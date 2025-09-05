COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană pregătește un amplu plan de restructurare a aparatului administrativ pentru a eficientiza activitatea și a reduce costurile
Comisia Europeană pregătește un amplu plan de restructurare, care ar urma să fie prezentat cel târziu la sfârșitul anului viitor, conform unor documente divulgate, și care urmărește să facă funcția publică, extrem de complexă, mai eficientă și mai rentabilă.
Potrivit unui document consultat de Politico, Piotr Serafin, responsabilul blocului pentru buget și administrație publică, a fost însărcinat cu „o revizuire la scară largă a organizării și funcționării Comisiei, împreună cu un exercițiu de evaluare comparativă externă”.
Intenția este de a crea o „administrație publică modernă și eficientă, care să pună în aplicare prioritățile noastre politice”, fiind în același timp capabilă să gestioneze „volatilitatea ca nouă normalitate” și să reducă atât complexitatea, cât și, acolo unde este posibil, costurile.
Doi funcționari ai Comisiei, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre acest proces sensibil, au declarat că se iau în considerare modele alternative prin care departamentele ar putea fi fuzionate.
Până la sfârșitul anului 2026, executivul UE va lua măsuri pentru a elimina „procesele inutile” și pentru a încuraja „o colaborare mai strânsă”, după ce va efectua o evaluare aprofundată a „cine face ce”.
În toamna acestui an va fi convocat un grup extern la nivel înalt pentru a oferi consultanță cu privire la acest proces, lansarea revizuirii oficiale fiind prevăzută pentru sfârșitul anului 2025 sau începutul anului 2026.
Într-o declarație pentru Politico, un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat că grupul extern la nivel înalt va fi format din șapte până la nouă consilieri „proveniți în principal din sfera publică (sau semipublică) sau din mediul academic, din domenii relevante pentru revizuire, precum digitalizarea, cultura organizațională și reforma funcției publice. Experți cu înaltă calificare din alte organizații, inclusiv din sectorul privat, pot fi, de asemenea, invitați în calitate de <<experți invitați>>”.
Setul final de recomandări, a spus purtătorul de cuvânt, va fi gata până la sfârșitul anului viitor.
Comisia, care este responsabilă pentru îndeplinirea majorității funcțiilor administrative zilnice ale blocului, are aproximativ 32.000 de angajați care lucrează în toate domeniile birocrației.
De la preluarea mandatului în 2019, von der Leyen a încercat să eficientizeze fluxul decizional, centralizând controlul în sediul său din Berlaymont pentru a se asigura că UE poate reacționa mai rapid la evenimente și crize precum invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.
Serafin a fost inițial solicitat să întreprindă revizuirea atunci când a fost numit în funcție la începutul noului mandat, anul trecut. O fostă secretară generală a Comisiei, oficialul irlandez Catherine Day, a fost numită consilier special pentru a ajuta la supravegherea procesului.
În ultimii ani, complexitatea Comisiei a crescut, responsabilitatea pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor cheie revenind direcțiilor generale tradiționale și secretariatului general central, sub controlul personal al Ursulei von der Leyen.
Vicepreședinte executiv al Comisiei Europene folosește termenul „genocid” pentru a descrie acțiunile Israelului în Gaza: „Dezvăluie eșecul Europei de a acționa și de a vorbi la unison”
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Teresa Ribera, a descris acțiunile Israelului în Gaza drept genocid, cea mai puternică condamnare exprimată până acum la Bruxelles, informează Politico Europe.
Aceasta a mai spus că Europa este prea divizată pentru a putea face ceva în această privință.
„Genocidul din Gaza dezvăluie eșecul Europei de a acționa și de a vorbi la unison, chiar dacă protestele se răspândesc în orașele europene și 14 membri ai Consiliului de Securitate al ONU solicită un armistițiu imediat”, a declarat Ribera studenților de la Sciences Po într-un discurs susținut joi dimineață.
Comisarul spaniol a fost unul dintre cei mai vehemenți critici ai atacului Israelului asupra Gazei. Aceasta și-a criticat colegii pentru că nu au abordat escaladarea crizei umanitare din Gaza, menționând că, deși Bruxelles-ul privește în direcția opusă, istoria o va judeca aspru, în consonanță cu recentele declarații ale compatriotului său, premierul Pedro Sanchez, care critica standardele duble ale UE în ceea ce privește războaiele din Ucraina și Gaza, despre care a spus că ar putea să afecteze prestigiul global al blocului european.
Cu toate acestea, în acest discurs, Ribera a descris pentru prima dată în mod explicit situația ca fiind un genocid, chiar dacă la începutul lunii august menționa că acțiunile israeliene din Gaza seamănă „foarte mult” cu un genocid.
Comisia Europeană, ca instituție, și majoritatea guvernelor UE au evitat până acum să utilizeze acest termen.
Israelul a negat în mod repetat acuzația de genocid, care implică din punct de vedere legal intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un popor.
Guvernul susține că desfășoară un război de autoapărare împotriva Hamas, despre care afirmă că a folosit populația din Gaza ca scut uman și că ține în continuare ostatici israelieni răpiți în timpul atacului lansat de gruparea militantă pe 7 octombrie 2023.
Comisia Europeană plătește R. Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro din cadrul Facilității de creștere și reformă și invită companiile să investească în această țară
Comisia Europeană a plătit Republicii Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro în cadrul Facilității pentru reformă și creștere economică, reafirmând sprijinul ferm al UE pentru procesul de reformă al țării, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie.
