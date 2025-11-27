COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană lansează garanția de competențe pentru a sprijini lucrătorii aflați în tranziție să dobândească noi competențe pentru sectoarele strategice
Comisia Europeană a lansat un nou sistem – Garanția de competențe – pentru a sprijini lucrătorii și întreprinderile și pentru a aborda deficitul de forță de muncă în sectoarele strategice și în creștere.
Potrivit unui comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene în România, o inițiativă emblematică în cadrul uniunii competențelor, garanția de competențe va consolida sectoarele strategice în conformitate cu viitorul Fond european pentru competitivitate.
Acest lucru va permite lucrătorilor să facă tranziția către industrii strategice, să asigure noi locuri de muncă și să dezvolte competențe suplimentare.
„Garanția de competențe este promisiunea Europei de a sprijini cetățenii în perioadele de schimbare. Aceasta va ajuta lucrătorii să dobândească competențele necesare pentru a ocupa noi locuri de muncă în sectoare strategice și în creștere, combătând astfel deficitul de forță de muncă și sporind competitivitatea. Garanția de competențe va avea un impact direct și va aduce beneficii reale lucrătorilor, pieței forței de muncă, întreprinderilor și competitivității europene. Acest proiect-pilot din industria automobilelor, care se află într-un proces de transformare majoră, arată cum punem în practică strategiile noastre, precum Uniunea competențelor. Trebuie să transformăm provocările în oportunități pentru cetățenii noștri”, a transmis Roxana Mînzatu vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, conform unui comunicat al executivului european.
Ca un prim pas, Comisia a lansat astăzi un proiect-pilot de garantare a competențelor, cu un buget de 14,5 milioane de euro.
Acesta se va concentra asupra lucrătorilor din industria autovehiculelor și din lanțul său de aprovizionare, care sunt expuși riscului de șomaj. Acest proiect-pilot va testa modalitățile de accelerare și îmbunătățire a tranziției lucrătorilor din aceste sectoare strategice către locuri de muncă în întreprinderi din sectoare strategice în creștere sau emergente, oferind programe specifice de perfecționare și recalificare.
Proiectul-pilot va sprijini lucrătorii prin formare la locul de muncă și prin sprijin pentru dobândirea de noi competențe, în timp ce întreprinderile din sectoarele cu cerere crescută vor putea recruta mai rapid talentele de care au nevoie, ajutându-i să fie competitivi.
Prin intermediul unei cereri de propuneri lansate astăzi, această inițiativă va testa diferite sisteme de tranziție de la un loc de muncă la altul.
Proiectul-pilot reprezintă un prim pas în conturarea unui viitor sistem complet de garantare a competențelor, care urmează să fie pus în aplicare în cadrul viitorului buget pe termen lung al UE (2028-2034).
Cererea de propuneri lansată astăzi va rămâne deschisă până la 29 ianuarie 2026. O sesiune de formare online pentru solicitanți va avea loc la jumătatea lunii decembrie 2025.
Acordurile de grant din cadrul proiectului-pilot vor fi semnate în iunie 2026, iar proiectele se vor derula pe o perioadă de până la 24 de luni, până în vara anului 2028. Rezultatele proiectului-pilot vor sta la baza conceperii viitorului sistem de garantare a competențelor.
Statele membre sunt invitate să intensifice utilizarea garanției de competențe cât mai curând posibil, inclusiv prin finanțarea disponibilă pentru anii rămași din actualul cadru financiar multianual (2021-2027).
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană prezintă noua strategie privind bioeconomia pentru a stimula creșterea ecologică, competitivitatea și reziliența în întreaga Europă
Comisia Europeană a adoptat un nou cadru strategic pentru o bioeconomie competitivă și durabilă a UE, care trasează calea de urmat pentru construirea unei economii europene curate, competitive și rezilient Potrivit comunicatului oficial, prin utilizarea resurselor biologice regenerabile terestre și maritime și prin furnizarea de alternative la materiile prime critice, UE va avansa către o economie mai circulară și decarbonizată și poate reduce dependența de importurile de combustibili fosili.
Bioeconomia oferă Europei șansa de a-și consolida reziliența, de a înlocui materialele și produsele pe bază de combustibili fosili, de a crea locuri de muncă și de a conduce tranziția globală către industrii curate. Prin această nouă strategie, UE va sprijini activitățile care oferă soluții practice durabile utilizând resursele noastre biologice în sectoare precum agricultura, silvicultura, pescuitul, acvacultura, prelucrarea biomasei, producția biotehnologică și biotehnologiile. Acesta va valorifica potențialul vast al acestor resurse, excelența științifică și baza industrială și va încuraja inovațiile care aduc beneficii climei, naturii și societății.
