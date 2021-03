Comisia Europeană mobilizează alte 9 miliarde de euro în cadrul Instrumentului SURE prin a doua emisiune de obligațiuni din 2021

Comisia Europeană a emis o obligațiune în valoare de 9 miliarde EUR într-o singură tranșă, scadentă în iunie 2036, în cadrul Instrumentului SURE al UE, pentru a proteja locurile de muncă și lucrătorii și pentru a atenua consecințele socioeconomice negative grave ale pandemiei de COVID-19, se arată în comunicatul oficial al Executivului.

Aceasta este cea de a cincea emisiune de obligațiuni realizată în cadrul instrumentului și cea de a doua emisiune din 2021. Obligațiunea s-a bucurat de un viu interes din partea investitorilor, grație căruia Comisia a obținut din nou condiții foarte bune în materie de preț, care sunt transferate direct statelor membre ale UE.

Comisarul responsabil cu bugetul și administrația, Johannes Hahn, a declarat: „Cea de a cincea obligațiune emisă în cadrul Instrumentului SURE al UE completează povestea de succes a UE în calitate de emitent și debitor la scară largă. Aceasta reprezintă un nou semnal care ne dă încredere că și colectarea de fonduri pentru NextGenerationEU va fi o reușită. Emiterea de obligațiuni sigure și durabile în cadrul SURE și al NextGenerationEU reprezintă un element central al eforturilor noastre de a sprijini redresarea Uniunii Europene și de a le oferi în continuare o mână de ajutor întreprinderilor și cetățenilor noștri.”

Obligațiunea pe 15 ani a fost suprasubscrisă de aproape 10 ori. Prețul a fost stabilit la un randament de 0,228 %, iar aceste condiții favorabile sunt transferate direct statelor membre beneficiare. Interesul viu pentru această nouă obligațiune pe 15 ani demonstrează faptul că, în calitate de debitor, Comisia se bucură de sprijin din partea diverșilor investitori. Această realizare survine în contextul volatilității recente de pe piețele de capital și al creșterii ratelor dobânzilor la nivel mondial. (Găsiți aici mai multe detalii privind stabilirea prețului tranzacției).

Aceasta este cea de a cincea emisiune de obligațiuni realizată în cadrul programului SURE al UE. Până în prezent și în urma primelor patru emisiuni, 15 state membre ale UE au primit aproape 53,5 miliarde EUR sub formă de împrumuturi „back-to-back” în cadrul Instrumentului SURE. În urma tranzacției de astăzi, 16 state membre vor primi în total 62,5 miliarde EUR în cadrul SURE.

Pe parcursul anului 2021, Comisia va încerca să mobilizeze în plus peste 25 de miliarde EUR prin emiterea de obligațiuni în cadrul Instrumentului SURE al UE.

Mai târziu în cursul acestui an, Comisia urmează să lanseze și operațiuni de împrumut în cadrul NextGenerationEU, instrumentul de redresare în valoare de 750 de miliarde EUR (la prețurile din 2018) sau de aproximativ 800 de miliarde EUR în prețuri curente, pentru a contribui la construirea unei Europe mai verzi, mai digitale și mai reziliente.

Context

Comisia a propus un sprijin financiar total în valoare de 90,6 miliarde EUR pentru 19 state membre. Se preconizează aprobarea în timp util de către Consiliu a celor 230 de milioane EUR propuse pentru Estonia.

Comisia a acordat în total, până la această dată, 53,5 miliarde EUR către 15 state membre ale UE: Italia, Spania, Polonia, Grecia, Croația, Lituania, Cipru, Slovenia, Malta, Letonia, Belgia, România, Ungaria, Portugalia și Slovacia, în urma a primelor patru emisiuni din cadrul Instrumentului SURE al UE.

Toate obligațiunile emise în cadrul Instrumentului SURE au fost cu mult suprasubscrise, majoritatea cu sume compuse din două cifre, și au atras o bază diversificată de investitori din UE și internaționali. Acest lucru a condus la condiții foarte favorabile în materie de preț.

Obligațiunile emise de UE în cadrul SURE beneficiază de eticheta „obligațiuni cu impact social”. Astfel, investitorii au încredere că fondurile colectate vor servi unui obiectiv cu adevărat social.

Fondurile atrase vor fi transferate statelor membre beneficiare sub formă de împrumuturi, pentru a le ajuta să acopere costurile legate în mod direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic și a unor măsuri similare, puse în aplicare ca răspuns la pandemie.