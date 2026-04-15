Comisia Europeană investește 1,07 miliarde de euro în 57 de proiecte de apărare care sprijină inițiativele emblematice europene privind gradul de pregătire

Comisia Europeană va investi 1,07 miliarde de euro în 57 de noi proiecte din cadrul Fondului european de apărare (FEA), în urma evaluării cererilor de propuneri pentru 2025. Potrivit comunicatului oficial, aceste investiții vor sprijini obiectivele stabilite în Foaia de parcurs privind pregătirea pentru apărare 2030 și vor oferi o finanțare esențială pentru cele patru inițiative emblematice majore ale UE în domeniul apărării: Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor, Supravegherea Flancului Estic (Eastern Flank Watch), Scutul aerian european și Scutul spațial european.

Cele 57 de proiecte selectate acoperă o gamă largă de sectoare critice, inclusiv inteligența artificială (IA), apărarea cibernetică, dronele și sistemele anti-drone. Aceste investiții sunt menite să asigure faptul că UE rămâne lider în domeniul tehnologiilor avansate de apărare.

Peste 15 proiecte vor sprijini cele patru inițiative emblematice europene privind gradul de pregătire. De exemplu, proiectul AETHER va dezvolta sisteme de propulsie și de gestionare termică pentru a sprijini Inițiativa de apărare împotriva dronelor. Toate inițiativele emblematice vor beneficia, de asemenea, de proiecte transversale axate pe senzori, pe transformarea digitală sau pe tehnologiile cibernetice.

De asemenea, UE își aprofundează cooperarea cu industria de apărare ucraineană, sprijinită de Biroul UE pentru inovare în domeniul apărării de la Kiev. Acest parteneriat vizează o mai bună integrare a Ucrainei în baza industrială europeană. O inițiativă-cheie, Proiectul STRATUS, va dezvolta un sistem de apărare cibernetică bazat pe IA pentru roiurile de drone. Acesta include un subcontractant ucrainean, asigurându-se că proiectul beneficiază de experiență directă pe câmpul de luptă.

Pentru a atrage noi talente, mai multe proiecte axate pe producția în masă de muniții cu drone la prețuri accesibile vor lansa „subcereri” pentru întreprinderile nou-înființate și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Aceste întreprinderi mai mici pot primi până la 60.000 euro fiecare pentru a integra noi inovații, ajutându-i pe cei fără experiență anterioară în domeniul apărării să intre pe piață. Entitățile ucrainene pot aplica, de asemenea.

Proiectele selectate implică 634 de entități din 26 de state membre ale UE și din Norvegia, ceea ce reflectă un angajament ferm față de cooperarea europeană în domeniul apărării. IMM-urile sunt esențiale pentru această rundă, reprezentând peste 38 % din participanți și primind peste 21 % din finanțarea totală.

În cadrul cererilor de propuneri, 675 de milioane EUR vor sprijini 32 de inițiative de dezvoltare a capabilităților, iar 332 de milioane de euro vor fi direcționate către 25 de proiecte de cercetare.

În urma selecției propunerilor câștigătoare, Comisia va începe acum pregătirea acordului de grant cu consorțiile, cu scopul de a semna acorduri înainte de sfârșitul anului.