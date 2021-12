Comisia Europeană oferă acces deschis la soluțiile sale de software în beneficiul întreprinderilor, al inovatorilor și al domeniilor de interes public

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reiterat sprijinul „neclinitit și deplin” al UE pentru Ucraina în fața agresiunii împotriva integrității sale teritoriale și a suveranității, anunțând că Europa este pregătită să ia măsuri restrictive suplimentare împotriva Rusiei.

În discursul susținut în fața ambasadorilor UE, Ursula von der Leyen a făcut referire la mișcările militare rusești și despre acumularea masivă a acestora de-a lungul frontierei de est a Ucrainei: „Doresc să subliniez încă o dată sprijinul deplin și neclintit al UE pentru Ucraina în fața acestei agresiuni împotriva integrității sale teritoriale și a suveranității”, a transmis șefa Executivului European.

De asemenea, oficialul european condamnă încercarea flagrantă de a intimida guvernul reformist al Republicii Moldova prin manipularea livrărilor de gaz într-o perioadă de prețuri ridicate la energie: „Trebuie să ne protejăm societățile și democrațiile de acest tip de joc de putere geopolitică cinică. UE va răspunde în mod corespunzător la orice alte agresiuni, inclusiv la încălcări ale dreptului internațional sau la orice alte acțiuni rău intenționate, întreprinse împotriva noastră sau a vecinilor noștri, inclusiv a Ucrainei.”

„Acest răspuns va lua forma unei intensificări și extinderi robuste a regimurilor de sancțiuni existente. Și, pe lângă acestea, suntem pregătiți să luăm măsuri restrictive suplimentare. Vom face acest lucru în coordonare cu partenerii noștri de aceeași părere. Pentru a fi foarte clar: am prefera să ne angajăm în mod constructiv cu Moscova, dar acest lucru depinde de ei. În prezent, alegerile deliberate și acțiunile agresive ale Rusiei sunt cele care continuă să destabilizeze securitatea în Europa”, a conchis aceasta.

The EU continues to fully support Ukraine in the face of the Russian aggression.

We will respond to any further aggressions, by scaling-up and expanding existing sanctions.

We are ready to take additional restrictive measures, in coordination with our partners. pic.twitter.com/Wh7lMlgKUz

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2021