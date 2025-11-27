Comisia Europeană lansează garanția de competențe pentru a sprijini lucrătorii aflați în tranziție să dobândească noi competențe pentru sectoarele strategice

Comisia Europeană a lansat un nou sistem – Garanția de competențe – pentru a sprijini lucrătorii și întreprinderile și pentru a aborda deficitul de forță de muncă în sectoarele strategice și în creștere.

Potrivit unui comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene în România, o inițiativă emblematică în cadrul uniunii competențelor, garanția de competențe va consolida sectoarele strategice în conformitate cu viitorul Fond european pentru competitivitate.

Acest lucru va permite lucrătorilor să facă tranziția către industrii strategice, să asigure noi locuri de muncă și să dezvolte competențe suplimentare.

„Garanția de competențe este promisiunea Europei de a sprijini cetățenii în perioadele de schimbare. Aceasta va ajuta lucrătorii să dobândească competențele necesare pentru a ocupa noi locuri de muncă în sectoare strategice și în creștere, combătând astfel deficitul de forță de muncă și sporind competitivitatea. Garanția de competențe va avea un impact direct și va aduce beneficii reale lucrătorilor, pieței forței de muncă, întreprinderilor și competitivității europene. Acest proiect-pilot din industria automobilelor, care se află într-un proces de transformare majoră, arată cum punem în practică strategiile noastre, precum Uniunea competențelor. Trebuie să transformăm provocările în oportunități pentru cetățenii noștri”, a transmis Roxana Mînzatu vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, conform unui comunicat al executivului european.

Ca un prim pas, Comisia a lansat astăzi un proiect-pilot de garantare a competențelor, cu un buget de 14,5 milioane de euro.

Acesta se va concentra asupra lucrătorilor din industria autovehiculelor și din lanțul său de aprovizionare, care sunt expuși riscului de șomaj. Acest proiect-pilot va testa modalitățile de accelerare și îmbunătățire a tranziției lucrătorilor din aceste sectoare strategice către locuri de muncă în întreprinderi din sectoare strategice în creștere sau emergente, oferind programe specifice de perfecționare și recalificare.

Proiectul-pilot va sprijini lucrătorii prin formare la locul de muncă și prin sprijin pentru dobândirea de noi competențe, în timp ce întreprinderile din sectoarele cu cerere crescută vor putea recruta mai rapid talentele de care au nevoie, ajutându-i să fie competitivi.

Prin intermediul unei cereri de propuneri lansate astăzi, această inițiativă va testa diferite sisteme de tranziție de la un loc de muncă la altul.

Proiectul-pilot reprezintă un prim pas în conturarea unui viitor sistem complet de garantare a competențelor, care urmează să fie pus în aplicare în cadrul viitorului buget pe termen lung al UE (2028-2034).

Cererea de propuneri lansată astăzi va rămâne deschisă până la 29 ianuarie 2026. O sesiune de formare online pentru solicitanți va avea loc la jumătatea lunii decembrie 2025.

Acordurile de grant din cadrul proiectului-pilot vor fi semnate în iunie 2026, iar proiectele se vor derula pe o perioadă de până la 24 de luni, până în vara anului 2028. Rezultatele proiectului-pilot vor sta la baza conceperii viitorului sistem de garantare a competențelor.

Statele membre sunt invitate să intensifice utilizarea garanției de competențe cât mai curând posibil, inclusiv prin finanțarea disponibilă pentru anii rămași din actualul cadru financiar multianual (2021-2027).