Comisia Europeană onorează memoria victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare: Libertatea, democrația, statul de drept sunt principii câștigate cu greu. Avem responsabilitatea colectivă de a le proteja
Libertatea, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt principii câștigate cu greu, dar pot fi erodate dacă nu sunt menținute și păzite în mod corespunzător, atrag atenția vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath.
Avertismentul celor doi oficiali ai Comisiei Europene apare într-o declarație publicată cu ocazia Zilei europene de comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare.
„În urmă cu 86 de ani, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat pactul Molotov-Ribbentrop, o alianță de sânge între două dintre cele mai brutale regimuri din istorie, lăsând o cicatrice profundă asupra Europei. Opresiunea pe care au provocat-o aceste regimuri totalitare și autoritare și suferința îndurată de nenumărate victime rămân amintiri vii pentru mulți europeni”, amintesc Virkkunen și McGrath.
Aceștia evidențiază responsabilitatea neobosită de a onora povestea victimelor regimurilor totalitare și autoritare.
„Pe 23 august, le onorăm povestea. Sărbătorim căutarea neobosită a libertății și democrației de către europeni de-a lungul istoriei, care au rezistat tiraniei, au cerut dreptate și s-au străduit pentru o Europă mai dreaptă, egală și liberă. Le datorăm faptul că, pentru prima dată în istorie, fiecare țară din UE găzduiește acum o generație care a crescut liberă, fără umbra tiraniei”, au reliefat cei doi răsplata sacrificiului făcut de cei care au căzut în mâinile regimurilor opresive.
Henna Virkkunen și Michael McGrath semnalează că „semințele urii, intoleranței și opresiunii continuă să fie semănate, iar adversarii noștri sunt dornici să le exploateze”.
„Libertatea, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt principii câștigate cu greu, dar pot fi erodate dacă nu sunt menținute și apărate în mod corespunzător. Uniunea Europeană va fi întotdeauna de partea celor care se dedică promovării demnității umane, justiției și egalității. Este responsabilitatea noastră colectivă să protejăm aceste valori”, conchid cei doi oficiali ai Comisiei Europene.
Mesajul Comisiei Europene vine pe fondul unor informații revelatoare și îngrijorătoare privind România.
Potrivit unui sondaj INSCOP realizat în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Comunist (IICCMER), 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușeșcu a fost un lider bun pentru România.
Citiți și: INSCOP: 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușeșcu a fost un lider bun pentru România. Rezultatele sondajului consacrat nostalgiei după comunism vor fi prezentate în parteneriat cu IICCMER
Nostalgia comunismului după 35 de ani de la revoluția libertății și democrației: Majoritatea românilor cred că regimul comunist a fost “mai degrabă bun”. Ceaușescu, reabilitat în memoria colectivă
În 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicita „proclamarea zilei de 23 august ca Zi europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare să fie comemorată cu demnitate și imparțialitate”.
Potrivit unui Eurobarometru publicat în mai 2025, aproape șapte din zece respondenți (69 %) sunt de acord că Uniunea Europeană este un loc de stabilitate într-o lume tulbure. Aproape nouă din zece europeni (88 %) sunt de acord că ar trebui să existe o cooperare bazată mai mult pe norme între țările și regiunile lumii.
În martie 2025, un Eurobarometru a arătat că aproape două treimi (65 %) dintre tinerii europeni sunt mulțumiți de modul în care funcționează democrația în UE, în timp ce peste o treime (34 %) dintre aceștia consideră că informațiile false și înșelătoare reprezintă cea mai mare amenințare la adresa democrației.
În ajunul Zilei Independenței Ucrainei, UE deblochează un nou sprijin de 4 miliarde de euro, consolidând statutul Europei de cel mai mare donator al Kievului
În ajunul celei de a 34-a aniversări a independenței Ucrainei, pe 24 august, Uniunea Europeană transmite un nou semnal puternic de sprijin neclintit prin deblocarea a 4,05 miliarde de euro pentru această țară, a anunțat vineri Comisia Europeană, ridicând la aproape 170 de miliarde de euro asistența totală europeană pentru țara invadată de Rusia, consolidând statutul UE de cel mai mare donator către Ucraina.
