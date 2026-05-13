Comisia Europeană mobilizează actorii relevanți pentru aderarea la Alianța Europeană pentru Locuințe, menită să combată o criză care afectează milioane de cetățeni

Comisia Europeană a lansat un apel pentru exprimarea interesului de aderare la prima Alianță Europeană pentru Locuințe, o inițiativă menită să mobilizeze actorii relevanți în jurul eforturilor de combatere a crizei locuințelor, care afectează milioane de europeni.

Alianța va contribui la implementarea, într-un mod incluziv și direct la nivel local, a Planului european pentru locuințe accesibile, prezentat de Comisie în luna decembrie a anului trecut. Inițiativa va reuni autorități naționale, regionale și locale, precum și actori din sectorul locuirii și instituții europene.

De asemenea, Alianța va facilita cooperarea, schimbul de cunoștințe și de bune practici pentru abordarea comună a provocărilor legate de accesibilitatea locuințelor în întreaga Uniune Europeană.

Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a lansat apelul miercuri, în cadrul reuniunii informale a miniștrilor responsabili de locuințe din UE, desfășurată la Nicosia, în Cipru.

„Într-un moment în care criza locuințelor afectează comunități din întreaga Europă, colaborarea este mai importantă ca niciodată. Lansarea Alianței Europene pentru Locuințe marchează un pas crucial în construirea unui răspuns comun la această provocare fundamentală”, a declarat Dan Jørgensen.

„Prin reunirea experților în domeniul locuirii, orașelor, regiunilor, liderilor locali și statelor membre, creăm o platformă comună pentru a modela împreună viitorul locuirii în Europa. Prin această Alianță, putem transforma experiențele și cunoștințele comune în acțiuni concrete și putem contribui la asigurarea accesului tuturor europenilor la locuințe accesibile și sustenabile”, a adăugat comisarul european.

Cei interesați pot afla mai multe informații și se pot înscrie pentru a-și exprima interesul de a deveni membri ai Alianței Europene pentru Locuințe prin intermediul platformei online dedicate.