Comisia Europeană lansează planul de acțiune al Pactului pentru Mediterana: Investiții de miliarde de euro și peste 100 de proiecte pentru securitatea și stabilitatea regiunii

Comisia Europeană a prezentat reprezentanților statelor membre ale UE și ai țărilor din sudul Mediteranei primul set de inițiative-cheie, sub forma unui plan de acțiune, menite să accelereze punerea în aplicare a Pactului pentru Mediterana, informează un comunicat oficial al Executivului European.

„Pactul pentru Mediterana va mobiliza investiții europene în valoare de miliarde de euro, prin intermediul a peste 100 de proiecte, dintre care multe vizează domeniul securității. Vom depune eforturi mult mai mari pentru a face față împreună provocărilor comune, de la contrabanda cu droguri la traficul de persoane și până la atenuarea efectelor dezastrelor naturale. Prin urmare, Pactul va contribui la consolidarea regiunii, la sporirea stabilității și la creșterea prosperității acesteia”, a declarat Kaja Kallas, vicepreședinta Comisiei Europene.

Principalele inițiative din cadrul celor trei piloni ai Pactului sunt:

Primul pilon: Oamenii. Forța motrice a schimbării, a conexiunilor și a inovațiilor

Opt acțiuni, printre care se numără Inițiativa Universitară Mediteraneană, care vizează aprofundarea colaborării academice, excelența în cercetare și inovarea în întreaga regiune; și o Adunare Parlamentară a Tinerilor, care permite tinerilor reprezentanți aleși din Europa și din sudul Mediteranei să se reunească într-o platformă structurată și să contribuie la politicile regionale.

Al doilea pilon: Economii mai puternice, mai durabile și mai integrate

Patru acțiuni, printre care se numără Inițiativa de cooperare transmediteraneană în domeniul energiei regenerabile și al tehnologiilor curate (T-MED) și platforma sa de investiții, menite să accelereze proiectele din domeniul energiei regenerabile, al rețelei electrice și al tehnologiilor curate, prin mobilizarea fondurilor publice și private, atenuarea riscurilor financiare și încurajarea parteneriatelor industriale.

Alte acțiuni legate de acest pilon al Pactului includ o „Ofertă de afaceri în domeniul tehnologiei” – o abordare integrată care combină investițiile public-private cu sprijinul politic – pentru a promova o interconectare digitală sigură și de încredere în întreaga regiune mediteraneană. Acest lucru va fi realizat prin stimularea conectivității regionale prin cabluri submarine, îmbunătățirea capacității de telecomunicații, încurajarea cooperării în materie de reglementare și facilitarea schimburilor tehnice în domeniul securității cibernetice.

Al treilea pilon: Securitate, pregătire și gestionarea migrației

Nouă acțiuni, printre care se numără un Centru european de combatere a incendiilor, un centru regional cu sediul în Cipru destinat îmbunătățirii pregătirii și răspunsului în caz de dezastre, care va oferi pentru prima dată sprijin și țărilor din sudul Mediteranei, precum și o inițiativă denumită „MED-OP”, care va sprijini eforturile operaționale de combatere a criminalității grave și organizate, în cooperare cu agențiile din domeniul justiției și afacerilor interne. O altă acțiune este „Frontiere sigure”, menită să consolideze capacitățile operaționale și instituționale de gestionare a frontierelor, precum și guvernanța sectorului de securitate. În ceea ce privește gestionarea migrației, în special, una dintre acțiuni va pune în aplicare „abordarea pe întreaga rută”, abordând problemele legate de migrație la sursa lor și combatând traficul de persoane pentru a deschide calea către căi legale.

Pașii următori

Într-un context geopolitic din ce în ce mai instabil, UE rămâne angajată în consolidarea parteneriatelor în întreaga regiune mediteraneană. Planul de acțiune este un document flexibil și dinamic, care va fi actualizat periodic și adaptat la contextul în schimbare prin consultări continue cu părțile interesate și partenerii, asigurându-se astfel relevanța și eficacitatea acestuia.

A doua versiune a planului de acțiune este preconizată pentru toamna anului 2026. O pagină web interactivă va permite părților interesate să identifice proiecte și inițiative concrete, să le exploreze pe țări și pe sectoare și să le urmărească progresul, asigurând transparența și implicarea și evidențiind în același timp impactul tangibil al pactului în întreaga regiune.