“Pe măsură ce Ucraina își sărbătorește cea de-a 34-a Zi a Independenței, UE transmite un mesaj clar: solidaritatea noastră cu Ucraina este de neclintit. Plata de astăzi, de peste 4 miliarde de euro, demonstrează angajamentul nostru ferm. Acest nou sprijin subliniază nu doar angajamentul nostru pentru redresarea Ucrainei, ci și pentru viitorul său ca stat suveran și democratic. Pentru că atunci când Ucraina este puternică, Europa este mai puternică”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Din această sumă, 3,05 miliarde de euro provin din Facilitatea pentru Ucraina, iar 1 miliard de euro prin Asistența Macro-Financiară (MFA) excepțională a Comisiei Europene. De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, în februarie 2022, Uniunea Europeană și statele sale membre au mobilizat 168,9 miliarde de euro în asistență umanitară, financiară și militară pentru Ucraina și pentru cetățenii săi.
Comisia deblochează peste 3 miliarde de euro prin Facilitatea pentru Ucraina
Astfel, Comisia a efectuat a patra plată regulată, în valoare de peste 3,05 miliarde de euro, prin Facilitatea pentru Ucraina. Acest sprijin va consolida stabilitatea macro-financiară a Ucrainei, va întări administrația publică și va impulsiona reforme structurale esențiale pe termen lung.
Odată cu această nouă tranșă, sprijinul total acordat de UE prin Facilitate a ajuns la 22,7 miliarde de euro de la lansarea programului la 1 martie 2024. Aceasta reprezintă aproape 60% din fondurile disponibile prin Planul pentru Ucraina.
În urma solicitării de plată transmise de Ucraina, Consiliul a aprobat la 8 august evaluarea Comisiei conform căreia Ucraina a îndeplinit satisfăcător 13 indicatori de reformă aferenți acestei a patra tranșe trimestriale. Reformele cheie realizate în cadrul acestei plăți vizează administrația publică, gestionarea activelor publice, capitalul uman, tranziția verde, reglementarea sectoarelor digital și agroalimentar, precum și managementul materiilor prime critice.
Această a patra tranșă regulată demonstrează angajamentul Ucrainei de a implementa reformele ambițioase convenite prin Planul pentru Ucraina. Țara urmează să primească până la 50 de miliarde de euro, sub formă de granturi și împrumuturi, pentru perioada 2024-2027 prin Facilitatea pentru Ucraina.
Debursarea survine în contextul progreselor Ucrainei privind reformele de aderare la UE, inclusiv restaurarea independenței Biroului Național Anticorupție și a Procuraturii Specializate Anticorupție de către Rada Supremă la 31 iulie. Protejarea autonomiei acestor două instituții reprezintă un pilon esențial al arhitecturii anticorupție a Ucrainei și al parcursului său european.
Ucraina primește încă 1 miliard de euro din contribuția UE la împrumutul G7
În plus, Comisia Europeană a deblocat și a șaptea tranșă a împrumutului său excepțional de Asistență Macro-Financiară (MFA) către Ucraina, în valoare de 1 miliard de euro. Cu această plată, totalul împrumuturilor Comisiei către Ucraina prin acest instrument a ajuns la 9 miliarde de euro de la începutul anului și se adaugă altor forme de sprijin puse la dispoziție.
În total, MFA se ridică la 18,1 miliarde de euro și reprezintă contribuția UE la inițiativa de împrumuturi extraordinare pentru accelerarea veniturilor (ERA), condusă de G7, care are ca scop furnizarea a aproximativ 45 de miliarde de euro în sprijin financiar pentru a acoperi nevoile urgente ale Ucrainei. Împrumuturile ERA din partea partenerilor G7, precum și împrumutul MFA al UE, sunt rambursate din veniturile generate de activele suverane ale Băncii Centrale a Rusiei înghețate și imobilizate, deținute de depozitarii centrali de valori mobiliare din UE prin Mecanismul de Cooperare pentru Împrumutul Ucrainei.
De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană, împreună cu statele sale membre, a condamnat fără echivoc acțiunile Rusiei și a oferit un sprijin fără precedent Ucrainei și cetățenilor săi. În calitate de cel mai mare donator, UE a mobilizat în total 168,9 miliarde de euro, dintre care:
- 73,6 miliarde de euro din bugetul UE, pentru sprijin umanitar, răspuns la criză, sprijin bugetar și reconstrucție timpurie.
- 15 miliarde de euro în asistență bilaterală din partea celor 27 de state membre.
- 59,6 miliarde de euro în asistență militară, inclusiv o parte finanțată prin Facilitatea Europeană pentru Pace.
