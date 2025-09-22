COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană pregătește eliminarea „legii cookie-urilor” pentru a reduce birocrația online
Comisia Europeană vrea să renunțe la Directiva e-Privacy din 2009, care obligă site-urile să ceară acordul utilizatorilor înainte de a instala cookie-uri, cu excepția celor „strict necesare” pentru furnizarea serviciului, relatează Politico.
Cookie-urile sunt o componentă fundamentală a internetului, care permite proprietarilor de site-uri web să colecteze informații despre vizitatori — de la faptul că s-au autentificat cu o parolă până la articolele pe care doresc să le cumpere și pentru care, prin urmare, ar putea dori să vadă reclame.
Oficialii de la Bruxelles consideră că reglementarea controversată, care a transformat internetul european într-o avalanșă de pop-up-uri, și-a pierdut relevanța și s-a transformat într-un obstacol pentru utilizatori și companii.
„Prea mult consimțământ omoară, de fapt, consimțământul. Oamenii s-au obișnuit să accepte orice fără să mai citească, iar dacă devine o rutină, nu mai are aceeași valoare”, a explicat Peter Craddock, avocat specializat în protecția datelor, citat de Politico.
Planul Comisiei vizează prezentarea, în decembrie, a unui text legislativ „omnibus” care să simplifice regulile pentru industria digitală. Una dintre idei este ca preferințele privind cookie-urile să fie setate o singură dată, de exemplu în browser, și nu de fiecare dată când un utilizator accesează un site. Alte variante aflate în discuție prevăd eliminarea bannerelor pentru cookie-uri folosite în scopuri tehnice sau statistice simple, considerate „inofensive”, spre deosebire de cele destinate publicității sau partajării datelor către terți.
Industria tech a sugerat ca reglementarea cookie-urilor să fie inclusă în Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), care are o abordare bazată pe risc și permite mai multă flexibilitate în prelucrarea datelor.
„Directiva e-Privacy este foarte rigidă, în timp ce GDPR oferă posibilitatea unor baze legale mai adecvate, precum interesul legitim”, a spus Franck Thomas, director de politici la IAB Europe. Acesta a subliniat, însă, că „simplificarea nu înseamnă o abordare superficială a protecției datelor”, fiind nevoie de un echilibru între dreptul la viață privată și competitivitatea industriei.
Pe de altă parte, organizațiile pentru protecția datelor avertizează asupra pericolului relaxării regulilor.
„A te concentra pe cookie-uri e ca și cum ai rearanja șezlongurile pe Titanic. Nava este publicitatea bazată pe supraveghere”, a comentat Itxaso Domínguez de Olazábal, consilier la European Digital Rights. Ea a reamintit că legea actuală permite deja excepții pentru cookie-urile necesare, precum cele care memorează un coș de cumpărături, însă extinderea acestei categorii ar risca să introducă, pe ascuns, instrumente de analiză sau personalizare pentru tehnologiile digitale folosite în publicitatea online.
Dezbaterile se anunță aprinse și anul viitor, când Comisia intenționează să lanseze un nou pachet legislativ centrat pe publicitate digitală — Digital Fairness Act — menit să protejeze consumatorii de design-uri manipulative și personalizări abuzive.
Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei: “A venit timpul să închidem robinetul. Interzicem importurile de gaz natural lichefiat rusesc în Europa”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei și a încălcărilor repetate ale dreptului internațional, executivul de la Bruxelles cerând statelor membre să aprobe un pachet amplu de noi restricții împotriva gazului rusesc și a instituțiilor financiare din Rusia.
„Rusia a arătat pe deplin disprețul său față de diplomație și dreptul internațional”, a spus von der Leyen, amintind atacul asupra biroului Uniunii Europene din Kiev de luna trecută și încălcarea spațiului aerian al Poloniei și României de către drone. „Ca răspuns, Europa își intensifică presiunea”, a adăugat ea, într-o declarație de presă.
Pachetul — al 19-lea impus Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani — include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7, relatează și Politico Europe.
„Economia de război a Rusiei este susținută de veniturile din combustibili fosili. Vrem să reducem aceste venituri. Așadar, interzicem importurile de GNL rusesc pe piețele europene. A venit timpul să închidem robinetul”, a punctat von der Leyen.
Russia is showing the full extent of its contempt for diplomacy and international law.
So we’re increasing the pressure.
With our 19th package of sanctions covering energy, financial services and trade restrictions ↓ https://t.co/uW7HuZp3br
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025
Pachetul trebuie acum aprobat de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene în următoarele săptămâni.
