Comisia Europeană lansează un sondaj online dedicat copiilor și tinerilor din UE pentru consolidarea Garanției europene pentru copii
Cu ocazia Zilei Internaționale pentru eradicarea sărăciei, Comisia Europeană a lansat un nou sondaj online prin care invită copiii, tinerii, părinții și tutorii din întreaga Uniune Europeană să își exprime opiniile cu privire la Garanția europeană pentru copii, o inițiativă menită să asigure acces egal la servicii esențiale pentru toți copiii expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială.
Sondajul, deschis până la 8 decembrie 2025, este realizat prin intermediul Platformei UE pentru participarea copiilor și face parte din efortul Comisiei Europene de a înțelege mai bine nevoile reale ale celor afectați. Rezultatele vor contribui la identificarea domeniilor care necesită îmbunătățiri, la definirea strategiilor de incluziune și la integrarea mai activă a vocii copiilor în procesul de elaborarea a politicilor publice europene.
Potrivit Comisiei Europene, feedback-ul colectat va fi utilizat și în cadrul viitoarei strategii europene de combatere a sărăciei, pentru care consultarea publică este deschisă până la 24 octombrie 2025.
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi și competențe sociale, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a subliniat importanța implicării directe a copiilor în acest demers: „Fiecare copil merită un start echitabil în viață. Cu toate acestea, unul din patru copii din Europa se confruntă cu sărăcia sau excluziunea socială. De la lansarea Garanției europene pentru copii în 2021, am înregistrat progrese, dar trebuie să facem mai mult. UE contribuie deja în mod concret la scoaterea copiilor din sărăcie. Fondul social european plus oferă un sprijin esențial copiilor aflați în sărăcie, de exemplu prin programe de alimentație școlară, educație și îngrijire în perioada preșcolară. Este esențial să ascultăm direct părerile copiilor și tinerilor pentru a ne ajuta să consolidăm Garanția pentru copii, astfel încât să ne asigurăm că niciun copil din Europa nu este lăsat în urmă.”
Comisia Europeană primește cu rezerve perspectiva unei întâlniri Trump–Putin la Budapesta: Doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina
Comisia Europeană a reacționat, vineri, cu rezerve la posibilitatea unui summit între președinții Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta, dar a subliniat că o astfel de întâlnire ar fi binevenită doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina, informează AFP, preluat de Agerpres.
Bruxellesul a precizat că, în prezent, activele președintelui rus și ale ministrului său de externe, Serghei Lavrov, sunt înghețate în Uniunea Europeană, dar că nu există o interdicție specifică care să le împiedice călătoriile pe teritoriul blocului comunitar. Oficialii UE au remarcat însă complexitatea diplomatică a unei întâlniri între doi lideri care se află în centrul unor tensiuni majore.
„Orice reuniune care face să avanseze procesul vizând instaurarea unei păci juste și durabile în Ucraina este binevenită”, a declarat Olof Gill, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.
Citiți și “Suntem pregătiți”: Viktor Orbán salută întâlnirea planificată Trump–Putin la Budapesta
Referindu-se la realitățile diplomatice și la formatele imperfecte în care pot avea loc astfel de discuții, Gill a subliniat: „Trăim în lumea reală”. El a completat: „Reuniunile nu se desfășoară întotdeauna în ordinea și formatul pe care le-am dori, dar dacă ele ne apropie de o pace justă și durabilă pentru Ucraina, atunci trebuie să le primim favorabil.”
Declarațiile vin pe fondul presiunilor și al îngrijorărilor privind consecințele unui eventual contact direct între Washington și Kremlin, mai ales în contextul în care Vladimir Putin este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru deportarea ilegală a mii de copii ucraineni în Rusia. Această realitate juridică adaugă un strat suplimentar de sensibilitate în evaluarea eventualei întâlniri.
UE lansează foaia de parcurs pentru apărare 2030 axată pe inițiativa anti-dronă, scuturi aeriene și spațiale, Eastern Flank Watch, coaliții de capabilități și o zonă unică de mobilitate militară
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au propus joi “Foaia de parcurs pentru menținerea păcii – Pregătirea apărării 2030” (Preserving Peace – Defence Readiness Roadmap 2030), un plan cuprinzător pentru statele membre ale Uniunii Europene și menit să consolideze capacitățile de apărare ale Europei. Propunerea executivului european și a șefei diplomației UE vine în pregătirea summitului de toamnă al Consiliului European, reuniune ce va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles. Documentul, axat pe patru inițiative, între care inițiativa de apărare anti-dronă și Eastern Flank Watch, formulează și ambiția unei zone unice europene de mobilitate militară până în anul 2027. Propunerea Comisiei Europene vine și ca urmare a summitului liderilor europeni de la Copenhaga, cu două săptămâni în urmă, Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au susținut în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv inițiativa europeană anti-dronă, pe care unele state nu au acceptat-o cu formularea “zidul european de drone”, și Eastern Flank Watch.