- 3,7 miliarde de euro provenite din veniturile obținute din activele suverane ruse înghețate și imobilizate (profituri excepționale).
În plus, UE și statele membre au mobilizat cel puțin 17 miliarde de euro pentru a sprijini persoanele care au fugit din Ucraina.
UE se pregătește de o toamnă tensionată privind limitarea subvențiilor pentru fermele mari. Majoritatea fermierilor nu vor fi afectați, dar marii proprietari de terenuri riscă pierderi semnificative
Comisia Europeană încearcă să limiteze suma maximă pe care un fermier o poate primi sub formă de subvenții, măsură care o pune în contradicție cu unele state membre și cu marii producători agricoli, informează Politico Europe.
Nu este pentru prima dată când executivul de la Bruxelles propune limitarea plăților către fermele mari – prin așa-numitele măsuri de „plafonare” și „degresivitate”. Încercările anterioare s-au lovit de opoziție puternică, iar comisarul pentru agricultură, Christophe Hansen, a admis încă de la anunțarea noului plan că se așteaptă la reacții ostile.
„Știu că anumite state membre nu vor fi de acord. Știu că nici anumite regiuni din Uniunea Europeană nu vor fi de acord. Dar, dacă trebuie să gestionăm aceeași sumă de bani și dorim să sprijinim mai bine tinerii fermieri, noii fermieri, micii fermieri, atunci trebuie să luăm de undeva”, le-a spus el eurodeputaților, în cadrul dezbaterii pe tema noii propuneri privind Politica Agricolă Comună.
Înaintea negocierilor care vor începe în toamnă cu Consiliul UE, instituția ce reprezintă cele 27 de state membre, o analiză a datelor arată care țări ar putea fi cel mai afectate de schimbările propuse în cadrul noii Politici Agricole Comune, ce urmează să se aplice în următorul buget de șapte ani al Uniunii.
În anul financiar 2023, 20% dintre fermele din UE au primit 80% din plățile directe. Majoritatea acestor plăți sunt decuplate și bazate pe suprafață, ceea ce înseamnă că fermierii sunt remunerați în funcție de numărul de hectare, indiferent de ceea ce produc.
Acest lucru înseamnă că fermele de mari dimensiuni pot beneficia de plăți enorme.
Pentru a limita aceste dezechilibre, noua propunere a UE prevede ca statele membre să poată acorda fermierilor plăți cuprinse, în medie, între 130 și 240 de euro pe hectar. Niciun fermier nu ar urma să primească mai mult de 100.000 de euro anual prin sprijinul pe suprafață.
Până la pragul de 100.000 de euro, statele membre ar trebui să reducă progresiv sumele acordate fermierilor, în funcție de nivelul plăților (de exemplu, o reducere de 25% pentru plăți între 20.000 și 50.000 de euro sau de 50% pentru plăți între 50.000 și 70.000 de euro).
Peste 54% din totalul plăților decuplate efectuate în anul financiar 2023 au vizat sume mai mari de 20.000 de euro. Aceasta înseamnă că mai mult de jumătate din cheltuielile cu plățile decuplate ar fi putut intra sub incidența regulilor de plafonare sau degresivitate, dacă propunerile Comisiei ar fi fost deja în vigoare.
Această proporție urcă la peste 85% în Slovacia și Cehia. În aceste țări, fermele mari, de 50 de hectare sau mai mult, reprezintă peste 90% din suprafața agricolă utilizată. Prin comparație, la nivelul întregii Uniuni Europene, fermele mari lucrează aproximativ două treimi din suprafața agricolă utilizată.
La polul opus, în Grecia, 90% din plățile decuplate au mers către fermieri care au primit sub 20.000 de euro. Prin urmare, doar 10% din sumele plătite ar fi fost expuse efectelor noilor propuneri ale Comisiei.
Deși sume considerabile ar putea fi afectate de regulile privind plafonarea și degresivitatea, marea majoritate a fermierilor din Uniune nu ar fi direct vizați.
Peste 90% dintre fermierii europeni au primit, în anul financiar 2023, plăți decuplate sub pragul de 20.000 de euro.
Aproximativ 40% dintre beneficiarii plăților decuplate din Luxemburg și Franța ar putea resimți efectele dacă noile reguli propuse de Comisie privind limitarea subvențiilor vor fi adoptate. În toate celelalte state membre, această proporție este sub 25%.
