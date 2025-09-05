Comisia Europeană pregătește un amplu plan de restructurare a aparatului administrativ pentru a eficientiza activitatea și a reduce costurile

Comisia Europeană pregătește un amplu plan de restructurare, care ar urma să fie prezentat cel târziu la sfârșitul anului viitor, conform unor documente divulgate, și care urmărește să facă funcția publică, extrem de complexă, mai eficientă și mai rentabilă.

Potrivit unui document consultat de Politico, Piotr Serafin, responsabilul blocului pentru buget și administrație publică, a fost însărcinat cu „o revizuire la scară largă a organizării și funcționării Comisiei, împreună cu un exercițiu de evaluare comparativă externă”.

Intenția este de a crea o „administrație publică modernă și eficientă, care să pună în aplicare prioritățile noastre politice”, fiind în același timp capabilă să gestioneze „volatilitatea ca nouă normalitate” și să reducă atât complexitatea, cât și, acolo unde este posibil, costurile.

Doi funcționari ai Comisiei, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre acest proces sensibil, au declarat că se iau în considerare modele alternative prin care departamentele ar putea fi fuzionate.

Până la sfârșitul anului 2026, executivul UE va lua măsuri pentru a elimina „procesele inutile” și pentru a încuraja „o colaborare mai strânsă”, după ce va efectua o evaluare aprofundată a „cine face ce”.

În toamna acestui an va fi convocat un grup extern la nivel înalt pentru a oferi consultanță cu privire la acest proces, lansarea revizuirii oficiale fiind prevăzută pentru sfârșitul anului 2025 sau începutul anului 2026.

Într-o declarație pentru Politico, un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat că grupul extern la nivel înalt va fi format din șapte până la nouă consilieri „proveniți în principal din sfera publică (sau semipublică) sau din mediul academic, din domenii relevante pentru revizuire, precum digitalizarea, cultura organizațională și reforma funcției publice. Experți cu înaltă calificare din alte organizații, inclusiv din sectorul privat, pot fi, de asemenea, invitați în calitate de <<experți invitați>>”.

Setul final de recomandări, a spus purtătorul de cuvânt, va fi gata până la sfârșitul anului viitor.

Comisia, care este responsabilă pentru îndeplinirea majorității funcțiilor administrative zilnice ale blocului, are aproximativ 32.000 de angajați care lucrează în toate domeniile birocrației.

De la preluarea mandatului în 2019, von der Leyen a încercat să eficientizeze fluxul decizional, centralizând controlul în sediul său din Berlaymont pentru a se asigura că UE poate reacționa mai rapid la evenimente și crize precum invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Serafin a fost inițial solicitat să întreprindă revizuirea atunci când a fost numit în funcție la începutul noului mandat, anul trecut. O fostă secretară generală a Comisiei, oficialul irlandez Catherine Day, a fost numită consilier special pentru a ajuta la supravegherea procesului.

În ultimii ani, complexitatea Comisiei a crescut, responsabilitatea pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor cheie revenind direcțiilor generale tradiționale și secretariatului general central, sub controlul personal al Ursulei von der Leyen.