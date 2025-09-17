COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană își exprimă îngrijorarea cu privire la contractul încheiat de Spania cu Huawei: „Ar crește riscul de interferență străină”
Contractul în valoare de milioane de euro încheiat de Spania cu Huawei pentru stocarea înregistrărilor judiciare ar putea duce la interferențe străine, a avertizat miercuri Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene responsabil pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, informează Politico Europe.
Publicația spaniolă The Objective a relatat în luna iulie că Huawei a câștigat un contract în valoare de 12,3 milioane de euro din partea Ministerului de Interne pentru stocarea înregistrărilor telefonice autorizate judiciar și utilizate atât de agențiile de aplicare a legii, cât și de serviciile de informații — o decizie care a stârnit critici aspre din partea unor oficiali și analiști.
Răspunzând la o întrebare adresată de un eurodeputat, Virkkunen a declarat că decizia „poate crea o dependență de un furnizor cu risc ridicat într-un sector critic și sensibil”.
O astfel de dependență, a spus ea, „ar crește riscul de interferență străină”.
Ministerul spaniol de Interne a declarat pentru Politico că contractul „nu implică niciun risc de securitate și respectă nivelurile cerute în Schema de Securitate Națională”. Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat pe 9 septembrie că serviciile de securitate controlează datele de pe servere și că nu ar fi posibilă extragerea datelor.
Huawei nu oferit informații în urma solicitării publicației de a comenta cu privire la această temă.
În ultimii ani, Bruxelles și un grup numeros de capitale ale UE au solicitat o abordare prudentă în ceea ce privește utilizarea tehnologiei chineze și, în special, a Huawei, care este considerată un furnizor cu risc ridicat în conformitate cu criteriile stabilite în 2020 în cadrul unui „set de instrumente” de securitate 5G.
Cu toate acestea, Comisia Europeană a estimat că doar 10 țări au implementat integral setul de instrumente, iar altele l-au implementat parțial sau deloc.
Comisia însăși s-a angajat să „evite expunerea propriilor rețele de comunicații corporative la rețelele mobile care utilizează Huawei și ZTE”, a declarat Virkkunen în răspunsul său de miercuri.
Ursula von der Leyen și Donald Trump au discutat despre înăsprirea sancțiunilor asupra economiei de război a Rusiei: UE va accelera eliminarea importurilor de petrol rusesc
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că a discutat cu președintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei, în vederea încheierii războiului din Ucraina, după ce Bloomberg relatase că Uniunea Europeană a amânat noul pachet de măsuri restrictive la adresa Moscovei, pe care Donald Trump nu îl găsește suficient de dur.
“Am avut o conversație plăcută cu președintele Statelor Unite privind consolidarea eforturilor noastre comune de a crește presiunea economică asupra Rusiei prin măsuri suplimentare”, a precizat președinta Comisiei Europene pe platforma X.
Conversația a avut loc foarte probabil în timp ce Donald Trump se afla în zbor spre Europa, cu destinația Marea Britanie, unde devine miercuri și joi primul lider de la Casa Albă care este onorat cu două vizite de stat în Regatul Unit.
I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures.
The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy.
Russia’s war economy, sustained by revenues…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025
Ursula von der Leyen a indicat că executivul UE va prezenta în curând propunerile sale pentru un al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei de la începutul invaziei Ucrainei în 2022. Acesta va include măsuri care vizează criptomonedele, băncile și energia, a menționat ea.
Trump a cerut duminică țărilor europene să își înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei și și-a reiterat solicitarea ca acestea să înceteze achiziționarea de petrol din Rusia ca măsură de presiune pentru a pune capăt războiului din Ucraina. El a reiterat astfel mesajul pe care îl exprimase deja într-o scrisoare trimisă sâmbătă statelor membre NATO în care a avertizat că nu va impune noi sancțiuni Moscovei în timp ce unii aliați continuă să achiziționeze țiței rusesc. Într-o discuție cu liderii țărilor ce fac parte din Coaliția de Voință, ce a avut loc la începutul acestei luni, Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.
În urma conversației telefonice, șefa Comisiei Europene a părut să dea curs acestei solicitări.
