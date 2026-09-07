Comisia Europeană mobilizează un pachet de 200 mil. euro pentru investiții în Groenlanda: Puteți conta pe UE

Uniunea Europeană, Groenlanda și Danemarca au semnat astăzi, 7 septembrie, o declarație comună prin care își consolidează relațiile și cooperarea pe termen lung, cu scopul de a consolida agenda comună de investiții. Prezentă la Nuuk, Ursula von der Leyen a anunțat un pachet de parteneriat Global Gateway în valoare de 200 de milioane de euro care va fi investit „în și împreună cu Groenlanda” în cursul acestui an și al anului viitor.

„Groenlanda poate conta pe UE. Acesta a fost mesajul meu în timpul ultimei mele vizite. Astăzi m-am întors pentru a prezenta rezultatele concrete ale cooperării noastre strânse, printr-un nou pachet de parteneriat UE-Groenlanda, în valoare de 200 de milioane de euro. Acesta va crea noi oportunități și va asigura o Uniune Europeană puternică și implicată atât în Groenlanda, cât și în Arctica. Pentru că Groenlanda este un aliat strategic și un prieten de încredere”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Signed! Our 🇪🇺🇬🇱🇩🇰 Joint Declaration. It reflects a clear choice by Greenland to strengthen ties with the EU. In order to protect its values, freedom and interests. Europe is making a choice too. To be more present and more engaged in Greenland and in the Arctic. pic.twitter.com/BGj0ngeWgq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2026

Pornind de la declarația precedentă, din 2015, noul document recunoaște importanța strategică tot mai mare a Groenlandei și consolidează și extinde parteneriatul în domenii de interes reciproc. Printre acestea se numără educația și formarea, dezvoltarea infrastructurii, materiile prime sustenabile, producția de energie curată, conectivitatea digitală, turismul sustenabil, locuințele, cercetarea și inovarea, protecția civilă, reziliența și securitatea, pescuitul, mediul și acțiunile climatice.

Un nou pachet de parteneriat Global Gateway

UE mobilizează un pachet de 200 de milioane de euro pentru investiții în Groenlanda. Acesta urmărește să creeze noi oportunități economice pentru populația locală și, în același timp, să contribuie la dezvoltarea unei regiuni arctice sustenabile, prospere și pașnice.

Un prim set de proiecte Global Gateway în mai multe sectoare prioritare a fost deja convenit cu Groenlanda, iar cele două părți analizează o serie de investiții suplimentare.

Conectivitate digitală

Prin proiectul Enhanced Satellite Connectivity for Greenland , UE colaborează cu Tusass pentru extinderea capacităților de comunicații prin satelit în Groenlanda, prin intermediul furnizorilor europeni, în următorii cinci ani. Proiectul va îmbunătăți fiabilitatea, viteza și reziliența conexiunilor digitale, inclusiv pentru comunitățile izolate, școli și întreprinderi.

, UE colaborează cu Tusass pentru extinderea capacităților de comunicații prin satelit în Groenlanda, prin intermediul furnizorilor europeni, în următorii cinci ani. Proiectul va îmbunătăți fiabilitatea, viteza și reziliența conexiunilor digitale, inclusiv pentru comunitățile izolate, școli și întreprinderi. Inițiativa completează sprijinul acordat deja de UE pentru consolidarea conectivității digitale pe coasta de vest a Groenlandei.

În paralel, UE sprijină realizarea unor studii de fezabilitate pentru a determina dacă centrele de date ar putea deveni o oportunitate viabilă pentru Groenlanda, pe măsură ce infrastructura energetică și digitală necesară este dezvoltată.

Materii prime sustenabile

UE și Groenlanda vor avansa proiecte de exploatare minieră sustenabilă conectate la industria europeană . Sprijinul va include analize tehnice și facilitarea contactelor cu investitorii, contribuind la dezvoltarea unor lanțuri valorice mai puternice, integrate și reziliente. Cooperarea se bazează și pe investițiile existente, precum cea în proiectul minier Malmbjerg .

