Comisia Europeană mobilizează 220 de milioane de euro pentru transferul pacienților COVID-19 între statele UE

Steagul Uniunii Europene a fost proiectat pe banca de investiții Barclays în Times Square din New York. Comisia Europeană fiind felicitată printr-un mesaj special proiectat pe clădirea băncii pentru cotarea primei obligațiuni cu impact social la bursa de valori în valoare de 17 miliarde.

„Sunt mândră să văd culorile UE strălucind puternic în Times Square din New York. Am făcut istorie, prin emiterea primelor obligațiuni sociale ale UE în cadrul SURE, instrumentul UE care protejează locurile de muncă ale oamenilor în timpul pandemiei”, a scris Ursula von der Leyen pe contul de Twitter.

I’m proud to see our EU colours shine bright on Times Square in New York.

We made history, by issuing the very first EU social bonds under SURE, the EU instrument that protects people’s jobs during the pandemic. pic.twitter.com/BaxQgBG0cV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 29, 2020