“Economia de război a Rusiei, susținută de veniturile din combustibilii fosili, finanțează vărsarea de sânge din Ucraina. Pentru a pune capăt acestei situații, Comisia va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia”, a continuat ea, în condițiile în care Uniunea Europeană și-a asumat deja că va renunța la importul de petrol până în anul 2027.
Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei vizează aproximativ șase bănci și companii energetice rusești, precum și sistemele de plată și de carduri de credit din Rusia, platformele de tranzacționare a criptomonedelor și restricții suplimentare asupra comerțului cu petrol al Rusiei, potrivit Bloomberg.
“Business as usual” nu mai merge, declară von der Leyen la un an de la raportul Draghi, cerând reducerea dependențelor externe și eliminarea barierelor pieței unice: Un start-up IA din România trebuie să se poată dezvolta
La un an după prezentarea raportului Draghi privind viitorul competitivității europene, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că Europa nu își mai poate permite să rămână captivă dependențelor externe, fie ele de materii prime critice, energie sau apărare.
În deschiderea conferinței „One Year After the Draghi Report”, von der Leyen a reamintit că miza este una directă pentru locuri de muncă, salarii și competitivitatea companiilor europene.
„Competitivitatea este despre locuri de muncă. Este despre salarii bune pentru oameni și profituri bune pentru companii. Este despre modul nostru de viață european”, a spus ea.
Șefa Comisiei a punctat trei direcții fundamentale din raportul Draghi: reducerea decalajului de inovare față de SUA și China, accelerarea tranziției verzi și diminuarea dependențelor.
One year ago, Mario Draghi presented his report on competitiveness.
The first act of the new Commission was to translate it into policies and actions.
This is the urgency mindset we promised ↓
https://t.co/4G64HFxMKG
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025
Dacă în domeniul digital Europa are progrese notabile – cu patru supercomputere în top 10 mondial și o creștere cu 67 % a firmelor care adoptă AI în 2025 – obstacolele persistă.
„Un start-up de inteligență artificială din Portugalia sau România trebuie să se poată dezvolta fără bariere pe întreg continentul. Astăzi nu este cazul”, a subliniat von der Leyen, citând datele FMI potrivit cărora barierele din piața unică echivalează cu un tarif de 45% la bunuri și 110% la servicii.
În energie, dependența de combustibili fosili importați menține costurile ridicate și inegale între state, în timp ce la materii prime critice situația este alarmantă: China controlează 75% din prelucrarea cobaltului, 90% din cea a pământurilor rare și 100% din grafit.
„Aceasta este o situație critică – fără îndoială. Dar nu este inevitabilă. Cu politici corecte, putem construi independența Europei”, a spus ea, amintind acordurile cu Mercosur, Mexic sau Indonezia și lansarea a 47 de proiecte strategice în Europa, de la litiu în Portugalia la reciclarea bateriilor în Italia.
Ursula von der Leyen a pledat și pentru investiții masive în apărare prin inițiativa SAFE și planul „Readiness 2030”, cu un volum total de 800 miliarde €, reafirmând însă coordonarea cu NATO.
În paralel, a cerut aprobarea urgentă a pachetului de simplificare, care ar reduce cu 8 miliarde de euro anual costurile administrative ale firmelor.
„Fiecare stat membru a aprobat raportul Draghi. Știm cu toții ce trebuie făcut. Business as usual nu mai funcționează. Europa trebuie să decidă, să acționeze și să livreze. Putem muta munții când avem ambiție, unitate și urgență. Este alegerea noastră. Să o facem din nou – pentru prosperitate, pentru independență și pentru Europa”, a conchis ea.
Ursula von der Leyen, și Mario Draghi au deschis o conferință la nivel înalt pentru a analiza progresele înregistrate de Comisie în punerea în aplicare a recomandărilor formulate în raportul Draghi privind viitorul competitivității europene.
La rândul său, la un an de la raportul-fanion, Mario Draghi a afirmat că țările UE “nu au înțeles gravitatea momentului”, și anume că modelul european de creștere “se stinge rapid”.