„Amenințările recente au arătat că Europa este în pericol. Trebuie să protejăm fiecare cetățean și fiecare centimetru pătrat din teritoriul nostru. Iar Europa trebuie să răspundă cu unitate, solidaritate și hotărâre. Foaia de parcurs pentru apărare prezentată astăzi oferă un plan clar, cu obiective comune și repere concrete pe drumul nostru către 2030. Pentru că doar ceea ce este măsurat se realizează”, a declarat, în context, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Trecând de la planuri la acțiune, subliniază von der Leyen, documentul propune patru inițiative europene majore: Inițiativa Europeană pentru Apărarea împotriva Dronelor, (cunoscut și ca zid european anti-dronă), Monitorizarea Flancului Estic (Eastern Flank Watch), Scutul Aerian European (European Air Shield) și Scutul Spațial European (European Spache Shield).
“Acestea vor consolida industriile noastre de apărare, vor accelera producția și vor menține sprijinul nostru constant pentru Ucraina”, a continuat ea.
Așa cum a solicitat Consiliul European în luna iunie, Foaia de parcurs pentru apărare stabilește obiective și etape clare pentru a acoperi deficitele de capabilități, a accelera investițiile în domeniul apărării în toate statele membre și a ghida progresul UE către o pregătire deplină pentru apărare până în 2030. Consolidarea apărării europene înseamnă, de asemenea, sprijin ferm pentru Ucraina.
Inițiativele europene pentru pregătire
Pentru a acționa rapid acolo unde o abordare comună este cea mai eficientă, foaia de parcurs propune patru inițiative europene de pregătire:
Inițiativa Europeană pentru Apărarea împotriva Dronelor
Monitorizarea Flancului Estic (Eastern Flank Watch)
Scutul Aerian European (European Air Shield)
Scutul Spațial European (European Space Shield)
Aceste programe vor întări capacitatea Europei de a descuraja și de a se apăra pe uscat, în aer, pe mare, în spațiul cibernetic și în spațiul extraatmosferic, contribuind direct la atingerea obiectivelor de capabilități stabilite în cadrul NATO.
Pregătire prin coaliții de capabilități
Atingerea unei stări de pregătire deplină pentru apărare înseamnă ca forțele armate ale statelor membre să poată anticipa, pregăti și răspunde oricărei crize – inclusiv unui conflict de intensitate ridicată. Foaia de parcurs solicită statelor membre să finalizeze formarea Coalițiilor de Capabilități în nouă domenii-cheie, pentru a elimina deficitele critice prin dezvoltare și achiziții comune.
Cele nouă domenii sunt:
apărare antiaeriană și antirachetă;
mijloace strategice de sprijin;
mobilitate militară;
sisteme de artilerie;
cibernetică, inteligență artificială și război electronic;
rachete și muniții;
drone și contramăsuri împotriva dronelor;
luptă terestră;
capacități maritime.
O bază industrială europeană de apărare puternică și inovatoare
Reducerea acestor decalaje necesită o industrie europeană de apărare robustă, rezilientă și inovatoare, capabilă să livreze rapid și la scară mare capabilitățile de care au nevoie statele membre. Inovațiile pentru apărare – inclusiv cele provenite din Ucraina – trebuie valorificate pe deplin. Totodată, trebuie asigurată reziliența lanțurilor de aprovizionare din domeniul apărării, prin reducerea dependențelor critice de materii prime și alte componente esențiale.
Stimularea investițiilor în apărare
Crearea unei piețe europene integrate și simplificate pentru echipamente de apărare este esențială pentru creșterea producției, realizarea economiilor de scară și stimularea inovației. Până în 2030, obiectivul este formarea unei piețe unice autentice, cu reguli armonizate, care să permită industriei să producă rapid și în volume mari. Comisia va monitoriza capacitatea industrială, începând cu domeniile apărării antiaeriene și antirachetă, dronelor și sistemelor spațiale, pentru a garanta că Europa își poate satisface nevoile urgente.
Foaia de parcurs urmează Planul ReArm Europe / Readiness 2030, un impuls major pentru investițiile publice și private, care oferă statelor membre o flexibilitate financiară sporită pentru a-și consolida producția și gradul de pregătire. Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant vor prezenta documentul Consiliului European, împreună cu propunerile pentru proiecte europene emblematice care vor ghida Uniunea către o pregătire deplină pentru apărare până în 2030.
Mobilitate militară la nivelul UE
Foaia de parcurs prevede, de asemenea, crearea până în 2027 a unei zone unice europene de mobilitate militară, cu reguli armonizate și o rețea de rute terestre, aeriene și maritime pentru deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor în întreaga Europă. Acest proiect, dezvoltat în strânsă coordonare cu NATO, va consolida capacitatea Europei de a reacționa prompt în fața oricărei crize.
În martie 2025, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat Cartea Albă pentru Apărarea Europeană – Pregătirea 2030, completată de Planul ReArm Europe / Readiness 2030, un pachet ambițios de măsuri care oferă pârghii financiare statelor membre pentru a stimula investițiile în capabilități de apărare.
Activarea clauzei naționale de derogare din Pactul de Stabilitate și Creștere, pentru cheltuieli destinate apărării, împreună cu mecanismul de împrumut SAFE (Security Action for Europe), constituie coloana vertebrală a Planului ReArm Europe / Readiness 2030, permițând statelor membre să își sporească substanțial și rapid investițiile în apărarea europeană.