Noile norme „vor afecta cel mai mult fermierii care constituie în prezent coloana vertebrală a producției europene”, susține Farm Europe, un grup de reflecție din sectorul agricol. Acesta susține că normele propuse sunt pur și simplu o măsură de reducere a costurilor și nu vizează echitatea reală.
Théo Paquet, responsabil de politici pentru agricultură la Biroul European de Mediu, organizație care reunește o rețea de grupuri civice de mediu, speră ca aceasta să fie o primă etapă către o „redistribuire reală” și, în cele din urmă, către eliminarea treptată a sprijinului pe suprafață care nu este legat de rezultate concrete.
Între timp, „ne confruntăm cu numeroase impacturi asupra mediului generate de sectorul agricol și este nevoie ca fondurile să fie direcționate în acest sens. Pentru noi, aici este foarte clar locul în care banii trebuie alocați”, a subliniat el.
Rămâne de văzut dacă propunerea va supraviețui negocierilor dintre Consiliu, Parlament și Comisie, care vor începe după vacanța de vară.
Propunerea de buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 a fost întâmpinată cu critici din partea eurodeputaților, care susțin că planul Comisiei nu răspunde nevoilor Uniunii și resping comasarea politicii de coeziune cu Politica Agricolă Comună. Parlamentarii europeni au avertizat că bugetul propus echivalează cu „o înghețare a investițiilor” și au criticat includerea agriculturii și coeziunii în așa-numitele „megafonduri-umbrelă”.
Primul pilon prevede comasarea politicilor tradiționale (agricultură și coeziune) sub forma unor Planuri de Parteneriat Naționale și Regionale cu o anvelopă de 865 de miliarde de euro, urmat de pilonul competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) cu o alocare de 410 miliarde de euro și de pilonul Europei globale, cu o putere financiară de 200 de miliarde de euro care include parteneriatele globale, extinderea și un fond special de 100 de miliarde de euro pentru Ucraina.
Solidaritatea europeană în acțiune: Mecanismul de Protecție Civilă al UE intervine în fața mai multor incendii de vegetație pe continent
În ultima săptămână, Grecia, Spania, Bulgaria, Muntenegru și Albania au activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene pentru a gestiona incendiile de pădure – multe dintre ele izbucnite simultan în mai multe zone ale Europei, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.
Miercuri, Spania a activat pentru prima dată Mecanismul pentru incendii forestiere. Comisia Europeană a mobilizat rapid două avioane rescEU staționate în Franța, care urmează să fie desfășurate astăzi.
Grecia a activat Mecanismul pe 12 august. În răspuns, cele două elicoptere rescEU suedeze aflate în prezent în Bulgaria urmează să fie trimise în zonă. De asemenea, pompieri prepoziționați din Cehia, Republica Moldova și România au participat la acțiunile de stingere a incendiilor.
În Bulgaria, șase țări – Cehia, Slovacia, Franța, Ungaria, România și Suedia – au mobilizat aeronave prin intermediul Mecanismului, inclusiv elicopterele rescEU staționate în Suedia.
În Albania, Comisia a mobilizat mijloace aeriene rescEU din Croația, Bulgaria, Italia, Cehia și Slovacia.
În Muntenegru, au fost mobilizate mijloace rescEU din Cehia, Croația și Italia. Serbia, Ungaria și Bosnia și Herțegovina au desfășurat de asemenea aeronave prin oferte bilaterale, iar Austria a oferit echipe terestre de pompieri.
„Lupta noastră împotriva incendiilor forestiere continuă. Flota noastră de stingere a incendiilor rescEU acționează Muntenegru. Mobilizăm sprijin pentru Grecia, în urma cererii de asistență din partea acestei țări. Iar pompierii prepoziționați oferă deja ajutor în Spania. Aceasta este solidaritatea europeană în acțiune”, a scris președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X.
Our fight against wildfires continues.
Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro.
We’re mobilising support for Greece following their request for assistance.
And prepositioned firefighters are already helping in Spain.
This is European solidarity in action.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025
Mecanismul de Protecție Civilă al UE a fost activat deja de 16 ori în actualul sezon al incendiilor, în timp ce Europa se confruntă cu un val de căldură și un număr ridicat de incendii devastatoare. Numărul activărilor din 2025 este deja egal cu totalul celor înregistrate pe întreaga durată a sezonului incendiilor din 2024. Serviciul Copernicus a fost, de asemenea, activat pentru monitorizarea incendiilor din Grecia, Spania și Bulgaria.
