Comisia Europeană îndeamnă statele membre să accelereze implementarea aplicației UE pentru verificarea vârstei pe platformele online, astfel încât aceasta să devină operațională până la sfârșitul anului.

Aplicația UE de verificare a vârstei, sigură și care respectă confidențialitatea, reprezintă un pas esențial în protejarea copiilor împotriva conținutului online dăunător și inadecvat, arată un comunicat al executivului european.

„Verificarea vârstei, în mod eficient și cu respectarea confidențialității este următorul pas pe care suntem pe cale să-l finalizăm, în efortul nostru de a crea un spațiu online în care copiii noștri să fie în siguranță și să aibă posibilitatea de a-l folosi în mod pozitiv și responsabil, fără a restricționa drepturile adulților”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

Statele membre pot implementa aplicația UE de verificare a vârstei ca aplicație independentă sau o pot integra într-un portofel digital european de identitate.

Recomandarea adoptată miercuri specifică, de asemenea, măsurile pe care statele membre ar trebui să le ia pentru a asigura disponibilitatea rapidă și interoperabilitatea soluției UE de verificare a vârstei.

Comisia Europeană a elaborat un model al aplicației UE de verificare a vârstei, care permite utilizatorilor să demonstreze că îndeplinesc pragul de vârstă necesar fără a-și dezvălui vârsta exactă, identitatea sau orice alte date personale.

Acum revine statelor membre sarcina de a personaliza și de a produce aplicația pentru cetățenii lor.

Aplicația a fost deja testată de mai multe state membre: Franța, Grecia, Spania, Italia, Danemarca și Cipru.

Unele dintre aceste țări precum Spania, Franța și Portugalia, au recurs la decizii naționale și au propus interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, respectiv 15 ani.

În România, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a lansat un apel public privind necesitatea limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale, argumentând că este o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică, sugestie sprijinită de majoritatea populației.