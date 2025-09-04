Comisia Europeană plătește R. Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro din cadrul Facilității de creștere și reformă și invită companiile să investească în această țară

Comisia Europeană a plătit Republicii Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro în cadrul Facilității pentru reformă și creștere economică, reafirmând sprijinul ferm al UE pentru procesul de reformă al țării, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie.

În același timp, Comisia Europeană constată progresele semnificative înregistrate de Republica Moldova în eforturile sale de reformă, lansând astfel un apel către întreprinderi să investească în această țară.

„Republica Moldova continuă să își îndeplinească agenda de reforme și să își demonstreze angajamentul față de calea europeană. Sunt foarte bucuros să văd progrese continue în reformele din domenii cheie, cum ar fi securitatea energetică în sectorul energiei electrice. Investiția în creșterea economică a Moldovei este o investiție în integrarea europeană. Pentru că o Moldovă puternică contribuie la o Europă mai puternică. UE se angajează să sprijine Republica Moldova în fiecare etapă a parcursului său către UE”, a dat asigurări președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană a aprobat plata după ce a evaluat că Republica Moldova a îndeplinit patru indicatori de reformă legați de calendarul de plăți semestrial în cadrul Facilității pentru reformă și creștere economică. Printre realizările cheie se numără dezvoltarea unor piețe deschise și competitive de energie electrică și gaze, precum și măsuri pentru garantarea securității energetice.

Suma de 18,9 milioane de euro se adaugă celor 270 de milioane de euro din prefinanțarea acordată deja în acest an.

Republica Moldova urmează să primească până la 1,9 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi în cadrul Facilității pentru perioada 2025-2027.

Comisia Europeană observă că Republica Moldova continuă să înregistreze progrese în ceea ce privește reformele necesare pentru aderarea la UE în domenii precum justiția, combaterea corupției și lupta împotriva criminalității organizate.

„Aceste progrese demonstrează angajamentul Republicii Moldova față de valorile comune ale UE, inclusiv democrația și statul de drept, și garantează că fondurile UE sunt investite în mod eficient în beneficiul cetățenilor moldoveni”, subliniază instituția europeană.

Comisia lansează o cerere de exprimare a interesului pentru stimularea investițiilor în Republica Moldova

Comisia Europeană a lansat o cerere de exprimare a interesului, încurajând întreprinderile din UE, SEE și Republica Moldova să exploreze oportunitățile de investiții în această țară.

În calitate de țară candidată la aderarea la UE, cu sprijinul Planului de creștere, Republica Moldova își îmbunătățește accesul la piața unică, oferind oportunități unice întreprinderilor, argumentează instituția europeană.

Inițiativa vizează crearea unui portofoliu de investiții private transformatoare în Republica Moldova, care ar putea beneficia de sprijinul Comisiei Europene și al instituțiilor financiare partenere, precum Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.