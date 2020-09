Comisia Europeană își exprimă încrederea deplină pentru vicepreședinta Vera Jourova, după ce premierul Ungariei i-a cerut demisia

Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, a intrat în izolare și așteaptă rezultatul testului COVID-19, după ce acesta a intrat în contact cu o persoană testată pozitiv pentru COVID-19, potrivit mesajului postat pe contul său de Twitter.

Acesta anunță că va lucra de acasă, va aștepta rezultatul testului și va finaliza perioada necesară de carantină.

After a close contact tested positive for #Covid19, I am self-isolating and working from home. I will stay there, awaiting necessary testing and completing the required quarantaine period.

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) September 28, 2020