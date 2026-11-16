Comisia Europeană plătește Ucrainei încă 1,71 miliarde de euro pentru achiziționarea de drone, muniție și sisteme de apărare antiaeriană

Comisia Europeană a deblocat 1,71 miliarde de euro pentru Ucraina în cadrul împrumutului de sprijin dedicat Kievului în valoare de 90 de miliarde de euro.

Potrivit unui comunicat al instiuției, plățile vor finanța achiziția de drone, muniție și sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv radare de avertizare timpurie și rachete, pentru a răspunde nevoilor militare urgente ale Ucrainei în cadrul eforturilor sale de apărare împotriva războiului de agresiune al Rusiei.

„Astăzi am efectuat o plată de 1,71 miliarde de euro pentru a sprijini achiziționarea de drone, muniție și sisteme de apărare antiaeriană pentru Ucraina. Vom continua să acordăm un sprijin ferm Ucrainei – așa cum am făcut-o în fiecare zi, încă din prima zi a războiului de agresiune al Rusiei. Și continuăm să depunem eforturi pentru o pace justă și durabilă, care să garanteze suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și securitatea Europei”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aceasta este a opta plată efectuată către Ucraina în cadrul componentei de apărare a Împrumutului de sprijin pentru Ucraina.

Aceasta va sprijini achiziționarea de echipamente de apărare de la producători ucraineni și europeni. Aproximativ 40 % din suma totală acordată va finanța contracte cu producători din UE. Pentru restul anului 2026, Ucraina mai are la dispoziție 23,6 miliarde de euro sub formă de sprijin financiar din partea UE.

Această sumă include aproximativ 19,2 miliarde de euro în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina, constând în 10,2 miliarde de euro pentru susținerea capacității industriale de apărare a Ucrainei și 9,0 miliarde de euro sub formă de sprijin bugetar.

În plus, pentru acest an rămân disponibile aproape 4,4 miliarde de euro sub formă de sprijin bugetar în cadrul Facilității pentru Ucraina, fără a include suplimentarea din împrumutul de sprijin pentru Ucraina. Eliberarea acestor fonduri este condiționată de îndeplinirea condițiilor legale prevăzute în temeiurile juridice relevante.

De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, UE și statele sale membre au acordat Ucrainei un sprijin total în valoare de 237,6 miliarde de euro, inclusiv 3,8 miliarde de euro provenite din veniturile obținute din activele rusești înghețate.