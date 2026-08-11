Comisia Europeană monitorizează securitatea aprovizionării cu energie electrică, pe fondul secetei și al nivelurilor scăzute ale râurilor

Comisia Europeană monitorizează îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei și al nivelurilor scăzute ale apei din râuri, în Ungaria, România și în regiunea Europei de Sud-Est, a anunțat marți un purtător de cuvânt al Comisiei.

Declaraţia vine în urma reuniunii Grupului de coordonare pentru energie electrică, unde s-a discutat securitatea aprovizionării cu energie electrică.

„Operatorii de transport şi de sistem (TSO) dețin cele mai detaliate informaţii privind securitatea aprovizionării şi ne coordonăm îndeaproape cu aceştia şi menţinem un contact permanent. Per ansamblu, situaţia este tensionată din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar rămâne sigură şi stabilă”, a informat sursa citată, potrivit Agerpres.

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