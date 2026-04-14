Comisia Europeană lansează o platformă pentru agregarea cererii de materii prime critice și stimularea diversificării, cu scopul de a reduce dependența UE de furnizori externi

Comisia Europeană a lansat luni primul apel pentru a conecta cumpărătorii și furnizorii în cadrul noului Mecanism al materiilor prime, un instrument destinat consolidării securității economice a Uniunii Europene și reducerii dependențelor de aprovizionare din țări terțe.

Prin intermediul acestei platforme, companiile care utilizează materii prime critice își vor putea agrega cererea și se vor putea conecta cu furnizori, instituții financiare și operatori de stocare, facilitând accesul la surse alternative.

Inițiativa face parte din eforturile mai largi ale UE de diversificare a aprovizionării cu materii prime critice, inspirându-se din modelul Platformei energetice a UE, utilizată în timpul crizei energetice pentru achiziții coordonate.

Executivul european subliniază că industria europeană rămâne puternic dependentă de un număr limitat de furnizori din afara Uniunii, ceea ce creează vulnerabilități într-un context marcat de riscuri geopolitice tot mai ridicate.

Noul mecanism urmărește să ofere mai multă vizibilitate asupra surselor alternative și să faciliteze crearea de parteneriate, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, care au acces mai limitat la rețelele globale de aprovizionare.

Instrumentul, de natură voluntară și bazat pe piață, vizează în special sectoare strategice precum pământurile rare, industria de apărare și materialele pentru baterii, completând relațiile comerciale existente fără a interveni în negocierile dintre companii.

Companiile interesate să participe la această primă rundă se pot înregistra până la sfârșitul lunii aprilie.