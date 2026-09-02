Comisia Europeană lansează o alianță pentru lanțurile valorice industriale maritime, esențiale pentru securitatea economică și autonomia strategică a UE

U.E.
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© European Union, 2023/ Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană a lansat oficial Alianța UE pentru lanțurile valorice industriale maritime, care va reuni producători, armatori, investitori, autorități naționale și regionale și parteneri sociali pentru dezvoltarea capacității de producție și a suveranității tehnologice maritime a Europei.

Inițiativa transpune unul dintre angajamentele asumate prin Strategia industrială maritimă europeană, adoptată recent de executivul european.

Comisia subliniază că industria maritimă reprezintă o componentă esențială a securității economice și autonomiei strategice europene, având un rol important în protejarea lanțurilor de aprovizionare, pregătirea pentru apărare și susținerea tranziției verzi și digitale.

Noua alianță urmărește să reunească producătorii din industria maritimă, companiile care dețin sau operează nave și ceilalți utilizatori ai produselor și tehnologiilor din sector, alături de statele membre, regiuni, investitori și reprezentanții angajaților și angajatorilor.

Obiectivul este consolidarea suveranității industriale și tehnologice maritime a Europei în segmentele de piață care pot contribui la extinderea capacităților europene de producție.

Alianța va sprijini construirea unor proiecte viabile economic pentru creșterea producției și introducerea pe piață a tehnologiilor relevante pentru baza industrială a UE. Acestea vor trebui să răspundă nevoilor transportului naval, porturilor și celorlalte componente ale sectorului maritim.

Platforma va urmări, de asemenea, atragerea unor investiții direcționate, dezvoltarea sinergiilor dintre sectorul public și cel privat și intensificarea cooperării industriale prin acțiuni comune și proiecte concrete.

Prin reunirea actorilor relevanți, Comisia intenționează să abordeze într-un cadru comun dificultățile legate de funcționarea pieței, comerț, competitivitate și dezvoltarea capacităților industriale europene.

Lansarea alianței are loc într-un context în care industria maritimă europeană se confruntă cu o concurență internațională puternică și cu necesitatea accelerării investițiilor în tehnologii curate, digitalizare, securitate și infrastructură.

Comisia Europeană a publicat și un apel pentru înscriere, adresat organizațiilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și se angajează să contribuie la obiectivele alianței.

Apelul va rămâne deschis permanent, iar primul termen pentru evaluarea candidaturilor este 16 octombrie 2026.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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