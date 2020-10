Comisia Europeană lansează măsuri suplimentare pe fondul recrudescenței COVID-19. Ursula von der Leyen face apel la statele membre: Acțiunile curajoase vor contribui la salvarea de vieți și la protejarea mijloacelor de subzistență

În prezența comisarului pentru buget și administrație, Johannes Hahn, și a prim-ministrului Luxemburgului, Xavier Bettel, Bursa de Valori din Luxemburg (LuxSE) a anunțat astăzi cotarea primei obligațiuni cu impact social emise în cadrul Instrumentului SURE al UE.

Mai devreme în cursul acestui an, UE a instituit Instrumentul SURE (Support to mitigate Unemployment Risk in an Emergency – sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență), menit să contribuie la protejarea locurilor de muncă și a lucrătorilor din întreaga Europă care au fost puternic loviți de efectele pandemiei de COVID-19. Obligațiunea cu impact social va fi prezentată pe platforma Luxembourg Green Exchange (LGX).

„Cotarea de astăzi la Bursa de Valori din Luxemburg este un alt moment crucial în cadrul procesului care a început în urmă cu câteva luni prin activitatea noastră susținută de instituire a Instrumentului SURE. Acest instrument permite acordarea de sprijin financiar rapid pentru aspecte sociale, în special din domeniul ocupării forței de muncă, care este puternic afectat de criză. Emisiunea de obligațiuni cu impact social demonstrează angajamentul ferm al UE de a promova finanțarea durabilă inclusiv la nivel mondial. Lansarea cu succes de săptămâna trecută este o dovadă a faptului că investitorii apreciază nu numai siguranța garantată de UE, ci și calitatea investițiilor, care reflectă prioritățile politice strategice ale UE, cum ar fi durabilitatea, echitatea socială și preocuparea pentru mediu a economiei.”, a declarat Johannes Hahn, comisarul european pentru buget și administrație.

Un răspuns fără precedent din partea investitorilor

Obligațiunea cu impact social în valoare de 17 miliarde EUR este prima obligațiune cu impact social emisă de Comisia Europeană. Ea cuprinde două tranșe; o tranșă de 10 miliarde EUR, cu o scadență de 10 ani, și o tranșă de 7 miliarde EUR, cu o scadență de 20 ani. Obligațiunea a fost suprasubscrisă de 13 ori, cererile depășind 233 de miliarde EUR, ceea ce demonstrează sprijinul enorm din partea comunității investitorilor pentru o obligațiune cu impact social care va proteja locurile de muncă și va combate creșterea șomajului în țările europene ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a crizei economice provocate de aceasta.

Combaterea șomajului

La începutul acestei luni, Comisia Europeană a instituit un cadru privind obligațiunile cu impact social, care reflectă principiile Asociației Internaționale a Pieței de Capital referitoare la obligațiunile cu impact social. Cadrul privind obligațiunile cu impact social a primit un aviz favorabil din partea unei a doua părți, Sustainalytics. Emisă în cadrul Programului UE de emisiune de titluri de creanță, obligațiunea cu impact social este guvernată de legislația luxemburgheză.

Instrumentul SURE al UE are mandatul de a împrumuta până la 100 de miliarde EUR de pe piețele de capital pentru a sprijini eforturile de protejare a locurilor de muncă și de combatere a șomajului din întreaga Europă. Până în prezent, 17 state membre vor primi în cadrul instrumentului sprijin financiar în valoare totală de 87,9 miliarde EUR pentru a proteja locurile de muncă și lucrătorii din țările respective. Conform cadrului privind obligațiunile cu impact social, statele membre vor trebui să informeze cu privire la alocarea fondurilor și la impactul concret al măsurilor, exprimat ca număr de locuri de muncă protejate.

Aducerea în prim-plan a aspectelor sociale

Obligațiunea cu impact social emisă în cadrul Instrumentului SURE al UE este cotată la bursa din Luxemburg și va fi prezentată pe Luxembourg Green Exchange, platforma bursieră numărul unu din lume dedicată exclusiv valorilor mobiliare durabile. LuxSE a creat platforma LGX în 2016 ca o contribuție directă la îndeplinirea Acordului de la Paris privind schimbările climatice și a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. LGX facilitează investițiile durabile și contribuie la reorientarea fluxurilor de capital către o dezvoltare ecologică și durabilă. În prezent, LGX cuprinde aproximativ 830 de titluri de valoare, reprezentând peste 320 de miliarde EUR.

Cadrul UE privind obligațiunile cu impact social emise în cadrul Instrumentului SURE va contribui la realizarea de progrese în direcția atingerii obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 3 al Organizației Națiunilor Unite, obiectivul privind sănătatea și bunăstarea, precum și a obiectivului nr. 8, privind munca decentă și creșterea economică. În acest fel, programul de emisiune de obligațiuni cu impact social în cadrul Instrumentului SURE contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de dezvoltare durabilă a UE.

Despre Bursa de Valori din Luxemburg

Bursa de Valori din Luxemburg (LuxSE) este portalul de acces către investitorii internaționali. Cu peste 37 000 de titluri de valoare cotate, inclusiv 33 000 de titluri de creanță, provenite de la 2 000 de emitenți din 100 de țări, LuxSE este una dintre primele burse din lume ca importanță care cotează titluri de valoare financiare internaționale și are o ofertă de servicii unică și integrată, ce include servicii de cotare, de tranzacționare și de informare.

În 2016, LuxSE a lansat Luxembourg Green Exchange (Bursa Verde de Valori din Luxemburg, LGX) și a devenit prima bursă din lume care operează o platformă dedicată în întregime valorilor mobiliare durabile. LGX a devenit un loc de întâlnire pentru emitenții și investitorii conștienți de impactul pe care îl au și deține una dintre cele mai mari cote de piață de obligațiuni verzi, cu impact social și durabile din lume.

LuxSE deține, de asemenea, o filială specializată, Fundsquare, care furnizează servicii menite să sprijine și să standardizeze distribuția transfrontalieră de fonduri de investiții.