Cu o valoare de până la 2,7 trilioane de euro în 2023 și cu 17,1 milioane de angajați (aproximativ 8 % din locurile de muncă din UE), bioeconomia UE contribuie deja în mod semnificativ la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică în Europa. Fiecare loc de muncă din bioeconomie creează trei locuri de muncă indirecte în UE. Exemple de produse sunt bioprodusele chimice fabricate din alge care sunt utilizate pentru a produce produse farmaceutice, produse de îngrijire personală și aplicații industriale. Materialele plastice biologice sunt utilizate din ce în ce mai mult în ambalaje și în piesele auto. De asemenea, bioprodusele pentru construcții, fibrele textile și îngrășămintele sunt din ce în ce mai solicitate. Cu toate acestea, are încă un potențial imens neexploatat.
Strategia UE în domeniul bioeconomiei urmărește să deblocheze acest potențial prin intensificarea inovării și a investițiilor, prin dezvoltarea unor piețe-pilot pentru biomateriale și tehnologii, prin asigurarea unei aprovizionări durabile cu biomasă și prin valorificarea oportunităților globale.
Transformarea bioinovațiilor în realitate pe teren
Pentru a conduce revoluția biotehnologică, inovarea și investițiile trebuie intensificate, astfel încât cercetarea să nu rămână în laboratoare. Extinderea bioinovațiilor necesită o combinație de investiții publice și private, precum și un mediu de reglementare raționalizat.
Comisia va depune eforturi pentru a crea un cadru de reglementare coerent și simplificat care să recompenseze modelele de afaceri circulare și durabile, protejând în același timp standardele de siguranță ale UE. Aprobările mai rapide, mai clare și mai simple pentru soluții inovatoare vor sprijini întreprinderile să se dezvolte și să se dezvolte în Europa, în special pentru IMM-uri.
Comisia se va asigura, de asemenea, că finanțarea UE existentă și viitoare este direcționată către biotehnologii. Pentru a stimula investițiile private, Comisia propune convocarea unui grup de implementare a investițiilor în bioeconomie pentru a crea o rezervă de proiecte eligibile pentru finanțare, pentru a partaja riscurile într-un mod mai eficace și pentru a atrage capital privat.
Dezvoltarea piețelor-pilot pentru biomateriale și tehnologii
Pentru a debloca investițiile și a permite extinderea, Comisia a identificat piețe inovatoare pentru biomateriale și tehnologii. Printre acestea se numără biosectoarele, cum ar fi materialele plastice, fibrele, textilele, substanțele chimice, îngrășămintele, produsele de protecție a plantelor, materialele de construcții, biorafinăriile, fermentarea avansată și stocarea permanentă a carbonului biogen, care au un potențial ridicat atât pentru creșterea economică, cât și pentru beneficiile pentru mediu. Comisia va stimula cererea de bioconținut în produse, de exemplu prin stabilirea de obiective în legislația relevantă.
Strategia propune instituirea unei Alianțe pentru bioeconomia europeană, care va reuni întreprinderile din UE pentru a achiziționa în mod colectiv biosoluții în valoare de 10 miliarde de euro până în 2030.
Asigurarea unei utilizări durabile a biomasei
Stimulând competitivitatea de astăzi, trebuie să construim reziliența de mâine. Europa este în mare măsură autosuficientă în ceea ce privește biomasa, dar trebuie să ne asigurăm că rămâne astfel.
Prin urmare, Strategia UE în domeniul bioeconomiei subliniază necesitatea aprovizionării responsabile cu biomasă, asigurându-se că pădurile, solurile, apa și ecosistemele sunt gestionate în limitele lor ecologice. Promovarea circularității și creșterea valorii biomasei secundare – cum ar fi reziduurile agricole, subprodusele și deșeurile organice – sunt esențiale. Comisia va institui inițiative de recompensare a fermierilor și silvicultorilor care protejează solurile, îmbunătățesc absorbanții de carbon și sprijină utilizarea durabilă a biomasei.
