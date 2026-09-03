Comisia Europeană nu este încă pregătită să acorde ajutor pentru Ceuta. Spania cere o prezență permanentă a Frontex și o misiune Europol

Spania dorește o prezență permanentă a Frontex și o misiune Europol în Ceuta, după ce cel puțin 72.000 de persoane au trecut în iulie granița dintre Maroc și exclava spaniolă. Comisia Europeană afirmă însă că are nevoie de clarificări suplimentare înainte de a aproba ajutorul solicitat de Madrid, relatează Reuters și EFE, preluat de Agerpres.

„Facem progrese în ceea ce privește evaluarea prioritară a acestor cereri, însă pentru evaluarea noastră finală avem în continuare câteva întrebări importante, deschise, la care trebuie să răspundă mai întâi autoritățile spaniole” și care se pot referi la „aspecte financiare sau operative”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Markus Lammert.

Oficialul european nu a oferit detalii despre informațiile pe care Bruxelles-ul le mai așteaptă din partea autorităților spaniole.

„Este întotdeauna important să menținem un contact strâns pentru a vedea cum poate fi aplicat acest lucru în practică, ce înseamnă și ce mai trebuie făcut”, a explicat Lammert.

Comisia Europeană a reafirmat, în același timp, importanța cooperării cu Marocul în gestionarea migrației, descriind această țară drept un „partener strategic important” al Uniunii Europene.

„Ceea ce pot spune din perspectiva migrației este că Marocul este un partener strategic important, în special în eforturile noastre de combatere a traficului de migranți și a migrației ilegale”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Executivul european a transmis că „salută cooperarea strânsă” dintre Spania și Maroc pentru a „gestiona situația” din Ceuta „și a asigura întoarcerea în siguranță a celor care nu au dreptul să rămână în țară”.

Separat, premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat în fața Congresului că Madridul va solicita Frontex să instituie „o prezență permanentă” în portul și la digul din Ceuta, oraș spaniol situat la granița cu Marocul.

Guvernul de la Madrid dorește și desfășurarea unei misiuni specifice a Europol, care să se ocupe de „monitorizarea migrației ilegale” și să contribuie la garantarea faptului că „această frontieră europeană primește sprijinul european pe care îl merită”.

Planurile anunțate de Sanchez includ și revizuirea mecanismelor de coordonare și alertă dintre Spania și Maroc, prin introducerea unor „garanții suplimentare”.

Premierul spaniol a susținut că Madridul dorește să păstreze o relație de „bună vecinătate” cu Marocul, dar a avertizat că, după afluxul masiv de migranți din Ceuta, cooperarea bilaterală „trebuie să fie diferită”.

Solicitarea unei implicări europene mai ample face parte din măsurile prin care guvernul spaniol încearcă să prevină repetarea unei crize similare celei produse la sfârșitul lunii iulie.

Sanchez a amintit că Ceuta și Melilla, cele două exclave spaniole învecinate cu Marocul, reprezintă „singurele granițe terestre” dintre Uniunea Europeană și Africa.

Guvernul spaniol intenționează, de asemenea, să solicite integrarea celor două orașe în uniunea vamală a UE și recunoașterea lor ca regiuni ultraperiferice, beneficiind de un regim fiscal favorabil similar celui aplicat Insulelor Canare.

Madridul lucrează pentru „consolidarea prezenței Europei în Ceuta și Melilla”, un obiectiv pe care Pedro Sanchez l-a descris drept „esențial”.

Premierul a reamintit că cele două exclave nu au fost integrate în uniunea vamală în momentul aderării Spaniei la Comunitățile Europene, în 1986, pentru a „evita fricțiunile diplomatice” existente la acea vreme.

Acum, a declarat Sanchez, „a venit momentul să rectificăm această lipsă de ambiție și să realizăm o integrare deplină”.

„Pentru a promova acest lucru, vom oferi guvernelor lor (cele din Ceuta și Melilla) un loc permanent în Comitetul Regiunilor” al UE, a mai anunțat premierul spaniol.

Spania va propune, de asemenea, „integrarea lor în uniunea vamală, căutând un regim fiscal favorabil” și „recunoașterea statutului lor de regiune ultraperiferică, ceea ce implică numeroase avantaje”.

Pe plan intern, Sanchez a anunțat alocarea a încă 100 de milioane de euro pentru sprijinirea socio-economică a Ceutei, sumă care se adaugă celor 309 milioane de euro aprobate deja de guvern.

Referindu-se la posibila extindere a prezenței Frontex, Markus Lammert a precizat că agenția europeană are deja personal în portul din Ceuta, iar discuțiile vizează acum identificarea altor puncte în care aceasta ar putea fi desfășurată.