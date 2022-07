Comisia Europeană: Importurile de GNL în UE au crescut cu 72% în 2022, iar prețul energiei electrice a crescut cu 281% în primul trimestru

Vicepreşedinta Comisiei Europene, Vera Jourova, care este și comisar pentru valori şi transparenţă, a avertizat miercuri cu privire la legăturile Rusiei cu grupări extremiste din Europa şi a lăudat iniţiativa comunitară împotriva amestecului străin, transmite EFE, potrivit Agerpres.

„Trebuie să luăm măsuri rapide pentru a ne consolida democraţiile şi a face faţă vulnerabilităţilor. Rusia vrea să ne dezbine, să semene haos și instabilitate. Nu ar trebui să cedăm în fața retoricii și tacticilor extremiste. Trebuie să susținem valorile democratice”, a subliniat Jourova, într-o intervenţie în plenul Parlamentului European.

Comisarul european a insistat că se ştie că grupările de extremă dreapta ruse au legături cu grupări europene şi că Rusia finanţează şi antrenează indivizi şi grupări de extremă dreapta în statele membre ale Uniunii Europene.

At @Europarl_EN: Russia doesn’t pick one side of the debate in the EU. It stands on both sides: to divide us, sow chaos and instability. We should not agree to Russia’s aim and not give in to extremist rhetoric and tactics. We must uphold democratic values. pic.twitter.com/RivIi6Cv21

— Věra Jourová (@VeraJourova) July 6, 2022