„Sancționăm acum 118 nave suplimentare din flota fantomă. În total, peste 560 de nave sunt incluse pe lista sancțiunilor UE. Companiile energetice majore Rosneft și Gazpromneft vor intra pe o interdicție totală de tranzacții, iar alte companii vor fi, de asemenea, supuse înghețării activelor”, a declarat președinta Comisiei.
„Pentru prima dată, măsurile noastre restrictive vor viza platformele cripto și vor interzice tranzacțiile în criptomonede. Listăm bănci străine conectate la sisteme alternative de plăți din Rusia și restricționăm tranzacțiile cu entități din zone economice speciale”, a mai spus von der Leyen.
Liderii europeni au promis că vor menține presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice de a forța Kremlinul să negocieze.
Totuși, oficiali europeni au recunoscut sub protecția anonimatului că cele mai eficiente măsuri ar fi posibile doar dacă Statele Unite ar accepta restricții economice mai dure și o aplicare mai strictă. O echipă tehnică de nivel înalt a fost trimisă săptămâna trecută la Washington, iar discuțiile continuă.
Citiți și Ursula von der Leyen și Donald Trump au discutat despre înăsprirea sancțiunilor asupra economiei de război a Rusiei: UE va accelera eliminarea importurilor de petrol rusesc
Președintele american Donald Trump a declarat însă că va fi de acord cu sancțiuni „majore” împotriva Rusiei doar dacă țările NATO își vor încheia complet dependența de petrolul rusesc — o cerință dificilă, în condițiile în care state precum Turcia, Ungaria și Slovacia au refuzat să găsească furnizori alternativi.
Trump și-a repetat apelul în timpul unei vizite de stat în Marea Britanie, afirmând că „dacă prețul petrolului scade, Putin va fi obligat să renunțe… Nu va avea de ales. Va ieși din acel război”.
Ilie Bolojan merge săptămâna viitoare la Bruxelles: Va discuta cu comisarii europeni despre proiectele României din cadrul SAFE și deficitul bugetar
Premierul Ilie Bolojan se va deplasa luni, la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu comisarii europeni pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, și pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, precum și cu vicepreședintele Comisiei Europene Roxana Mînzatu, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă organizată la finalul ședinței de Guvern.
“Premierul se va întâlni luni, la Bruxelles, cu comisarul pe economie și productivitate, domnul Dombrowskis. Va avea întâlnire și prânz de lucru cu domnul Kubilius, comisar european pe apărare, și va avea, de asemenea, o întâlnire de lucru cu doamna vicepreședintă Roxana Mînzatu”, a transmis Dogioiu, la Palatul Victoria.
Ea a menționat, întrebată în acest sens, că în programul prim-ministrului nu apare și o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ulterior, purtătorul de cuvânt a precizat că șefa executivului european nu se va afla luni la Bruxelles, ea fiind într-o deplasare în Statele Unite ale Americii.
Totodată, întrebată cu ce listă de proiecte va merge premierul la Bruxelles pentru Programul SAFE și dacă Portul Constanța va fi inclus, Ioana Dogioiu a răspuns că proiectele vor fi cunoscute după ce va fi aprobată lista finală a lor, cel mai probabil “în cursul lunii noiembrie”.
“Ele sunt deocamdată în curs de negociere. Pe parte de infrastructură civilă, că asta bănuiesc că vă interesează, din informațiile mele, da, portul Constanța este, deocamdată, printre proiectele aflate în negociere, la fel precum capetele de autostradă A7 și A8”, a spus ea.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară, la Antena 3, că săptămâna viitoare, luni, se va afla la Bruxelles pentru a discuta cu responsabilii europeni pe tema creditelor angajate de România și a deficitului bugetar.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.
Potrivit alocărilor provizorii anunțate recent de Comisia Europeană, România va beneficia de 16,68 miliarde de euro din SAFE, a doua cea mai mare alocare pentru achiziții militare și creșterea capacității de apărare în UE.
Lupta Europei pentru a-și menține competitivitatea nu este ușoară, dar vom avea succes numai dacă dăm dovadă de încredere și hotărâre, subliniază Ursula von der Leyen: Ceilalți nu vor sta cu mâinile în sân
Europa luptă pentru competitivitatea sa și nu este o luptă ușoară, dar vom avea succes numai dacă vom avansa cu hotărâre, dacă vom promova inovarea și investițiile cu entuziasm și dacă vom da dovadă de încredere și hotărâre, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unui discurs susținut la reuniunea la nivel înalt a principalelor asociații germane din domeniul afacerilor și industriei, pe care le-a invitat să-și pună influența în slujba acestor eforturi.