Valorificarea oportunităților globale
Cu o bază solidă de cercetare și industrii inovatoare, Europa este bine poziționată pentru a deveni un lider mondial în domeniul biotehnologiilor, materialelor, produselor și expertizei durabile.
Prin această strategie, UE va sprijini industria europeană în ceea ce privește accesul la piețele mondiale prin asigurarea unor parteneriate care reduc vulnerabilitatea și prin asigurarea faptului că Europa nu depinde de o singură regiune sau de o singură resursă. În actualul climat geopolitic fragil, securitatea resurselor sporește competitivitatea și reziliența UE.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană va acorda anul viitor sprijin financiar țărilor baltice afectate de efectele economice ale sancțiunilor UE împotriva Rusiei
Comisia Europeană va acorda anul viitor un ajutor financiar țărilor baltice care suferă daune economice colaterale ca urmare a sancțiunilor impuse de UE împotriva Rusiei, relatează Politico Europe.
Regiunea este afectată în mod deosebit de scăderea turismului și a investițiilor, precum și de prăbușirea comerțului transfrontalier.
Comisarul pentru regiuni, Raffaele Fitto, conduce planul, care vizează relansarea economiilor Finlandei și ale vecinilor săi baltici, potrivit diplomaților și oficialilor Comisiei care au primit anonimatul pentru a putea vorbi liber.
Destinatarii vizați se îndreaptă și ei spre Bruxelles cu o listă lungă de dorințe, sperând că planul lui Fitto va relansa economiile lor. Preocupările lor vor fi în centrul atenției în cadrul summitului liderilor din țările est-europene, care va avea loc la Helsinki pe 16 decembrie.
„Vrem să acordăm o atenție specială regiunii noastre — flancul estic, inclusiv Lituania — pentru că vedem impactul negativ generat de situația geopolitică”, a declarat ministrul pentru afaceri europene al Lituaniei, Sigitas Mitkus, într-un interviu acordat Politico la începutul acestei luni. „Uneori este dificil să îi convingem (pe investitori) că dispunem de toate facilitățile necesare.”
În schimb, scepticii avertizează că orice sprijin financiar imediat pe care Fitto îl poate oferi va fi modest, având în vedere amploarea provocării și faptul că bugetul pe șapte ani al UE se apropie de final.
UE a adoptat 19 pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, în încercarea de a paraliza economia de război a Rusiei, care finanțează invazia Kremlinului în Ucraina din februarie 2022.
În acest context, Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania au avut toate de suferit. Dacă amenințarea unei invazii din partea Kremlinului a descurajat turiștii și investitorii, sancțiunile au sufocat comerțul transfrontalier cu Rusia, iar situația a fost agravată de inflația galopantă de după pandemie. Scăderea prețurilor la locuințe a făcut, de asemenea, mai dificil pentru companii să ofere garanții pentru a obține credite bancare.
„Oamenii care aveau conexiuni transfrontaliere cu anumite consecințe economice le-au pierdut”, a declarat Jürgen Ligi, ministrul de finanțe al Estoniei.
Potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei, Estonia este așteptată să înregistreze o creștere de doar 0,6% în 2025 — mult sub media UE — deși activitatea economică ar urma să se redreseze în 2026 și 2027.
Un alt semn al tensiunilor financiare este faptul că Finlanda a încălcat regulile Comisiei privind cheltuielile în 2025, din cauza cheltuielilor excesive și a încetinirii economice cauzate de război.
„Vom recunoaște situația economică dificilă cu care se confruntă Finlanda, inclusiv contextul geopolitic și închiderea frontierei cu Rusia”, a declarat marți comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.
Însă opțiunile lui Fitto ar putea fi limitate până la adoptarea noului buget pe șapte ani al blocului, cunoscut sub numele de cadrul financiar multianual (CFM), care va intra în vigoare în 2028.
Oficialii din statele din prima linie explorează alte opțiuni. Acestea includ relaxarea de către Bruxelles a regulilor privind ajutoarele de stat, astfel încât acestea să poată subvenționa firmele aflate în dificultate, și obținerea de garanții din partea Băncii Europene de Investiții pentru companiile care doresc să investească în regiune.
Deși strategia viitoare va atrage atenția asupra acestor probleme, oficialii recunosc în privat că este puțin probabil să se mobilizeze suficiente fonduri pentru a le rezolva imediat.