„Cu cât împingem mai mult reformele, cu atât capitalul privat va interveni mai mult și cu atât mai puțini bani publici vom avea nevoie. Desigur, această cale va rupe tabuuri vechi de mult timp, dar restul lumii și le-a încălcat deja pe ale lor”, a spus Draghi.
În septembrie 2024, Mario Draghi a prezentat raportul său de referință privind competitivitatea Europei, identificând barierele în calea creșterii și propunând soluții concrete pentru ca Europa să nu piardă cursa globală în care Statele Unite și China par să fie mereu cu câțiva pași înainte.
Inspirată de aceste recomandări, Comisia Europeană a lansat în ianuarie 2025 „busola competitivității”, un plan menit să redea dinamismul Uniunii. Din cele 65 de inițiative emblematice și 30 legislative, în doar șase luni fuseseră adoptate deja 33, respectiv 13 (28% dintre acestea intrând deja în vigoare), iar peste 1 trilion de euro au fost mobilizați pentru inovare, tehnologii curate și securitate.
Citiți și Un an de la Raportul Draghi privind viitorul competitivității europene: Comisia indică progrese în materie de inovare, debirocratizare, apărare, industrializare curată și comerț
Rezultatele includ 200 miliarde de euro pentru gigafabrici de AI, o nouă strategie cuantică și un plan pentru start-up-uri și scale-up-uri; 150 miliarde de euro investiți în apărare prin inițiativa SAFE; peste 100 miliarde de euro pentru decarbonizare prin Clean Industrial Deal, cu planuri de acțiune pentru auto, oțel și chimicale și noi obiective climatice pentru 2040; 70 miliarde de euro pentru companii inovatoare prin TechEU și o strategie pentru uniunea economisirii și investițiilor; 8,4 miliarde euro economii obținute prin simplificare și o strategie reînnoită pentru piața unică; precum și acorduri comerciale majore cu Mercosur și Mexic, cu negocieri în curs cu India și Indonezia.
Conferința la nivel înalt de marcare a unui an de la raportul Draghi are loc la scurt timp după discursul privind Starea Uniunii din 2025, în care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat următoarea etapă pentru consolidarea competitivității Europei, inclusiv investiții în tehnologii digitale și curate, noi măsuri pentru reducerea costurilor pentru afaceri și finalizarea uniunii economisirii și investițiilor, o foaie de parcurs a pieței unice până în 2028, care să acopere capitalul, serviciile, energia, telecomunicațiile, „al 28-lea regim” și o nouă „a cincea libertate” pentru cunoaștere și inovare și noi inițiative în inteligența artificială, tehnologia cuantică, baterii și tehnologii curate.
La un an de la raportul-fanion, Draghi afirmă că țările UE “nu au înțeles gravitatea momentului”: Modelul european de creștere “se stinge rapid”
Uniunea Europeană rămâne tot mai mult în urma rivalilor globali în ceea ce privește creșterea economică, iar guvernele nu reușesc să înțeleagă urgența de a acționa, a declarat marți fostul președinte al Băncii Centrale Europene și prim-ministru al Italiei, Mario Draghi.
Draghi, care a prezentat în urmă cu 12 luni, la solicitarea Comisiei Europene, un raport de amploare privind competitivitatea UE, a spus că modelul de creștere al Uniunii „se stinge rapid”, vulnerabilitățile se acumulează și nu există o cale clară de finanțare a investițiilor necesare.
Precizările sale au fost făcute la Bruxelles, alături de președinta executivului european Ursula von der Leyen, în cadrul unui eveniment menit să marcheze un an de la lansarea raportului devenit în instituțiile UE un fel de “doctrina Draghi“.
Ursula von der Leyen, și Mario Draghi au deschis o conferință la nivel înalt pentru a analiza progresele înregistrate de Comisie în punerea în aplicare a recomandărilor formulate în raportul Draghi privind viitorul competitivității europene.
One year ago, Mario Draghi presented his report on competitiveness.
The first act of the new Commission was to translate it into policies and actions.
This is the urgency mindset we promised ↓
https://t.co/4G64HFxMKG
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025
El a afirmat că blocul european a venit cu planuri ambițioase, dar că avansează prea încet și guvernele „nu au înțeles gravitatea momentului”.
