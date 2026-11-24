Corespondență din Strasbourg

Comisia Europeană a lansat marți, la Strasbourg, Observatorul european al competențelor, o platformă digitală care reunește într-un singur loc datele instituțiilor europene despre educație, locuri de muncă și competențe, pentru a sprijini cetățenii, angajatorii, instituțiile de învățământ și autoritățile în luarea unor decizii adaptate cerințelor pieței muncii, a anunțat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

Inițiativa a fost prezentată în contextul Pachetului de toamnă al Semestrului European 2027, care pune accent pe investițiile în capitalul uman ca element-cheie pentru competitivitatea Europei. „Pentru a identifica mai ușor ce meserii și ce competențe au viitor, am lansat astăzi Observatorul european al competențelor.

Este o platformă digitală care reunește într-un singur loc datele instituțiilor europene despre educație, locuri de muncă și competențe”, a transmis Roxana Mînzatu.

Concret, potrivit oficialului european, Observatorul poate veni în sprijinul:

Tinerilor care își aleg o meserie, oferindu-le informații despre competențele căutate de angajatori;

Instituțiilor de învățământ, care își pot adapta programele de pregătire la noile cerințe ale pieței muncii;

Companiilor, care pot identifica nevoile de formare ale angajaților;

Agențiilor de ocupare a forței de muncă, care pot adapta cursurile de recalificare la cerințele pieței muncii.

„Cu date actualizate, la un click distanță, școlile, angajatorii și autoritățile pot decide împreună ce cursuri să ofere și unde să investească. Pentru ca pregătirea de astăzi să le dea oamenilor șanse mai bune de angajare mâine”, a subliniat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.