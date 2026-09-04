Comisia Europeană lansează Săptămâna UE de screening pentru prevenirea bolilor cardiovasculare. Cum poți participa

SĂNĂTATE
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© European Union, 2025

Comisia Europeană lansează „Săptămâna UE de screening” a bolilor vasculare începând cu 28 septembrie, pentru a crește atenția asupra depistării precoce în întreaga Europă, în contextul în care bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în Europa și generează pentru societățile noastre costuri de peste 280 de miliarde de euro în fiecare an.

„Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în Europa și generează pentru societățile noastre costuri de peste 280 de miliarde de euro în fiecare an. Cu toate acestea, o mare parte dintre bolile cardiovasculare pot fi prevenite. De aceea, prevenția nu poate aștepta”, a explicat comisarul european pentru sănătate, Ol

Începând cu 28 septembrie, Săptămâna UE a screeningului va contribui la atragerea atenției asupra depistării precoce în întreaga Europă și îi va încuraja pe toți să își cunoască valorile: tensiunea arterială,colesterolul sau glicemia.

Comisia Europeană invită statele membre să participe la această nouă inițitativă: „Dar, pentru ca acesta să devină cu adevărat un moment european dedicat prevenției, avem nevoie de implicarea tuturor. Vrei să participi la #EUScreeningWeek?”

Poți organiza o acțiune de screening sau de informare axată pe tensiunea arterială, colesterol și glicemie – la locul de muncă, în comunitatea ta sau în zona în care locuiești.

Înregistrează-ți inițiativa și ajutați să faceți prevenția mai vizibilă în întreaga Europă.

Săptămâna UE a screeningului: 28 septembrie – 4 octombrie

 Înregistrează-ți inițiativa de screening sau de informare: https://lnkd.in/eQtsp9a7

Pentru întrebări: EU-SCREENING-WEEK@ec.europa.eu

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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