Comisia Europeană lansează prima rundă de conectare a cumpărătorilor și furnizorilor de biometan. Cererile de achiziție pot fi depuse până la 23 decembrie

Comisia Europeană lansează miercuri, 4 noiembrie, prima rundă prin care potențialii cumpărători și furnizori de biometan din Europa sunt puși în legătură, în cadrul unui mecanism voluntar și gratuit destinat dezvoltării pieței. Cumpărătorii își pot înregistra cererea până la 23 decembrie 2026, potrivit unui comunicat al Executivului european.

Inițiativa urmărește să sprijine extinderea producției de biometan, comerțul și investițiile în acest sector, contribuind la securitatea energetică, decarbonizare și competitivitatea industrială.

În prima etapă, cumpărătorii interesați transmit cantitățile de biometan pe care doresc să le achiziționeze prin Platforma UE pentru energie și materii prime. Ulterior, furnizorii își vor putea exprima interesul de a răspunde cererilor înregistrate.

Participanții pentru care sunt identificate cereri și oferte compatibile vor primi informațiile necesare pentru a se contacta și a explora eventuale oportunități comerciale. Discuțiile dintre aceștia se vor desfășura în afara mecanismului.

Calendarul primei runde prevede:

4 noiembrie–23 decembrie 2026: depunerea cererilor de către potențialii cumpărători;

depunerea cererilor de către potențialii cumpărători; 21 ianuarie–4 martie 2027: exprimarea interesului furnizorilor pentru satisfacerea cererii;

exprimarea interesului furnizorilor pentru satisfacerea cererii; 18 martie 2027: publicarea rezultatelor procesului de corelare a cererilor cu ofertele.

Înscrierile se fac prin Platforma UE pentru energie și materii prime.

Odată cu deschiderea rundei, Comisia introduce și un instrument de consultare și comparare a normelor naționale aplicabile biometanului, denumit Tablou de bord privind reglementările. Acesta acoperă inițial o selecție de state membre care însumează peste 90% din producția actuală de biometan a UE.

Prin facilitarea accesului la informațiile de reglementare, instrumentul urmărește să ajute companiile să identifice oportunități comerciale transfrontaliere și să contribuie la o piață europeană mai integrată.

Mecanismul pentru biometan a fost lansat în iunie 2026, în cadrul Platformei UE pentru energie și materii prime. Comisia subliniază că, pe fondul instabilității geopolitice și al presiunilor asupra piețelor energetice, biometanul reprezintă o sursă de energie care poate fi produsă intern și stocată, contribuind la reducerea dependenței de combustibilii fosili importați.