În iunie 2025, Consiliul European a invitat Comisia și Înaltul Reprezentant să prezinte o foaie de parcurs care să evalueze progresele în implementarea Cărții Albe și să definească etapele următoare pentru atingerea obiectivului de pregătire deplină în domeniul apărării.
„Importanța geopolitică a Mediteranei nu poate fi subestimată”. Comisia Europeană prezintă Pactul pentru Mediterana, axat pe trei piloni: Deschidem un nou capitol
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au stabilit o nouă strategie ambițioasă pentru consolidarea relațiilor UE cu partenerii săi din sudul Mediteranei.
Bazându-se pe legăturile istorice și culturale ale UE cu regiunea, Pactul pentru Mediterana se va concentra pe domenii de interes comun, în care partenerii împărtășesc provocări și aspirații.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, Pactul pentru Mediterana va intensifica cooperarea și legăturile economice între țărmurile Mării Mediterane și dincolo de acestea. Acesta va contribui la construirea unui spațiu mediteranean comun conectat, prosper, rezilient și sigur.
Pactul se bazează pe principiile coproprietății, co-creării și responsabilității comune. Acesta adoptă o abordare practică, centrată pe inițiative concrete care vor aduce valoare adăugată pentru populația și economiile de pe toate țărmurile Mediteranei.
Obiectivul este de a crea beneficii reciproce – de la producerea de energie curată până la deblocarea investițiilor private.
Acest lucru va fi realizat prin mobilizarea proiectelor regionale care creează oportunități atât pentru populație, cât și pentru întreprinderi, cu un accent special pe tineri, femei și întreprinderi mici.
În plus, pactul oferă și o oportunitate de a avansa cooperarea noastră în materie de securitate, pregătire și gestionare a migrației. Domeniile de interes comun, precum securitatea maritimă, reziliența infrastructurilor noastre critice și interferența străină, se numără printre acțiunile identificate pentru o cooperare regională mai strânsă în materie de pace și securitate.
„Importanța geopolitică a Mediteranei nu poate fi subestimată. Regiunea leagă trei continente și servește drept punte de legătură la Uniunea Europeană pentru schimburi importante între oameni, economiile noastre și în materie de securitate. Cu noul Pact pentru Mediterana, deschidem un nou capitol și oferim o șansă pentru o cooperare mai productivă și o stabilitate durabilă în regiune”, a declarat Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.
Pactul va fi centrat pe trei piloni:
- Oamenii ca motor al schimbării, al conexiunilor și al inovării – Aceasta include acțiuni legate de promovarea învățământului superior, formarea profesională, competențele și locurile de muncă, împuternicirea tinerilor și a societății civile, mobilitatea, cultura, turismul și sportul, cu un accent puternic pe tineri. Universitatea Mediteraneană va fi un proiect emblematic în cadrul acestui pilon și va conecta studenții de pe toate malurile Mediteranei. Ecosistemele existente de educație și formare tehnică și profesională vor fi, de asemenea, extinse, iar în cadrul unui mecanism de patrimoniu, UE va promova patrimoniul cultural, va sprijini artiștii și va revigora turismul în mod durabil.
- Economii mai puternice, mai durabile și mai integrate – Aceasta include acțiuni legate de modernizarea relațiilor comerciale și de investiții, stimularea tehnologiilor energetice și curate, reziliența în domeniul apei, economia albastră și agricultura, conectivitatea digitală și în domeniul transporturilor, precum și crearea de locuri de muncă. În acest context, inițiativa trans-mediteraneană pentru energie regenerabilă și tehnologii curate (T-MED) și StartUp4Med vor fi printre proiectele emblematice ale acestui pilon. Partenerii vor lucra, de asemenea, la integrarea lanțurilor de aprovizionare, inclusiv în sectoarele sănătății și agriculturii, precum și la materiile prime critice. O interconectare eficientă, sigură și fiabilă a infrastructurilor digitale va apropia economiile și cetățenii, în timp ce se va promova o economie albastră mai durabilă și regenerativă în bazinul mediteraneean.
- Securitate, pregătire și gestionarea migrației – Aceasta include acțiuni privind abordarea provocărilor comune în materie de securitate, sporirea pregătirii regionale și cooperarea în cadrul unei abordări globale a migrației. Inițiativele prioritare vor include pregătirea pentru dezastre și reziliența în regiunea mediteraneeană. Se va promova o abordare globală a gestionării migrației, precum și o abordare comună a gestionării integrate a frontierelor și a securității, care va include parteneriate operaționale pentru combaterea traficului de migranți. Se va înființa un forum regional pentru UE și țările din sudul Mediteranei privind pacea și securitatea.
Pactul este deschis și pentru colaborarea cu parteneri din afara zonei sud-mediteraneene, inclusiv din Golf, Africa Subsahariană, Balcanii de Vest și Turcia. Intensificarea cooperării între UE, Orientul Mijlociu și Africa de Nord și regiunea Golfului este un obiectiv cheie al Pactului.