„A continua ca de obicei înseamnă să ne resemnăm cu faptul că rămânem în urmă. O cale diferită cere o nouă viteză, o altă amploare și intensitate. Înseamnă să acționăm împreună, nu să ne fragmentăm eforturile”, le-a spus Draghi oficialilor europeni, inclusiv președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles, relatează Reuters.
Draghi a abordat o serie de provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană, aflată acum sub presiunea tarifelor impuse de SUA și a unui deficit comercial cu China care s-a extins cu 20% din decembrie 2024.
În domeniul inteligenței artificiale, Uniunea Europeană construia gigafabrici și extindea capacitatea centrelor de date, dar decalajele erau evidente. Statele Unite au produs anul trecut 40 de modele fundamentale de mari dimensiuni – bazate pe învățare din seturi ample de date –, China 15, iar UE doar trei.
Draghi a spus că este nevoie de mai multe acțiuni pentru a elimina barierele privind extinderea în Europa, reglementările privind utilizarea datelor și adoptarea inteligenței artificiale de către industrie.
Prețurile la energie, precum gazul natural aproape de patru ori mai scump decât în Statele Unite, reprezintă, de asemenea, o constrângere pentru tehnologie, cererea de electricitate pentru AI fiind prognozată să crească cu 70% în Europa până în 2030.
Europa avea probleme structurale de rezolvat, dar principala măsură luată de țările UE a fost subvenționarea prețurilor, pentru o ușurare temporară.
„Cu cât împingem mai mult reformele, cu atât capitalul privat va interveni mai mult și cu atât mai puțini bani publici vom avea nevoie. Desigur, această cale va rupe tabuuri vechi de mult timp, dar restul lumii și le-a încălcat deja pe ale lor”, a spus Draghi.
În septembrie 2024, Mario Draghi a prezentat raportul său de referință privind competitivitatea Europei, identificând barierele în calea creșterii și propunând soluții concrete pentru ca Europa să nu piardă cursa globală în care Statele Unite și China par să fie mereu cu câțiva pași înainte.
Inspirată de aceste recomandări, Comisia Europeană a lansat în ianuarie 2025 „busola competitivității”, un plan menit să redea dinamismul Uniunii. Din cele 65 de inițiative emblematice și 30 legislative, în doar șase luni fuseseră adoptate deja 33, respectiv 13 (28% dintre acestea intrând deja în vigoare), iar peste 1 trilion de euro au fost mobilizați pentru inovare, tehnologii curate și securitate.
Citiți și Un an de la Raportul Draghi privind viitorul competitivității europene: Comisia indică progrese în materie de inovare, debirocratizare, apărare, industrializare curată și comerț
Rezultatele includ 200 miliarde de euro pentru gigafabrici de AI, o nouă strategie cuantică și un plan pentru start-up-uri și scale-up-uri; 150 miliarde de euro investiți în apărare prin inițiativa SAFE; peste 100 miliarde de euro pentru decarbonizare prin Clean Industrial Deal, cu planuri de acțiune pentru auto, oțel și chimicale și noi obiective climatice pentru 2040; 70 miliarde de euro pentru companii inovatoare prin TechEU și o strategie pentru uniunea economisirii și investițiilor; 8,4 miliarde euro economii obținute prin simplificare și o strategie reînnoită pentru piața unică; precum și acorduri comerciale majore cu Mercosur și Mexic, cu negocieri în curs cu India și Indonezia.
Conferința la nivel înalt de marcare a unui an de la raportul Draghi are loc la scurt timp după discursul privind Starea Uniunii din 2025, în care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat următoarea etapă pentru consolidarea competitivității Europei, inclusiv investiții în tehnologii digitale și curate, noi măsuri pentru reducerea costurilor pentru afaceri și finalizarea uniunii economisirii și investițiilor, o foaie de parcurs a pieței unice până în 2028, care să acopere capitalul, serviciile, energia, telecomunicațiile, „al 28-lea regim” și o nouă „a cincea libertate” pentru cunoaștere și inovare și noi inițiative în inteligența artificială, tehnologia cuantică, baterii și tehnologii curate.