. Sprijinul va include analize tehnice și facilitarea contactelor cu investitorii, contribuind la dezvoltarea unor lanțuri valorice mai puternice, integrate și reziliente. Cooperarea se bazează și pe investițiile existente, precum cea în proiectul minier . Proiectul de grafit Amitsoq al GreenRoc reprezintă un alt exemplu concret al acestui parteneriat reciproc avantajos. Fiind desemnat proiect strategic al UE în temeiul Regulamentului privind materiile prime critice, acesta evidențiază potențialul dezvoltării unor lanțuri valorice integrate Groenlanda-UE, consolidând securitatea aprovizionării și susținând investițiile.

Energie sustenabilă

UE va sprijini un program coordonat de compania națională de utilități energetice a Groenlandei, Nukissiorfiit , pentru modernizarea și decarbonizarea aprovizionării cu energie în comunitățile izolate. Prin instalarea unor sisteme hibride de energie regenerabilă în orașe și așezări, programul va crește fiabilitatea alimentării cu energie electrică și utilizarea surselor regenerabile.

, pentru modernizarea și decarbonizarea aprovizionării cu energie în comunitățile izolate. Prin instalarea unor sisteme hibride de energie regenerabilă în orașe și așezări, programul va crește fiabilitatea alimentării cu energie electrică și utilizarea surselor regenerabile. UE și Groenlanda analizează, de asemenea, posibilitatea sprijinirii extinderii hidrocentralei Buksefjord, principala instalație hidroelectrică a Groenlandei, pentru a răspunde cererii tot mai mari de electricitate din Nuuk.

Consolidarea capacității administrative

UE va sprijini Guvernul Groenlandei în consolidarea capacității sale instituționale prin înființarea unei Unități de management al programelor, pentru a asigura implementarea eficientă a priorităților de politică relevante și a programelor susținute de UE în cadrul Parteneriatului UE-Groenlanda.

Locuri de muncă și calitatea vieții

UE și Groenlanda au convenit să utilizeze finanțarea rămasă pentru pregătirea mai multor programe suplimentare în domenii prioritare, în special turism și locuințe .

. Turismul sustenabil a fost identificat drept una dintre cele mai imediate și promițătoare oportunități pentru diversificarea economiei, dezvoltarea sectorului privat și crearea de locuri de muncă în Groenlanda.

în Groenlanda. Investițiile în locuințe sunt, de asemenea, considerate esențiale pentru modernizarea fondului locativ îmbătrânit al Groenlandei, îmbunătățirea sănătății publice și crearea condițiilor pentru o dezvoltare sustenabilă.

Groenlanda este cel mai mare beneficiar pe cap de locuitor al sprijinului UE dintre țările și teritoriile de peste mări. Uniunea Europeană a alocat 225 de milioane de euro pentru perioada 2021-2027, dintre care 90% sunt destinate educației, iar 10% creșterii verzi.

Pentru următorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, Comisia Europeană a propus 530 de milioane de euro pentru Groenlanda, ceea ce ar însemna mai mult decât dublarea nivelului actual al sprijinului.

Parteneriatul UE cu Groenlanda se bazează și pe Acordul de parteneriat pentru pescuit sustenabil. Pescuitul reprezintă un pilon central al economiei groenlandeze și un domeniu important al cooperării cu UE. În baza actualului protocol privind pescuitul, Uniunea acordă Groenlandei 17,3 milioane de euro anual, dintre care 3,2 milioane de euro sunt destinate sprijinirii strategiei naționale pentru pescuit sustenabil. Acordul urmărește gestionarea sustenabilă a stocurilor de pește, consolidarea guvernanței în domeniul pescuitului și susținerea stabilității economice a comunităților de coastă.

În plus, Groenlanda rămâne eligibilă pentru programele orizontale ale UE, precum Orizont Europa, Mecanismul pentru Interconectarea Europei, Erasmus+, Europa Creativă și InvestEU.