„Știm cu toții de ce ne aflăm aici: pentru că lupta pentru competitivitatea Europei este una decisivă. Decisivă pentru întreprinderile noastre, pentru locurile noastre de muncă și pentru prosperitatea noastră. Dar este la fel de decisivă și pentru viitorul Europei. Nu putem proteja pacea și libertatea decât dacă ne consolidăm și puterea economică. Dacă devenim independenți – în ceea ce privește materiile prime esențiale, apărarea și energia. Dacă accelerăm – pe toate planurile. Aceasta este misiunea noastră clară și nu mai este posibilă nicio întârziere. Pentru că lumea din jurul nostru nu va sta cu mâinile în sân – ultimele luni au confirmat acest lucru din plin”, a recunoscut von der Leyen.
Europas Wirtschaft kämpft um ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Die Welt um uns herum wartet nicht.
Unsere europäische Wettbewerbsagenda spiegelt diese Dringlichkeit.
Für den Erfolg müssen wir gemeinsam mutig und geschlossen vorangehen ↓ https://t.co/GwrMyRkDVc
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 18, 2025
Președinta Comisiei Europene, care și-a preluat al doilea mandat în urmă cu nouă luni, a prezentat o radiografie a situației actuale și a obiectivelor pentru viitor.
Primul dintre aceste obiective este reducerea birocrației, cu precădere pentru IMM-uri și pentru întreprinderile artizanale.
Ea a amintit de pachetele Omnibus și a deplâns faptul că niciunul dintre ele nu și-a atins încă obiectivul, făcând apel la Parlamentul European și la statele membre să accelereze lucrările de legiferare.
Cel de-al doilea punct pe care l-a evidenția von der Leyen face referire la energia la prețuri accesibile, un element indispensabil pentru competitivitate.
Președinta Comisiei Europene a explicat că prețurile ridicate la energie sunt din cauza dependenței Europei de piața globală, de importurile de energie.
„Cheia pentru accesibilitatea și securitatea energetică este energia produsă aici, în Europa, care ne face independenți de volatilitatea pieței mondiale. Aceasta înseamnă energii regenerabile și energie nucleară”, a evidențiat Ursula von der Leyen.
Al treilea aspect la care a făcut trimitere este piața internă.
„FMI a calculat cât ne costă barierele de piață pe care le mai avem. Barierele de piață împiedică libera circulație a mărfurilor, în aceeași măsură ca și o taxă vamală de 45 % pentru mărfuri și de 110 % pentru servicii. (…) Nicio întreprindere care își vinde produsele în întreaga UE nu ar trebui să fie obligată să le reeticheteze de 27 de ori”, a arătat președinta Comisiei Europene, exprimându-și speranța că legislația care ar putea „descătușa forța pieței unice” va fi adoptată în curând de Parlamentul European și de Consiliul UE.
Al patrulea punct se referă la extinderea parteneriatelor comerciale ale UE cu diverse țări, într-un context geopolitic tensionat, pentru a menține piețele deschise.
Ursula von der Leyen a făcut trimitere la acordul încheiat cu Statele Unite, punctând că „trebuie să ținem cont și de faptul că 80 % din comerțul nostru cu alte țări se desfășoară în alte țări decât SUA”.
Ea a listat o serie de acorduri încheiate în ultimele nouă luni sau pe care Uniunea Europeană dorește să le stabilească cu diverse țări și piețe: acordul cu Mercosur, cu Elveția, înțelegerea pe care UE dorește să o parafeze cu India până la finalul acestui an, discuțiile în derulare cu Africa de Sud, Malaysia, Emiratele Arabe Unite.
Ultimul punct se referă la întreprinderile mici și mijlocii.
„În UE există aproximativ 23 de milioane de IMM-uri, de la brutării la firme de inginerie mecanică. De aceea, acestea se află în centrul acțiunilor noastre. Toate noile acte legislative vor trebui să fie supuse unui nou control mai strict în ceea ce privește IMM-urile și competitivitatea. IMM-urile ocupă, de asemenea, un loc central în strategia noastră privind piața unică și în procesul de simplificare. Un exemplu: o întreprindere mai mică trebuie să fie în măsură să se extindă fără a trebui să își asume toate responsabilitățile întreprinderilor mai mari. De aceea, introducem noua categorie a întreprinderilor mici cu capitalizare medie. Prin pachetele noastre de simplificare, ne propunem să reducem sarcina administrativă pentru toate întreprinderile cu cel puțin 25 %. Pentru IMM-uri, cu 35 %. Deoarece acestea sunt esențiale pentru competitivitatea noastră”, a conchis Ursula von der Leyen.
