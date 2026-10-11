Comisia Europeană pregătește măsuri pentru accelerarea studiilor clinice: Pentru pacienții care așteaptă noi tratamente, timpul contează

Comisia Europeană urmărește reducerea timpului necesar pentru autorizarea studiilor clinice și simplificarea normelor aplicabile cercetării clinice în Europa, prin intermediul noului Act european privind biotehnologiile. Obiectivul a fost reiterat de comisarul european pentru sănătate, Oliver Varhelyi, într-un mesaj transmis participanților la conferința dedicată medicinei personalizate și inovării, organizată la Dublin de către Președinția irlandeză a Consiliului UE.

„Am propus, de asemenea, un nou Act european privind biotehnologia, care cuprinde măsuri de sprijinire a medicinei personalizate. Dorim să reducem timpul necesar pentru autorizarea studiilor clinice și să simplificăm normele aplicabile cercetării clinice în Europa”, a subliniat comisarul european.

Acesta a atras atenția că, pentru pacienții care așteaptă noi opțiuni terapeutice, timpul reprezintă un factor esențial, iar progresele științifice își ating adevăratul potențial doar atunci când tratamentele inovatoare ajung efectiv la cei care au nevoie de ele: „Pentru pacienții care așteaptă noi opțiuni de tratament, timpul contează.”

Personalised medicine can transform prevention, diagnosis and treatment, but breakthroughs only matter when they reach patients. In my message to the 🇮🇪 conference on personalised medicine, I underlines how EU pharmaceutical reform &the #BiotechAct can support innovation&access. https://t.co/W7FMPjG9Gn — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 10, 2026

În acest context, oficialul european a evidențiat importanța unui cadru de reglementare adaptat progreselor științifice și noilor tehnologii medicale.

Potrivit acestuia, reforma legislației farmaceutice europene urmărește pregătirea sistemului de reglementare pentru noi tipuri de tratamente, inclusiv terapiile genice și celulare, care oferă perspective importante pacienților cu boli rare, cancer și alte afecțiuni pentru care opțiunile terapeutice sunt limitate.

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