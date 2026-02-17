Comisia Europeană inițiază proceduri oficiale împotriva Shein pentru practici care creează dependență, lipsa transparenței sistemelor de recomandare și vânzarea de produse ilegale

Comisia Europeană a inițiat marți proceduri oficiale împotriva Shein, în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, pentru modul în care aceasta creează dependență, pentru lipsa de transparență a sistemelor de recomandare, precum și pentru vânzarea de produse ilegale, inclusiv de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, informează comunicatul oficial.

Mai precis, ancheta se va axa pe următoarele domenii:

Sistemele instituite de Shein pentru a limita vânzarea de produse ilegale în Uniunea Europeană , inclusiv conținutul care ar putea constitui materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, cum ar fi păpușile sexuale asemănătoare copiilor.

Riscurile legate de proiectarea serviciului care creează dependență, inclusiv acordarea de puncte sau recompense consumatorilor pentru implicare, precum și sistemele instituite de Shein pentru a atenua astfel de riscuri. Caracteristicile de dependență ar putea avea un impact negativ asupra bunăstării utilizatorilor și a protecției consumatorilor în mediul online.

Transparența sistemelor de recomandare pe care Shein le utilizează pentru a propune conținut și produse utilizatorilor. În temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, Shein trebuie să prezinte principalii parametri utilizați în sistemele sale de recomandare și trebuie să ofere utilizatorilor cel puțin o opțiune ușor accesibilă care nu se bazează pe crearea de profiluri pentru fiecare sistem de recomandare.

Comisia Europeană va efectua acum cu prioritate o investigație aprofundată. Deschiderea procedurii oficiale nu aduce atingere rezultatului.

„În UE, produsele ilegale sunt interzise – indiferent dacă se află pe un raft al unui magazin sau pe o piață online. Actul legislativ privind serviciile digitale asigură siguranța cumpărătorilor, le protejează bunăstarea și le oferă informații cu privire la algoritmii cu care interacționează. Vom evalua dacă Shein respectă aceste reguli și responsabilitatea lor”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Euroepene, Henna Virkunnen.

După deschiderea oficială a procedurii, Comisia va continua să colecteze probe, de exemplu prin trimiterea de cereri suplimentare de informații către Shein sau către părți terțe sau prin desfășurarea de acțiuni de monitorizare sau interviuri.

Inițiativa Comisiei vine într-un context de presiune tot mai mare asupra marilor platforme de comerț electronic din afara Uniunii Europene, în special a retailerilor chinezi, acuzați de practici care distorsionează concurența și ocolesc standardele europene.

În Franța, comercianții online precum Shein se vor confrunta cu un „an al rezistenței”, a declarat recent ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, Serge Papin, avertizând că aceste platforme generează o concurență neloială pentru lanțurile franceze de retail.

În luna noiembrie, Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma chineză pentru comercializarea unor păpuși sexuale cu înfățișare de copii. Deși cazul a provocat reacții ferme din partea autorităților de la Paris, compania a suportat consecințe limitate.

Îngrijorările privind practicile comerciale ale acestor platforme au determinat adoptarea unor măsuri suplimentare. UE urmează să aplice, începând cu 1 iulie 2026, o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele mici cu valoare sub 150 de euro care intră în Uniune, majoritatea prin intermediul comerțului electronic.

Comisia a trimis Shein trei solicitări de informații la 28 iunie 2024, 6 februarie 2025 și 26 noiembrie 2025, solicitând mai multe informații cu privire la respectarea de către întreprindere a Regulamentului privind serviciile digitale, în special în ceea ce privește protecția consumatorilor și a minorilor, precum și cu privire la transparența sistemelor sale de recomandare.