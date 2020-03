Comisia Europeană, mesaj de solidaritate cu Italia grav afectată de coronavirus: Europa suferă alături de Italia. În acest moment, toți suntem italieni

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis joi că Uniunea Europeană va evalua situația generată de interdicția autorizată de președintele SUA, Donald Trump, potrivit căreia începând de vineri toate zborurile din 26 de țări europene către Statele Unite vor fi suspendate.

”După interdicția de călătorie anunțată de Donald Trump, vom evalua situația astăzi. Trebuie evitată perturbarea economică. Europa ia toate măsurile necesare pentru a controla răspândirea virusului COVID-19, pentru a limita numărul de persoane afectate și pentru a sprijini cercetarea”, a scris Michel, pe Twitter, după ce marți liderii UE au mandatat Comisia Europeană să găsească soluții, inclusiv eliberarea piață a unor lichidități de 7,5 miliarde de euro pentru investiții publice către sistemele de sănătate, IMM-uri, piața muncii și alte părți vulnerabile ale economiei europene.

Following the travel ban @realDonaldTrump announced, we will assess the situation today.

Economic disruption must be avoided. #Europe is taking all necessary measures to contain the spread of the #COVID19 virus, limit the number of affected people and support research.

