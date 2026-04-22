Comisia Europeană, optimistă că vor fi deschise în curând toate grupurile de negocieri pentru aderarea Ucrainei și R. Moldova la UE

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, susține că alegerile din Ungaria aduc vești bune pentru procesul de extindere al Uniunii Europene, urmând ca toate grupurile de negociere cu Ucraina și Republica Moldova să se deschidă în curând.

„Alegerile din Ungaria aduc vești bune pentru extinderea UE. Vom continua demersurile privind împrumutul de 90 de miliarde de euro și sperăm că Consiliul va deschide în curând toate grupurile de negocieri cu Ucraina și Moldova. Ambele țări își îndeplinesc angajamentele în materie de reforme”, a transmis comisarul european.

Hungarian elections bring positive news for EU enlargement.



We will move forward with the €90 billion loan and hope that the Council will soon open all negotiations clusters with Ukraine and Moldova.



Both countries are delivering on reforms.



We’ll also discuss our relations… pic.twitter.com/PTnBVZVbvg — Marta Kos (@MartaKosEU) April 21, 2026

Într-un interviu recent, președintele ucrainean a declarat că Ucraina vrea să fie în Uniunea Europeană: „Și sunt încrezător că, dacă unii reprezentanți ai UE nu vor face greșeli, vom fi acolo. Încă întărim UE, în primul rând din perspectiva securității. Și astăzi, securitatea este o prioritate pentru toată lumea”, a mai adăugat acesta.

Reamintim că în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European din luna martie, a fost adoptat un raport privind Strategia de Extindere a Uniunii Europene, prin care Republica Moldova a fost felicitată pentru că a avansat mult pe calea aderării la UE. Prin acest raport, deputații europeni au reafirmat că extinderea este un răspuns strategic la evoluția realității geopolitice și o investiție vitală în securitatea și stabilitatea UE. Raportul a fost adoptat cu 385 de voturi pentru, 147 împotrivă și 98 abțineri.

