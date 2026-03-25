Comisia Europeană lansează o nouă strategie pentru a gestiona amenințarea în creștere a incendiilor de vegetație. În 2025, Europa a înregistrat cel mai grav sezon de incendii forestiere de când se țin evidențe

Comisia Europeană prezintă o nouă abordare integrată a gestionării riscului de incendii de pădure, în contextul în care incendiile devin tot mai extinse, mai frecvente și mai distructive.

Strategia vizează prevenirea, pregătirea, intervenția și refacerea și se bazează pe o abordare holistică ce va consolida reziliența Europei în fața amenințării crescânde reprezentate de incendiile de pădure și va asigura o protecție mai solidă pentru cetățenii europeni și pentru mediu, precum și pentru infrastructura și patrimoniul cultural al continentului.

În conformitate cu Strategia Uniunii privind pregătirea pentru situații de urgență, comunicarea de astăzi oferă orientări privind modalitățile de a preveni, de a se pregăti, de a reacționa și de a se redresa mai eficient în urma incendiilor forestiere, incluzând exemple și recomandări cu privire la modul în care autoritățile naționale și regionale, precum și alte părți interesate, pot pune în aplicare acest cadru.

Comisia Europeană preconizează că amploarea și intensitatea incendiilor forestiere se vor agrava pe întreg continentul.

În 2025, Europa a înregistrat cel mai grav sezon de incendii forestiere de când se țin evidențe, cu peste un milion de hectare arse. Acest lucru se datorează intensificării schimbărilor climatice și altor factori. Restaurarea naturii în Europa este, prin urmare, esențială, deoarece ecosistemele sănătoase sunt mai rezistente la incendii forestiere.

De aceea, Comisia acordă o atenție deosebită prevenirii. Aceasta propune consolidarea sprijinului acordat măsurilor de prevenire a incendiilor forestiere bazate pe ecosisteme.

Obiectivul este de a crea peisaje rezistente la incendii și de a atenua riscul și impactul incendiilor forestiere prin protecția și refacerea naturii.

În acest scop, Comisia a adoptat astăzi un document orientativ privind Natura 2000 și schimbările climatice, care oferă recomandări pentru o abordare structurată a adaptării la schimbările climatice în siturile Natura 2000.

Ghidul arată, de asemenea, cum se poate promova o planificare rezilientă a peisajului și măsuri de reducere a riscului de incendii forestiere, în concordanță cu obiectivele de conservare ale siturilor.

În plus, acesta clarifică flexibilitățile de care dispun statele membre în gestionarea siturilor Natura 2000 în cazul unor situații de urgență, cum ar fi incendiile forestiere, când reacțiile rapide sunt vitale pentru salvarea persoanelor și protejarea biodiversității.

Pentru a sprijini planificarea pe termen lung, Comisia va furniza orientări actualizate privind evaluarea riscurilor, pe care statele membre le pot integra în rapoartele lor naționale.

Cetățenii din întreaga Europă sunt îngrijorați de amenințarea tot mai mare reprezentată de incendiile forestiere. Potrivit unui sondaj recent realizat de Agenția Europeană de Mediu, jumătate dintre cetățenii chestionați sunt preocupați de acest fenomen natural.

Comisia dorește ca oamenii să fie mai conștienți de riscurile asociate și să implice cetățenii în pregătirea pentru incendii forestiere, în conformitate cu Strategia Uniunii privind pregătirea.

Aceasta va continua eforturile de a include pregătirea în formarea personalului didactic, de a promova pregătirea în cadrul programelor UE pentru tineret din acest domeniu și de a promova oportunitățile de schimb și de voluntariat în materie de pregătire pentru incendii forestiere. În acest scop, Comisia a organizat un grup dedicat de cetățeni europeni.

În cadrul eforturilor de consolidare a pregătirii, Comisia va continua să amplaseze în avans echipe de pompieri în zonele expuse riscului și să promoveze schimbul de experți în domeniul combaterii incendiilor. De asemenea, se va promova schimbul de experiență și cooperarea cu regiunile din întreaga lume expuse riscului de incendii forestiere. Statele membre și părțile interesate vor fi informate cu privire la oportunitățile de finanțare dedicate.

Comisia va dezvolta în continuare Sistemul european de informare privind incendiile forestiere, susținut de satelitul Copernicus, îmbunătățind instrumentele sale de alertă timpurie și de monitorizare a incendiilor.

Vor fi dezvoltate noi capacități de modelare standardizată a riscurilor la scară paneuropeană pentru a contribui la identificarea celor mai bune practici de reducere a riscurilor de incendiu și de creștere a rezilienței peisajului.

De asemenea, Comisia continuă să dezvolte instrumente de modelare a incendiilor forestiere asistate de IA pentru a sprijini procesul decizional.

În plus, flota de stingere a incendiilor rescEU va fi extinsă prin achiziționarea a 12 avioane de stingere a incendiilor, precum și a cinci elicoptere.

Primul elicopter al flotei rescEU, livrat României în ianuarie 2026, va fi pregătit pentru sezonul incendiilor forestiere din 2026.

Comisia lucrează la înființarea unui centru european de combatere a incendiilor în Cipru, care va servi drept centru regional pentru instruire, exerciții și pregătire sezonieră. Acesta va avea un rol dublu: operațional, pentru a răspunde la situațiile de urgență legate de incendiile forestiere, și de consolidare a capacităților.

Comisia propune, de asemenea, colectarea de date pentru a înțelege mai bine și a reduce riscurile pe termen lung pentru sănătate cu care se confruntă pompierii, legate de expunerea acestora la condiții periculoase și substanțe toxice. În cele din urmă, Comisia va promova schimbul de bune practici privind metodele de refacere după incendii și va sprijini refacerea după dezastre în vederea creării unor ecosisteme mai rezistente la schimbările climatice.

Pentru a consolida aceste eforturi, Comisia va prezenta o propunere de recomandare a Consiliului privind gestionarea integrată a riscului de incendii forestiere.