COMISIA EUROPEANA
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera acuză administrația Trump că se folosește de „șantaj” în negocierile comerciale pentru a forța UE să dilueze Legea privind piețele digitale
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera a lansat un atac virulent la adresa administrației Trump, acuzând Washingtonul că folosește „șantajul” pentru a forța UE să-și dilueze regulamentul în domeniul tehnologiei.
Secretarul pentru comerț Howard Lutnick a declarat luni la Bruxelles că SUA ar putea modifica abordarea sa privind tarifele la oțel și aluminiu dacă UE își va reconsidera regulile digitale. Oficialii europeni au interpretat remarca sa ca fiind îndreptată împotriva regulamentelor emblematice ale UE în domeniul tehnologiei, inclusiv Legea privind piețele digitale (DMA).
„Este șantaj. Faptul că aceasta este intenția lor nu înseamnă că acceptăm acest tip de șantaj”, a declarat comisarul spaniol într-un interviu acordat miercuri publicației Politico.
Ribera a declarat că regulamentul digital al UE nu ar trebui să aibă nicio legătură cu negocierile comerciale. Echipa lui Donald Trump încearcă să revizuiască acordul-cadru comercial pe care l-a încheiat cu von der Leyen în iulie, la complexul său de golf din Scoția.
Intervenția survine într-un moment delicat al negocierilor comerciale în curs. Washingtonul consideră că DMA este discriminatoriu, deoarece marile platforme tehnologice pe care le reglementează — precum Microsoft, Google sau Amazon — sunt aproape toate americane. De asemenea, Washingtonul contestă Legea serviciilor digitale, care urmărește să limiteze discursurile ilegale online, considerând-o concepută pentru a restricționa rețelele sociale precum X, deținută de Elon Musk.
Ribera a declarat că regulile sunt o chestiune de suveranitate și nu ar trebui să fie incluse în sfera negocierilor comerciale.
„Respectăm regulile, indiferent de regulile pe care le au pentru piața lor: piața digitală, sectorul sănătății, oțelul, orice… mașini, standarde. Este problema lor. Este reglementarea și suveranitatea lor. Așa stau lucrurile și aici”, a spus ea referindu-se la SUA.
Ribera, împreună cu șefa departamentului tehnologic al UE, Henna Virkkunen, supraveghează DMA, care controlează comportamentul marilor platforme digitale și urmărește să mențină concurența loială.
Ea a comentat cu fermitate declarațiile făcute de Lutnick după întâlnirea cu oficialii și miniștrii UE de luni, afirmând că „regulamentul digital european nu este negociabil”.
Luni, ea a prezentat omologilor săi americani pachetul de simplificare al UE, inclusiv propunerea omnibus digitală.
Pachetul a fost prezentat ca o inițiativă centrată pe UE pentru reducerea birocrației, dar interpretat de unii ca o încercare de a răspunde preocupărilor marilor companii tehnologice americane în ceea ce privește reglementarea.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Cu privirea la “amenințările tot mai acute”, Macron relansează serviciul militar voluntar pentru tineri: Avem nevoie de mobilizarea națiunii pentru a se apăra
Parlamentul European cere UE să dea dovadă de leadership pentru obținerea păcii în Ucraina și critică „ambivalența politică” a Washingtonului
PPC blue România își extinde infrastructura de stații de încărcare și preia rețeaua Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare pentru vehicule electrice
Ministrul Daniel David consideră că integrarea educației și cercetării în Strategia Națională de Apărare a Țării este „fundamentală”
Drepturile persoanelor cu dizabilități trebuie integrate în toate politicile UE, cere Parlamentul European, prezentând o serie de propuneri
Parlamentul European și-a adoptat poziția cu privire la noile norme menite să sporească transparența activităților de lobby din țări terțe
Comisia Europeană lansează garanția de competențe pentru a sprijini lucrătorii aflați în tranziție să dobândească noi competențe pentru sectoarele strategice
Comisia Europeană prezintă noua strategie privind bioeconomia pentru a stimula creșterea ecologică, competitivitatea și reziliența în întreaga Europă
Franța „reafirmă sprijinul față de România și R. Moldova” după incursiuni „inacceptabile” ale unor drone în spațiile aeriene ale celor două țări
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a discutat cu Stéphane Séjourné despre capacitatea României de a „contribui direct la noul model industrial european”: Trebuie să fim parte din deciziile europene importante
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Trending
- EVENIMENTE1 week ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 day ago
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
- U.E.1 week ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- U.E.6 days ago
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu
- INTERNAȚIONAL6 days ago
DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8