Comisia Europeană lansează strategiile industriale maritime și portuare ale UE pentru a stimula competitivitatea în sectorul maritim

Comisia Europeană a adoptat o strategie industrială maritimă a UE și o strategie portuară pentru a stimula competitivitatea, durabilitatea, decarbonizarea, securitatea și reziliența în sectorul mai larg al transportului pe apă al UE. Strategiile se axează pe porturi, transport maritim și construcții navale.

Potrivit unui comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene în România, Europa este un continent pe apă, cu cea mai mare zonă maritimă colectivă din lume. Sectorul său de producție maritimă este un lider mondial în domeniul construcțiilor navale de înaltă calitate și al tehnologiilor avansate. Sectorul transportului maritim este, de asemenea, un important furnizor de servicii maritime la nivel mondial, reprezentând peste o treime din tonajul transportului maritim la nivel mondial în toate segmentele.

„Industriile maritime și navale europene sunt fundamentale pentru suveranitatea noastră. Ele sunt factori cheie pentru autonomia noastră strategică, securitatea și reziliența noastră. Strategia noastră nu numai că va spori capacitățile de producție în Europa, ci va sprijini și poziția de lider a produselor <<Fabricate în UE>> pentru anumite segmente de nave, tehnologii și inovare. Strategiile industriale maritime reflectă noua noastră metodă, bazată pe un dialog strategic și pe o abordare axată pe planuri de afaceri care acoperă toți pilonii strategici ai lanțului valoric: de la decarbonizare la provocările digitalizării, de la stimularea cererii la asigurarea unor condiții de concurență echitabile și integrarea specificităților cu dublă utilizare, cu măsuri de simplificare și noi finanțări dedicate”, a transmis Stéphane Séjourné, vicepreședinte executiv pentru prosperitate și strategie industrială.

Strategia industrială maritimă a UE stimulează crearea de locuri de muncă, inovarea și poziția de lider mondial a UE în domeniul construcțiilor navale și al transportului maritim

Strategia maritimă industrială a UE va consolida poziția de lider a Europei în domeniul maritim printr-o serie de acțiuni, inclusiv lansarea unei Alianțe a UE pentru lanțurile valorice maritime industriale. Acesta vizează promovarea construcțiilor navale de înaltă tehnologie, a navelor de sprijin pentru energia eoliană offshore, a dronelor subacvatice și a echipamentelor portuare de vârf. O cerere de propuneri emblematică „Șantierele navale ale viitorului”, lansată în cadrul programului Orizont Europa, va sprijini, de asemenea, testarea unor soluții inovatoare în mediile șantierelor navale din lumea reală, cu scopul de a extinde tehnologiile de succes în întreaga Europă. Pentru a promova un transport maritim competitiv, Comisia va stabili un dialog cu statele membre pentru a promova pavilioanele UE și pentru a simplifica formalitățile administrative, inclusiv cadrul de monitorizare, raportare și verificare pentru EU ETS în domeniul maritim și FuelEU în domeniul maritim.

Strategia va mobiliza cererea și finanțarea publică pentru a promova investițiile private în inovarea și digitalizarea construcțiilor navale din UE, precum și în reînnoirea și decarbonizarea flotei de transport maritim, inclusiv prin includerea unor criterii nelegate de preț specifice în viitoarea revizuire a directivelor privind achizițiile publice.

Strategia asigură o concurență loială la nivel mondial pentru șantierele navale și producătorii de echipamente din UE, consolidată prin consolidarea finanțării exporturilor și prin politici comerciale specifice, inclusiv un posibil instrument sectorial specific pentru acest sector. În plus, aceasta reflectă pe deplin natura cu dublă utilizare a sectorului prin integrarea unei puternice dimensiuni militare, cu acțiuni specifice, inclusiv intensificarea capacităților de producție industrială navală și dezvoltarea unui mecanism de sprijin pentru construcția de feriboturi cu dublă utilizare.

În cele din urmă, măsurile sale îmbunătățesc competențele, formarea și locurile de muncă de calitate în întregul sector maritim, inclusiv recalificarea lucrătorilor din construcțiile navale și a navigatorilor pentru a adopta noi tehnologii și practici operaționale verzi.

Strategia portuară a UE pentru asigurarea unor porturi competitive, durabile și sigure

Porturile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. Acestea facilitează aproximativ 74 % din comerțul exterior, manipulând peste 3,4 miliarde de tone de mărfuri și aproape 395 de milioane de pasageri în fiecare an.

Porturile UE evoluează deja dincolo de rolurile lor tradiționale, servind drept centre pentru noi clustere industriale și de inovare. Ele joacă, de asemenea, un rol esențial în aprovizionarea cu energie, securitatea, apărarea și economia albastră a UE.

Pentru a accelera această transformare și a asigura poziția competitivă a porturilor din UE, Comisia va promova inovarea, digitalizarea și integrarea acestora cu alte infrastructuri de transport, va elabora orientări privind proprietatea străină asupra porturilor din UE și finanțarea și investițiile UE în porturile țărilor terțe. Pentru a promova tranziția porturilor UE către o energie curată, strategia prezintă măsuri de promovare a electrificării și a îmbunătățirii conectării la rețea. Aceasta va stabili, de asemenea, o foaie de parcurs pentru porturi mici și mijlocii competitive.

Porturile sunt, de asemenea, puncte de intrare și de ieșire esențiale, ceea ce le face ținte principale pentru amenințările externe și grupurile infracționale organizate. Bazându-se pe Alianța portuară a UE, Comisia va explora modalități de consolidare în continuare a legislației în materie de securitate maritimă pentru a preveni traficul de droguri, a aborda în mod eficace amenințările emergente și a spori securitatea lanțului de aprovizionare al UE.

Prin urmare, Comisia va propune cadre pentru efectuarea verificărilor antecedentelor lucrătorilor portuari și pentru evaluarea porturilor din țări terțe.

Va fi instituit un nou forum pentru a facilita schimbul de bune practici între autoritățile statelor membre în materie de securitate cibernetică și autoritățile portuare.

În plus, se va efectua o evaluare a riscurilor în materie de securitate la nivelul UE pentru a identifica cele mai presante riscuri în materie de securitate cibernetică și măsurile de atenuare a acestora.

Pentru a asigura punerea în aplicare eficace a strategiilor, Comisia va institui un Consiliu la nivel înalt pentru industriile maritime și porturi, prezidat de comisarul responsabil și de vicepreședinții executivi.