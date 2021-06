Comisia Europeană lansează prima cerere de parteneriate în domeniul jurnalismului în valoare de 7,6 milioane de euro

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că UE a finalizat evaluarea câtorva Planuri Naționale de Redresare și Reziliență, drept pentru care va începe un turneu pentru a transforma NextGenerationEU în realitate.

Prima oprire a Ursulei von der Leyen va fi Portugalia, țară care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. Guvernul condus de socialistul Antonio Costa a fost, de altfel, și primul care a depus, la 22 aprilie, Planul Național de Redresare și Reziliență. Ulterior, președinta Comisiei Europene va poposi în Spania, Grecia, Danemarca și Luxemburg.

Să nu uităm că premierul socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, făcea apel la mijlocul lunii martie a anului trecut la crearea unui program de investiții publice, similar cu Planul Marshall lansat de Statele Unite după al Doilea Război Mondial, argumentând că este o criză care ”afectează toată Uniunea Europeană”.

”Voi începe turneul NextGenerationEU în cele 27 de state membre. Am finalizat evaluarea câtorva planuri naționale de redresare și reziliență. Acesta este doar începutul Acum trebuie să le punem în aplicare. Doresc să le mulțumesc liderilor pentru munca depusă în elaborarea acestor planuri. Și urmăriți cum NextGenerationEU devine realitate”, a transmis von der Leyen în mesaje publicate pe Twitter.

We have finished assessing several national recovery plans.

This is only the start. Now we have to implement.

From tomorrow, I will travel to 🇵🇹🇪🇸🇬🇷🇩🇰🇱🇺

I want to thank the leaders for their work in producing these plans. And see how #NextGenerationEU is becoming reality!

