Comisia Europeană îndeamnă Polonia, Ungaria și Slovacia să adopte o ”atitudine constructivă” după ce au prelungit unilateral interdicția asupra importurilor de cereale ucrainene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul italian Giorgia Melonia au sosit duminică dimineața pe insula Lampedusa, în contextul tensiunilor tot mai mari generate de creșterea numărului de imigranți din Africa, informează Euronews.

”Imigrația ilegală este o provocare europeană care necesită o soluție europeană. Acțiunile concrete sunt cele care vor aduce schimbări în teren. Numai prin solidaritate și unitate putem realiza acest lucru. Italia poate conta pe Uniunea Europeană”, a declarat von der Leyen într-un mesaj publicat pe Twitter la sosirea pe insula italiană.

