Comisia Europeană lansează procesul privind fluxurile de date cu caracter personal către Regatul Unit: Dreptul fundamental al cetățenilor UE la protecția datelor nu trebuie niciodată compromis

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mulțumit vineri României pentru ajutorul umanitar în valoarea de 2,3 milioane de euro trimis Republicii Moldova și care a ajuns la Chișinău.

“Mulțumesc România”, a scris, în limba română, Ursula von der Leyen, pe Twitter, referindu-se la “trimiterea a aproape două milioane de materiale și echipamente de protecție, precum măști și mănuși, către Republica Moldova prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE.

“Un gest minunat de solidaritate europeană“, a adăugat ea.

Mulțumesc Romania 🇷🇴 for sending almost 2 million items of protective personal equipment – like masks and gloves – to Moldova 🇲🇩 via the EU Civil Protection Mechanism 🇪🇺

A beautiful gesture of European solidarity.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 19, 2021