Comisia Europeană: În UE, 30 de europeni sunt vaccinați împotriva COVID-19 în fiecare secundă

30 de europeni sunt vaccinați împotriva COVID-19 în fiecare secundă, anunță Comisia Europeană în România într-un mesaj publicat pe Facebook, cifre ce relevă că imunizarea populației UE a prins viteză.

Potrivit mențiunilor președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, statele membre au primit peste 200 de milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19, Uniunea Europeană fiind cel mai mare exportator de astfel de seruri din lume, oferind celorlalte țări non-UE 200 de milioane de doze.

200 million doses of vaccines delivered to Europeans so far.

And another 200 million doses delivered to the rest of the world.

Openness and fairness are Europe’s trademark.

We are the pharmacy of the world. And we take pride in this. pic.twitter.com/cP5J5AWx6Z

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 6, 2021