În același timp, Comisia Europeană constată progresele semnificative înregistrate de Republica Moldova în eforturile sale de reformă, lansând astfel un apel către întreprinderi să investească în această țară.
„Republica Moldova continuă să își îndeplinească agenda de reforme și să își demonstreze angajamentul față de calea europeană. Sunt foarte bucuros să văd progrese continue în reformele din domenii cheie, cum ar fi securitatea energetică în sectorul energiei electrice. Investiția în creșterea economică a Moldovei este o investiție în integrarea europeană. Pentru că o Moldovă puternică contribuie la o Europă mai puternică. UE se angajează să sprijine Republica Moldova în fiecare etapă a parcursului său către UE”, a dat asigurări președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Comisia Europeană a aprobat plata după ce a evaluat că Republica Moldova a îndeplinit patru indicatori de reformă legați de calendarul de plăți semestrial în cadrul Facilității pentru reformă și creștere economică. Printre realizările cheie se numără dezvoltarea unor piețe deschise și competitive de energie electrică și gaze, precum și măsuri pentru garantarea securității energetice.
Suma de 18,9 milioane de euro se adaugă celor 270 de milioane de euro din prefinanțarea acordată deja în acest an.
Republica Moldova urmează să primească până la 1,9 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi în cadrul Facilității pentru perioada 2025-2027.
Comisia Europeană observă că Republica Moldova continuă să înregistreze progrese în ceea ce privește reformele necesare pentru aderarea la UE în domenii precum justiția, combaterea corupției și lupta împotriva criminalității organizate.
„Aceste progrese demonstrează angajamentul Republicii Moldova față de valorile comune ale UE, inclusiv democrația și statul de drept, și garantează că fondurile UE sunt investite în mod eficient în beneficiul cetățenilor moldoveni”, subliniază instituția europeană.
Comisia lansează o cerere de exprimare a interesului pentru stimularea investițiilor în Republica Moldova
Comisia Europeană a lansat o cerere de exprimare a interesului, încurajând întreprinderile din UE, SEE și Republica Moldova să exploreze oportunitățile de investiții în această țară.
În calitate de țară candidată la aderarea la UE, cu sprijinul Planului de creștere, Republica Moldova își îmbunătățește accesul la piața unică, oferind oportunități unice întreprinderilor, argumentează instituția europeană.
Inițiativa vizează crearea unui portofoliu de investiții private transformatoare în Republica Moldova, care ar putea beneficia de sprijinul Comisiei Europene și al instituțiilor financiare partenere, precum Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Ministrul Dragoș Pîslaru a discutat cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene despre PNRR și următorul buget multianual: „România are la Bruxelles prieteni adevărați”
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avut o întâlnire la Bruxelles cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, responsabil pentru portofoliul coeziune și reforme.
Discuțiile au vizat oportunitățile oferite de modernizarea politicii de coeziune, posibilitatea revizuirii programării actuale în funcție de nevoile reale ale teritoriilor, precum și perspectivele legate de PNRR și următorul buget multianual al Uniunii Europene.
„Vicepreședintele executiv Fitto este un comisar cu o îndelungată carieră în viața publică italiană și europeană. Fost ministru al afacerilor regionale și europarlamentar cu mai multe mandate, el s-a remarcat printr-o profundă cunoaștere a mecanismelor europene și prin angajamentul său pentru reducerea disparităților regionale, stimularea dezvoltării economice durabile și consolidarea solidarității între statele membre”, a scris Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook.
De asemenea, ministrul și-a exprimat recunoștința față de vicepreședintele executiv Raffaele Fitto pentru susținerea rapidă acordată României în accesarea fondurilor necesare reconstrucției infrastructurii din județele Neamț și Suceava, grav afectată de inundațiile de la finalul lunii iulie.
„România are la Bruxelles nu doar parteneri de încredere, ci și prieteni adevărați. Cu sprijinul lor, vom reuși împreună să transformăm fondurile europene în motorul real de dezvoltare și modernizare pentru țara noastră”, a subliniat Dragoș Pîslaru.
Citiți și Ministrul Dragoș Pîslaru a discutat cu președinta PE, Roberta Metsola, despre fondurile UE destinate României: Printr-un parteneriat strâns cu instituțiile europene, țara își poate atinge adevăratul potențial
Dragoș Pîslaru s-a aflat la Bruxelles într-o vizită de lucru, pe care a început-o cu negocierile privind granturile Spațiului Economic European și norvegiene pentru perioada 2021-2028.
Este vorba despre 600 de milioane de euro pentru țara noastră, suma urmând să meargă către diferite programe ce urmează să fie implementate în orașe mari, localități mici sau domenii precum accesul la justiție, combaterea crimei organizate, combaterea violenței de gen, prevenirea și pregătirea în cazul dezastrelor naturale și multe altele.
Dragoș Pîslaru speră că negocierile privind granturile SEE și norvegiene vor cunoaște un ritm accelerată pentru a semna memorandumul final cât mai curând.
Cât privește fondurile din partea UE, țara noastră urmează să primească 60 de miliarde de euro din bugetul UE 2028-2034, a șasea cea mai mare alocare.
Comisia Europeană a propus un bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.
Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune, fonduri pe care statele membre le pot atrage prin planuri naționale și regionale de parteneriat.
Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.
