează că “dacă Ucraina cade, amenințarea la adresa României și NATO ar fi mult mai mare”: Ar trebui să uităm de 3,5% din PIB pentru apărare și să ajungem la 6-7%
EXCLUSIV Mark Rutte împărtășește “urgența” exprimată de Nicușor Dan privind combaterea amenințărilor hibride ale Rusiei și mulțumește României pentru sprijinul acordat R. Moldova
EXCLUSIV INTERVIU | Secretarul general NATO: SUA sunt complet implicate în NATO și România. “Santinela Estică” pornește din Marea Neagră pentru că este de importanță strategică vitală pentru NATO
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Trending
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
- U.E.1 week ago
Mario Draghi propune o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”: Este singura cale viabilă înainte
- NATO1 week ago
Oficial: România și aliații NATO au fost informați de decizia SUA de redimensionare a trupelor în Europa. În jur de 1.000 soldați americani vor rămâne în România
- NATO3 days ago
Mark Rutte vine miercuri și joi în România pentru prima dată ca secretar general NATO. Liderul Alianței și Nicușor Dan vor deschide Forumul NATO pentru industrie
- NATO1 week ago
Ministrul francez al apărării, în România, la o zi după anunțul reducerii forțelor SUA în România: Parisul asigură că apărarea flancului estic va rămâne “fiabilă”. Germania consideră că decizia SUA arată încrederea în capacitatea Europei