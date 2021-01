Comisia Europeană, pregătită să ajute la creșterea capacităților de producție a vaccinurilor împotriva COVID-19

Uniunea Europeană și China au ajuns miercuri la o înțelegere de principiu privind un acord de investiții, în ceea ce reprezintă ultimul rezultat notabil încheiat sub egida președinției germane a Consiliului Uniunii Europene, acesta fiind și unul dintre obiectivele majore pe care Angela Merkel și guvernul său le-au avut în timpul mandatului semestrial la cârma Consiliului. Potrivit înțelegerii convenite, acordul va crea un echilibru mai bun în relația comercială UE-China, iar Beijing-ul se angajează să permite accesul companiilor europene în mai multe sectoare cheie.

UE și China au încheiat astăzi, în principiu, negocierile pentru un acord cuprinzător privind investițiile (CAI) ca urmare a unei reuniuni prin videoconferință între președintele chinez Xi Jinping și președintele Comisiei Europene von der Leyen, președintele Consiliului European Charles Michel, cancelarul german Angela Merkel în numele Președinției Consiliului UE și președintele francez Emmanuel Macron, informează Comisia Europeană într-un comunicat. De altfel, într-un comunicat separat emis de Consiliul UE, liderii au salutat rolul activ jucat de președinția germană a Consiliului UE și de Angela Merkel care au susținut negocierile dintre cele două părți.

Potrivit Deutsche Welle, liderii UE și ai Chinei au aprobat provizoriu un pact de investiții, în ciuda îngrijorărilor cu privire la încălcările sistematice ale drepturilor omului practicate de către China.

“Acordul de astăzi este un reper important în relația noastră cu China și pentru agenda noastră comercială bazată pe valori. Acesta va oferi acces fără precedent pe piața chineză pentru investitorii europeni, permițând afacerilor noastre să crească și să creeze locuri de muncă. De asemenea, va angaja China să adopte principii ambițioase privind durabilitatea, transparența și nediscriminarea. Acordul va reechilibra relația noastră economică cu China”, a anunțat Ursula von der Leyen, citată într-un comunicat al Comisiei Europene remis CaleaEuropeană.ro.

