Comisia Europeană invită actorii interesați să contribuie la conturarea noilor cadre legislative ale UE în domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile

Comisia Europeană a lansat consultări publice și apeluri pentru contribuții menite să contureze noile cadre legislative ale Uniunii Europene în domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile pentru perioada de după 2030, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Executivul european a deschis o consultare publică de 12 săptămâni și un apel pentru contribuții de patru săptămâni pentru revizuirea cadrului privind eficiența energetică, precum și un proces similar pentru viitorul cadru legislativ în domeniul energiei regenerabile. Contribuțiile colectate vor sta la baza propunerilor legislative pe care Comisia intenționează să le prezinte în ultimul trimestru al anului 2026.

Eficiența energetică este considerată un pilon central al politicilor energetice și climatice ale UE, contribuind la reducerea consumului, la scăderea costurilor și la consolidarea competitivității economiei europene. În actualul context al pieței energetice, aceasta joacă, de asemenea, un rol important în reducerea dependenței de importurile de combustibili fosili.

Directiva privind eficiența energetică, adoptată inițial în 2012 și revizuită ulterior, a contribuit la scăderea consumului de energie și la atingerea obiectivelor climatice pentru 2030, însă evaluările recente indică necesitatea adaptării cadrului la noile evoluții tehnologice și geopolitice.

Viitorul cadru va urmări reducerea costurilor energetice, creșterea productivității industriale și consolidarea rezilienței sistemului energetic european, inclusiv prin simplificarea normelor existente și reducerea sarcinilor administrative.

În paralel, Comisia pregătește un nou cadru pentru energia regenerabilă, menit să asigure energie sigură, accesibilă și produsă la nivel local pentru cetățeni și industrie, contribuind totodată la atingerea obiectivelor climatice ale UE pentru 2040.

Deși ponderea energiei regenerabile în mixul energetic al UE s-a dublat în ultimii 13 ani, ajungând la 25,2% în 2024, Comisia subliniază că este necesară o accelerare semnificativă a dezvoltării acestui sector, precum și o integrare mai eficientă a surselor regenerabile în toate domeniile consumatoare de energie, de la transport și industrie până la încălzire și răcire.

Cele două inițiative fac parte dintr-un efort mai amplu de reformare a cadrului energetic european, alături de revizuirea regulamentului de guvernanță și de alte inițiative precum Pactul pentru industrie curată, planul de acțiune pentru energie accesibilă și strategia privind electrificarea.

Consultările publice sunt deschise până la 12 iunie 2026, iar apelurile pentru contribuții până la 16 aprilie 2026.